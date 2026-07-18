Επίδομα παιδιού 2026: Στις 31 Ιουλίου η τρίτη δόση – Ποιοι θα πληρωθούν τριπλά, δείτε παραδείγματα

Σε 13 ημέρες από σήμερα, θα πληρώσει ο ΟΠΕΚΑ την τρίτη διμηνιαία δόση (Μαΐου – Ιουνίου) του επιδόματος παιδιού για το 2026 στους δικαιούχους και συγκεκριμένα την Παρασκευή, 31 Ιουλίου.

Της Κατερίνας Φεσσά

Κάποιοι θα λάβουν «τριπλή δόση», καθώς μαζί με την τρέχουσα θα τους χορηγηθούν αναδρομικά η πρώτη διμηνιαία δόση (Ιανουαρίου-Φεβρουαρίου) και η τρίτη (Μαρτίου-Απριλίου).Αυτό αφορά τους δικαιούχους που δεν πληρώθηκαν τέλη Μαρτίου και Μαΐου, υπέβαλαν όμως σχετική αίτηση έως τις 10 Ιουλίου και αυτή εγκρίθηκε.

Επίσης επισημαίνεται πως η καταβολή της πρώτης και της δεύτερης δόσης του επιδόματος σε αυτές τις περιπτώσεις προβλέπεται να πραγματοποιηθεί με βάση τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2024 και στην τρίτη δόση αναμένεται να «μετρήσουν» τα εισοδήματα του φορολογικού έτους 2025 για τον αυτόματο υπολογισμό του τελικού ποσού του επιδόματος παιδιού. Αυτό πρακτικά σημαίνει πως, οι υπόχρεοι θα πρέπει να υποβάλουν τη φετινή φορολογική δήλωση τους έως τις 24 Ιουλίου 2026.

Τα παραδείγματα της «τριπλής δόσης »

Το enikonomia.gr παραθέτει παρακάτω δύο σχετικά παραδείγματα για την πληρωμή της «τριπλής δόσης » του επιδόματος παιδιού. Αναλυτικά:

Πρώτο παράδειγμα: Εάν ένα ζευγάρι με 1 τέκνο, εμφανίζει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 10.500 ευρώ και δεν του έχουν χορηγηθεί οι δύο πρώτες δόσεις του επιδόματος παιδιού και δικαιούται να λάβει τον μήνα 70 ευρώ, τότε στις 31 Ιουλίου 2026 θα λάβει μαζί με τα αναδρομικά συνολικά 210 ευρώ.

Εάν ένα ζευγάρι με 1 τέκνο, εμφανίζει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 10.500 ευρώ και δεν του έχουν χορηγηθεί οι δύο πρώτες δόσεις του επιδόματος παιδιού και δικαιούται να λάβει τον μήνα 70 ευρώ, τότε στις 31 Ιουλίου 2026 θα λάβει μαζί με τα αναδρομικά συνολικά Δεύτερο παράδειγμα: Εάν ένα νοικοκυριό με 3 τέκνα, έχει ετήσιο οικογενειακό εισόδημα 13.500 ευρώ και δεν έχει λάβει τις δύο πρώτες δόσεις του επιδόματος παιδιού και δικαιούται να λάβει τον μήνα 280 ευρώ, τότε στις 31 Ιουλίου 2026 θα της χορηγηθούν μαζί με τα αναδρομικά συνολικά 840 ευρώ.

Υπενθυμίζεται πως, το ποσό του επιδόματος παιδιού διαμορφώνεται ανάλογα με τον αριθμό τέκνων που έχει ένα νοικοκυριό και το ύψος του εισοδήματος.

Αναλυτικά:

Για το πρώτο και το δεύτερο τέκνο ενός νοικοκυριού, το ποσό του επιδόματος ανέρχεται είτε στα 70 ευρώ είτε στα 42 ευρώ είτε στα 28 ευρώ ανά μήνα για κάθε παιδί. Το τελικό ποσό του επιδόματος όμως θα διαμορφωθεί με βάση το ύψος του εισοδήματος.

ποσό του επιδόματος ανέρχεται είτε στα 70 ευρώ είτε στα 42 ευρώ είτε στα 28 ευρώ ανά μήνα για κάθε παιδί. Το τελικό ποσό του επιδόματος όμως θα διαμορφωθεί με βάση το ύψος του εισοδήματος. Για το τρίτο και για το κάθε επόμενο τέκνο ενός νοικοκυριού, το ποσό του επιδόματος ανεβαίνει είτε στα 140 ευρώ είτε στα 84 ευρώ είτε στα 56 ευρώ ανά μήνα.

Σημειώνεται δε, πως, για να χορηγηθεί σήμερα το μέγιστο ποσό επιδόματος (70 ευρώ για 1 τέκνο, 140 ευρώ για 2 τέκνα και 280 ευρώ για 3 τέκνα) σε ένα νοικοκυριό θα πρέπει να πληροί κάποια συγκεκριμένα εισοδηματικά κριτήρια. Αναλυτικά, το οικογενειακό ετήσιο εισόδημα θα πρέπει να είναι:

Έως 10.500 ευρώ για 1 τέκνο

Έως 12.000 ευρώ για 2 τέκνα

Έως 13.500 ευρώ για 3 τέκνα

Έως 15.000 ευρώ για 4 τέκνα

Ποιοι θα μείνουν εκτός και γιατί

Εκτός της καταβολής της τρίτης διμηνιαίας του επιδόματος παιδιού για το 2026 αναμένεται να μείνουν ορισμένες περιπτώσεις δικαιούχων. Ειδικότερα:

Μη υποβολή φορολογικής δήλωσης του φορολογικού έτους 2025. Οι δικαιούχοι που δεν θα υποβάλουν έως τις 24 Ιουλίου 2026 τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025 κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στη πληρωμή της τρίτης δόσης του επιδόματος παιδιού.

Οι δικαιούχοι που δεν θα υποβάλουν έως τις 24 Ιουλίου 2026 τη φορολογική δήλωση του φορολογικού έτους 2025 κινδυνεύουν να μην συμπεριληφθούν στη πληρωμή της τρίτης δόσης του επιδόματος παιδιού. Πιο αυξημένο ετήσιο οικογενειακό εισόδημα από τα ανώτατα όρια. Όσοι έχουν υπερβεί τα ανώτατα όρια του ετήσιου εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, η ενίσχυση προβλέπεται να κοπεί.

Όσοι έχουν υπερβεί τα ανώτατα όρια του ετήσιου εισοδήματος για τη χορήγηση του επιδόματος παιδιού, η ενίσχυση προβλέπεται να κοπεί. Οι απουσίες του παιδιού από το σχολείο. Εάν ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώσει κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου ότι, το τέκνο ενός νοικοκυριού έμεινε από απουσίες στο σχολείο ή το διέκοψε το χωρίς να συντρέχει κάποιος σοβαρός ιατρικός λόγος, τότε η χορήγηση του επιδόματος παιδιού θα διακοπεί.

Εάν ο ΟΠΕΚΑ διαπιστώσει κατά τη διάρκεια διενέργειας του ελέγχου ότι, το τέκνο ενός νοικοκυριού έμεινε από απουσίες στο σχολείο ή το διέκοψε το χωρίς να συντρέχει κάποιος σοβαρός ιατρικός λόγος, τότε η χορήγηση του επιδόματος παιδιού θα διακοπεί. Το ηλικιακό όριο του τέκνου και οι σπουδές. Ο ΟΠΕΚΑ παύει να χορηγεί το επίδομα παιδιού στο νοικοκυριό, που το τέκνο της συμπλήρωσε τα 18 έτη της ηλικίας και δεν σπουδάζει, δηλαδή δεν είναι φοιτητής σε κάποια σχολή.

Ο ΟΠΕΚΑ παύει να χορηγεί το επίδομα παιδιού στο νοικοκυριό, που το τέκνο της συμπλήρωσε τα 18 έτη της ηλικίας και δεν σπουδάζει, δηλαδή δεν είναι φοιτητής σε κάποια σχολή. Η αίτηση σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης». Όσοι έκαναν κάποιες τροποποιήσεις στην αίτηση για το επίδομα, ή έχουν υποβάλει νέα αίτηση και την άφησαν σε κατάσταση «Προσωρινής Αποθήκευσης» χωρίς να πατήσουν «Οριστική Υποβολή», τότε ο ΟΠΕΚΑ δεν θα τη λάβει υπόψη και η πληρωμή θα απορριφθεί.

Οι ενέργειες

Όσοι δικαιούχοι του επιδόματος παιδιού ανήκουν σε μια από τις παραπάνω περιπτώσεις μπορούν να κάνουν τις εξής ενέργειες για να δουν εάν μπορούν να πληρωθούν μεταγενέστερα, ενδεχομένως και τέλη Σεπτεμβρίου 2026. Ειδικότερα:

Την Παρασκευή,31 Ιουλίου στις 8 π.μ θα ανοίξει ξανά η ηλεκτρονική πλατφόρμα Α21 για νέες αιτήσεις του επιδόματος παιδιού ή για την τροποποίηση των υφισταμένων.

Μόλις ενεργοποιηθεί η εν λόγω εφαρμογή, οι ενδιαφερόμενοι θα μπορούν να εισέλθουν σε αυτήν με τους κωδικούς του taxisnet προκειμένου να ελέγξουν την κατάσταση της αίτησης και να δουν το ακριβές μήνυμα που τους έχει σταλεί (πχ έλλειψη δικαιολογητικών κλπ) και μετά να προβούν στις απαιτούμενες διορθώσεις.