Ιωάννα Τούνη: «Θα ήθελα ένα special – ξεμάτιασμα…» – Η παράκληση στους ακολούθους της στο Instagram

Την βοήθεια των ακολούθων της στο Instagram, ζήτησε η Ιωάννα Τούνη το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Η influencer και επιχειρηματίας, σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα, ανέφερε ότι είναι ματιασμένη, και παρακάλεσε τους διαδικτυακούς της φίλους, να την ξεματιάσουν.

Συγκεκριμένα, σε Instagram story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη απευθυνόμενη στους ακολούθους της είπε: «Ρε συμπεθέρα, πέρα από την πλάκα. Τι μάτι μου έχεις ρίξει μωρέ; Λοιπόν, θέλω κάποιος να με ξεματιάσει τώρα. Το κεφάλι μου είναι έτοιμο να σπάσει, εδώ και πάρα πολύ ώρα».

Ακόμα, στην ανάρτησή της, η επιχειρηματίας και influencer έγραψε: «Ρεεε συμπεθέρες… Τι μάτι μου ρίξατε; Παρακαλώ όποια μπορεί, θα ήθελα ένα special – ξεμάτιασμα».