Μάριος Φραγκούλης: «Γνώρισα τη θεία μου Ρένα Βλαχοπούλου στα 8 μου χρόνια όταν έπαιζε στο Δελφινάριο – Ο Μάνος Χατζιδάκις την έκανε ηθοποιό»

Ο Μάριος Φραγκούλης ήταν καλεσμένος στην εκπομπή «Καλύτερα Αργά» της Αθηναΐδας Νέγκα στο Action 24, όπου μίλησε, μεταξύ άλλων, για τη σχέση του με τη θεία του, Ρένα Βλαχοπούλου, αλλά και για μια δύσκολη περίοδο των παιδικών του χρόνων.

Ο γνωστός ερμηνευτής αναφέρθηκε στην τραυματική εμπειρία του αποχωρισμού από τους γονείς του, οι οποίοι τον άφησαν στην Ελλάδα μαζί με συγγενείς, ενώ οι ίδιοι επέστρεψαν στην Αφρική με τον αδελφό του.

«4,5 χρονών ήμουν όταν φύγαμε από την Αφρική για να δούμε τους παππούδες στην Ελλάδα. Κάθε Κυριακή μαζευόμασταν όλη η ελληνική οικογένεια και ακούγαμε μουσική. Δεν ήμουν φρόνιμο παιδί, ήμουν ζιζάνιο», ανέφερε αρχικά ο Μάριος Φραγκούλης.

Αναφερόμενος στη θεία του, Ρένα Βλαχοπούλου, είπε:

«Η Ρένα Βλαχοπούλου ήταν η αγαπημένη μου ηθοποιός. Δεν ήθελαν να μου γνωρίσουν τη θεία Ρένα όταν ήμουν πιο μικρός. Τη γνώρισα στα 8 μου χρόνια όταν έπαιζε στο Δελφινάριο. Ο Μάνος Χατζιδάκις έκανε ηθοποιό τη θεία Ρένα. Είχε πάρα πολλή πλάκα, όπως στις ταινίες της».

Κλείνοντας, ο Μάριος Φραγκούλης αναφέρθηκε στη δύσκολη εμπειρία του αποχωρισμού από την οικογένειά του, αλλά και στον δεσμό με τον αδελφό του:

«Προτιμώ να μου πει ο άλλος κάτι και να με πικράνει, αλλά να είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ τις ιστορίες και το ψέμα. Η μαμά μου δεν επέστρεψε. Τουλάχιστον να είχα την ευκαιρία να χαιρετήσω τον αδερφό μου σωστά. Ήταν ο καλύτερός μου φίλος. Δύο αδέρφια δεν πρέπει να χωρίζουν. Ήταν ο ήρωάς μου. Με πρόσεχε και με αγαπούσε», πρόσθεσε.