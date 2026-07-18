Λασίθι: Χωρίς ενεργό μέτωπο η φωτιά στη Σητεία

Η Πυροσβεστική κατάφερε να ελέγξει τη φωτιά που ξέσπασε στον Ξερόκαμπο Σητείας. Οι ισχυροί άνεμοι εμπόδισαν τις εναέριες ρίψεις, ενώ η πυρκαγιά έκαψε μικρή θαμνώδη έκταση χωρίς να απειλήσει κατοικημένες περιοχές.

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Φωτιά στη Σητεία
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Χωρίς ενεργό μέτωπο είναι η πυρκαγιά που εκδηλώθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες του Σαββάτου στον Ξερόκαμπο Σητείας, έπειτα από την άμεση κινητοποίηση ισχυρών δυνάμεων της Πυροσβεστικής.

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Οι πυροσβέστες περιόρισαν γρήγορα το πύρινο μέτωπο και απέτρεψαν την επέκτασή του, παρά τους ισχυρούς ανέμους που έπνεαν στην περιοχή. Η φωτιά δεν απείλησε κατοικημένες περιοχές, ενώ, σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, έκαψε μικρή θαμνώδη έκταση.

Η επιχείρηση της Πυροσβεστικής

Στην επιχείρηση συμμετείχαν 60 πυροσβέστες, 18 οχήματα και δύο πεζοπόρα τμήματα. Οι δυνάμεις παραμένουν στην περιοχή, προκειμένου να αντιμετωπίσουν άμεσα τυχόν αναζωπυρώσεις.

Η Πυροσβεστική κινητοποίησε και ένα ελικόπτερο, ωστόσο οι άνεμοι, οι οποίοι έφταναν τα 6 μποφόρ, δεν επέτρεψαν την πραγματοποίηση ρίψεων νερού. Ως εκ τούτου, το κύριο βάρος της κατάσβεσης ανέλαβαν οι επίγειες δυνάμεις.

Η έγκαιρη επέμβαση των πυροσβεστών περιόρισε τις ζημιές και απέτρεψε την εξάπλωση της φωτιάς σε μεγαλύτερη έκταση.

Υπενθυμίζεται ότι, λόγω του αυξημένου κινδύνου πυρκαγιάς, είχε σταλεί προειδοποιητικό μήνυμα μέσω του 112, καλώντας κατοίκους και επισκέπτες να βρίσκονται σε ετοιμότητα. Στο σημείο παραμένουν ισχυρές δυνάμεις της Πυροσβεστικής για τυχόν αναζοπυρώσεις.

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