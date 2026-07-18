Θεσσαλονίκη: Νεκρός μοτοσικλετιστής έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στη Σταυρούπολη

Ένας μοτοσικλετιστής έχασε τη ζωή του έπειτα από σύγκρουση με αυτοκίνητο στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, στη Σταυρούπολη. Ο οδηγός του ΙΧ συνελήφθη, ενώ η Τροχαία διερευνά τα αίτια του δυστυχήματος.

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Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη
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Τη ζωή του έχασε ένας μοτοσικλετιστής έπειτα από σοβαρό τροχαίο δυστύχημα που σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη Σταυρούπολη Θεσσαλονίκης.

Το δυστύχημα συνέβη στη λεωφόρο Μίκη Θεοδωράκη, όταν ένα αυτοκίνητο συγκρούστηκε, υπό συνθήκες που παραμένουν αδιευκρίνιστες, με τη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε το θύμα.

Τροχαίο στην Θεσσαλονίκη

Ο μοτοσικλετιστής τραυματίστηκε σοβαρά και στο σημείο έσπευσε κινητή μονάδα του ΕΚΑΒ, σύμφωνα με την ΕΡΤ. Οι διασώστες παρέλαβαν τον τραυματία και ξεκίνησαν τη μεταφορά του στο νοσοκομείο «Παπανικολάου».

Κατά τη διάρκεια της διακομιδής, ο άνδρας υπέστη ανακοπή καρδιάς. Παρά τις προσπάθειες των διασωστών και των γιατρών να τον κρατήσουν στη ζωή, ο μοτοσικλετιστής κατέληξε.

Συνελήφθη ο οδηγός του αυτοκινήτου

Οι αστυνομικές αρχές συνέλαβαν τον οδηγό του αυτοκινήτου, ο οποίος αναμένεται να οδηγηθεί ενώπιον του αρμόδιου εισαγγελέα.

Το Τμήμα Τροχαίας Σταυρούπολης διενεργεί προανάκριση, προκειμένου να εξακριβώσει τις ακριβείς συνθήκες και τα αίτια του δυστυχήματος.

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