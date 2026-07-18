Θρίλερ στον Κόλπο του Άντεν: Δεξαμενόπλοιο φέρεται να καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές

Επίθεση από αγνώστους δέχθηκε το δεξαμενόπλοιο Asana, υπό σημαία Τανζανίας, ενώ έπλεε στον Κόλπο του Άντεν, περίπου 65 ναυτικά μίλια (120 χιλιόμετρα) από την πόλη Αλ Μουκάλα, στη νότια Υεμένη. Την πληροφορία γνωστοποίησε την Παρασκευή η βρετανική υπηρεσία ναυτικής ασφάλειας UKMTO, η οποία υπάγεται στο υπουργείο Άμυνας του Ηνωμένου Βασιλείου. Από την πλευρά της, η ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης υποστήριξε ότι το πλοίο καταλήφθηκε από Σομαλούς πειρατές.

Στην ανακοίνωση της UKMTO σημειώνεται ότι «μη εξουσιοδοτημένοι» άγνωστοι αναχαίτισαν το σκάφος και «επιβιβάστηκαν» σε αυτό καθώς κινείτο «προς ανατολική κατεύθυνση στον Κόλπο του Άντεν», με την επίκληση «στρατιωτικών αρχών», που δεν κατονομάζονται.

Η ακτοφυλακή της διεθνώς αναγνωρισμένης κυβέρνησης της Υεμένης, που υποστηρίζεται από στρατιωτική συμμαχία υπό τη Σαουδική Αραβία, έκανε λόγο για «πειρατεία» που έκαναν «Σομαλοί» και πρόσθεσε πως κατά τα πρώτα στοιχεία, το τάνκερ κινείται με αργή ταχύτητα προς τις σομαλικές ακτές.

Σύμφωνα με δεδομένα του εξειδικευμένου ιστότοπου MarineTraffic, το δεξαμενόπλοιο είχε αναχωρήσει από το Καράτσι κι είχε προορισμό το σομαλικό λιμάνι Μποσάσο, ενώ η μετάδοση του στίγματός του έχει διακοπεί.

Η εταιρεία ασφάλειας της ναυσιπλοΐας Ambrey ανέφερε επίσης ότι δεξαμενόπλοιο με διαμόρφωση κατάλληλη για τη μεταφορά είτε πετρελαίου ή χημικών προϊόντων φέρεται να έχει καταληφθεί από «ομάδα φερόμενων πειρατών».

Παρακολουθούν την υπόθεση οι διεθνείς ναυτικές αρχές

Το Κέντρο Θαλάσσιας Ασφάλειας στον Ινδικό Ωκεανό (MSCIO), μέρος ναυτικής αποστολής της ΕΕ για την αποτροπή, την πρόληψη και την καταστολή των πειρατικών επιθέσεων ανοικτά της Σομαλίας («Επιχείρηση Atalanta»), ενημέρωσε πως «ερευνά το συμβάν και παρακολουθεί το πλοίο».

Ο Κόλπος του Άντεν, ανάμεσα στην Υεμένη και το Κέρας της Αφρικής, αποτελεί μέρος ρότας που συνδέει την Ερυθρά Θάλασσα με τον Ινδικό ωκεανό. Η συγκεκριμένη θαλάσσια οδός είναι από τις πιο πολυάσχολες παγκοσμίως, ακόμη περισσότερο εξαιτίας της παράλυσης του στενού του Ορμούζ, καθώς έχει αναζωπυρωθεί ο πόλεμος ΗΠΑ-Ιράν.

Στην περιοχή επί του παρόντος βρίσκεται νοτιοκορεατικό πολεμικό, σύμφωνα με πηγή του πρακτορείου ειδήσεων Ρόιτερς.

Δεν είναι γνωστές λεπτομέρειες ούτε «για τον αριθμό» των πειρατών ούτε για την κατάσταση του πληρώματος, επισήμανε ο βρετανικός όμιλος διαχείρισης κινδύνων Vanguard.