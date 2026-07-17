Ιωάννα Τούνη: «Θα ήθελα ένα special – ξεμάτιασμα…» – Η παράκληση στους ακολούθους της στο Instagram

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
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Την βοήθεια των ακολούθων της στο Instagram, ζήτησε η Ιωάννα Τούνη το απόγευμα της Παρασκευής 17 Ιουλίου. Η influencer και επιχειρηματίας, σε βίντεο που ανέβασε στην πλατφόρμα, ανέφερε ότι είναι ματιασμένη, και παρακάλεσε τους διαδικτυακούς της φίλους, να την ξεματιάσουν.

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Συγκεκριμένα, σε Instagram story που ανέβασε στον λογαριασμό της στο μέσο κοινωνικής δικτύωσης, η Ιωάννα Τούνη απευθυνόμενη στους ακολούθους της είπε: «Ρε συμπεθέρα, πέρα από την πλάκα. Τι μάτι μου έχεις ρίξει μωρέ; Λοιπόν, θέλω κάποιος να με ξεματιάσει τώρα. Το κεφάλι μου είναι έτοιμο να σπάσει, εδώ και πάρα πολύ ώρα».

Ακόμα, στην ανάρτησή της, η επιχειρηματίας και influencer έγραψε: «Ρεεε συμπεθέρες… Τι μάτι μου ρίξατε; Παρακαλώ όποια μπορεί, θα ήθελα ένα special – ξεμάτιασμα».

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