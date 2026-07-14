Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στο σχόλιο «είσαι μαμά, δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι» – Βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη, έδωσε την απάντησή της σε αρνητικά σχόλια σχετικά με τις ενδυματολογικές της επιλογές ως μητέρα, μέσω ενός βίντεο στο TikTok. Το βίντεο, που δημιουργήθηκε με την Έφη Γκούτα, δείχνει τις δύο μητέρες με μαγιό στο Μπαλί, τονίζοντας ότι κάθε γυναίκα πρέπει να ντύνεται όπως νιώθει όμορφα.

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Ιωάννα Τούνη
Φωτογραφία: Instagram/j.touni
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Ιωάννα Τούνη έχει δεχτεί αρνητικά σχόλια για τα ρούχα που επιλέγει ως μητέρα.
  • Η influencer και επιχειρηματίας έδωσε την απάντησή της, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok, που τραβήχτηκε με την Έφη Γκούτα στο Μπαλί.
  • Στη λεζάντα του βίντεο, αναφέρεται ότι: «Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει “σωστός” τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει νιώθεις όμορφα».

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Η Ιωάννα Τούνη στη διάρκεια της πορείας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει δεχτεί διάφορα αρνητικά σχόλια. Ένα από αυτά, φαίνεται πως έχει να κάνει με τα ρούχα που επιλέγει, ενώ είναι μητέρα. Η influencer και επιχειρηματίας έδωσε την απάντησή της, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok.

Στην Αντίπαρο η Ιωάννα Τούνη: Το τρυφερό βίντεο με τον σύντροφό της και τον μικρό Πάρη

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ρούχων στην οποία είναι συνιδιοκτήτρια, ανέβασε ένα βίντεο που έχει τραβήξει μαζί με την καλή της φίλη, και επίσης μητέρα, Έφη Γκούτα, στη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού τους στο Μπαλί.

Στην ανάρτηση, οι δύο εντυπωσιακές μητέρες και επιχειρηματίες, βρίσκονται σε μία ειδυλλιακή παραλία, φορώντας λευκά μαγιό. Για τη δημοσίευση, έχει χρησιμοποιηθεί ένας viral ήχος από τη ταινία «Obsession».

Συγκινεί η Ιωάννα Τούνη: «Δεν ξέρω τι έκανα για να σε αξίζω, αλλά ξέρω πως δεν μπορώ να φανταστώ τη ζωή μου χωρίς εσένα»

«Εμείς όταν “είσαι μαμά δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι…”», είναι γραμμένο στο βίντεο.

Παράλληλα, στη λεζάντα αναφέρεται ότι: «Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει “σωστός” τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει νιώθεις όμορφα». 

Ιωάννα Τούνη: «Όλες οι τοξικές σκ@@οεκπομπές έχουν πάρει ρεπό για καλοκαίρι…» – Η ανάρτηση στο Instagram
@bubblegun_world Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει «σωστός» τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει νιώθεις όμορφα🫶🏼❤️ @Ioanna Touni @efigkouta #bubblegun #bubblegungirls #bali #influencers ♬ original sound – Universal Pictures

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