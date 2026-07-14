Ιωάννα Τούνη: Η απάντηση στο σχόλιο «είσαι μαμά, δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι» – Βίντεο

Η Ιωάννα Τούνη στη διάρκεια της πορείας της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, έχει δεχτεί διάφορα αρνητικά σχόλια. Ένα από αυτά, φαίνεται πως έχει να κάνει με τα ρούχα που επιλέγει, ενώ είναι μητέρα. Η influencer και επιχειρηματίας έδωσε την απάντησή της, μέσα από ένα βίντεο στο TikTok.

Συγκεκριμένα, η εταιρεία ρούχων στην οποία είναι συνιδιοκτήτρια, ανέβασε ένα βίντεο που έχει τραβήξει μαζί με την καλή της φίλη, και επίσης μητέρα, Έφη Γκούτα, στη διάρκεια του πρόσφατου ταξιδιού τους στο Μπαλί.

Στην ανάρτηση, οι δύο εντυπωσιακές μητέρες και επιχειρηματίες, βρίσκονται σε μία ειδυλλιακή παραλία, φορώντας λευκά μαγιό. Για τη δημοσίευση, έχει χρησιμοποιηθεί ένας viral ήχος από τη ταινία «Obsession».

«Εμείς όταν “είσαι μαμά δεν μπορείς να ντύνεσαι έτσι…”», είναι γραμμένο στο βίντεο.

Παράλληλα, στη λεζάντα αναφέρεται ότι: «Για όλες τις μανούλες εκεί έξω… Δεν υπάρχει “σωστός” τρόπος να ντύνεσαι. Υπάρχει αυτός που σε κάνει νιώθεις όμορφα».