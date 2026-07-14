Axios: Ο Τραμπ ζήτησε από τον Νετανιάχου να αποσύρει τον στρατό από τον Λίβανο και τη Συρία – «Δεν σας θέλουν εκεί, αναδιατάξτε τις δυνάμεις σας»

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Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ζήτησε από τον Ισραηλινό πρωθυπουργό, Μπενιαμίν Νετανιάχου, να ξεκινήσει την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία και να προχωρήσει σε αντίστοιχες κινήσεις στον Λίβανο, κατά την τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν την Πέμπτη. Την πληροφορία μετέδωσε το Axios, επικαλούμενο Αμερικανούς και Ισραηλινούς αξιωματούχους.

Σύμφωνα με Αμερικανό αξιωματούχο, ο Τραμπ επισήμανε στον Νετανιάχου ότι η παρουσία του ισραηλινού στρατού σε συριακό έδαφος προκαλεί εντάσεις και ενδέχεται να οδηγήσει σε περαιτέρω κλιμάκωση.

«Δεν σας θέλουν εκεί. Πρέπει να αναδιατάξετε τις δυνάμεις σας», είπε ο Τραμπ στον Νετανιάχου, σύμφωνα με τον ίδιο αξιωματούχο, ο οποίος πρόσθεσε ότι το ίδιο ισχύει και για τον Λίβανο.

Το γραφείο του Ισραηλινού πρωθυπουργού ανέφερε, από την πλευρά του, σε ανακοίνωσή του: «Ο πρωθυπουργός, από την πλευρά του, έθεσε την ανάγκη δημιουργίας ζωνών ασφαλείας κατά μήκος των συνόρων του Ισραήλ».

Η ισραηλινή παρουσία στη Συρία

Οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις διατηρούν παρουσία σε περιοχές της νότιας Συρίας και του νότιου Λιβάνου. Η ισραηλινή κυβέρνηση υποστηρίζει ότι η παρουσία αυτή είναι αναγκαία, προκειμένου να αποτραπεί μία νέα επίθεση αντίστοιχη με εκείνη της 7ης Οκτωβρίου.

Ανώτερα στελέχη της ισραηλινής κυβέρνησης τάσσονται υπέρ της διατήρησης του ελέγχου των συγκεκριμένων περιοχών για απροσδιόριστο χρονικό διάστημα, ενώ ορισμένα κυβερνητικά στελέχη υποστηρίζουν ακόμη και τη δημιουργία εβραϊκών οικισμών σε αυτές.

Το Axios εκτιμά ότι ο Νετανιάχου δύσκολα θα προχωρήσει σε σημαντικές κινήσεις για την αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τη Συρία ή για νέες αναδιατάξεις στον Λίβανο, τρεις μήνες πριν από εκλογές που θεωρούνται κρίσιμες για το πολιτικό και προσωπικό του μέλλον.

Η τηλεφωνική επικοινωνία Τραμπ και Νετανιάχου πραγματοποιήθηκε μία ημέρα μετά τη συνάντηση του Αμερικανού προέδρου με τον Σύρο ομόλογό του, Άχμαντ αλ-Σάρα, στο περιθώριο της Συνόδου Κορυφής του ΝΑΤΟ στην Τουρκία.

Σύμφωνα με Αμερικανούς αξιωματούχους, η κυβέρνηση Τραμπ επιδίωκε επί μήνες μία νέα συμφωνία ασφαλείας μεταξύ του Ισραήλ και της Συρίας. Η Ουάσινγκτον κατέληξε, ωστόσο, στην εκτίμηση ότι ο Νετανιάχου δεν προτίθεται να προχωρήσει στις παραχωρήσεις που του ζητήθηκαν.

Μεταξύ των αιτημάτων περιλαμβανόταν η σταδιακή αποχώρηση των ισραηλινών δυνάμεων από τα συριακά εδάφη που κατέλαβαν μετά την κατάρρευση του καθεστώτος Άσαντ, τον Δεκέμβριο του 2024.

Παράλληλα, τις τελευταίες εβδομάδες καταγράφηκαν περιστατικά έντασης στη νότια Συρία. Σύροι πολίτες διαμαρτυρήθηκαν για την παρουσία των ισραηλινών δυνάμεων, ενώ σημειώθηκαν συγκρούσεις με Ισραηλινούς στρατιώτες.

Οι διαπραγματεύσεις για τον νότιο Λίβανο

Αμερικανοί διαμεσολαβητές συναντήθηκαν την Τρίτη στη Ρώμη με Ισραηλινούς και Λιβανέζους διπλωμάτες, προκειμένου να συζητήσουν την εφαρμογή της συμφωνίας-πλαισίου που υπέγραψαν οι δύο χώρες πριν από μερικές εβδομάδες.

Με βάση τη συμφωνία, το Ισραήλ δεσμεύτηκε να αποσύρει τις δυνάμεις του από δύο «πιλοτικές ζώνες» που ελέγχει στον νότιο Λίβανο και να επιτρέψει την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στις συγκεκριμένες περιοχές.

Οι ισραηλινές δυνάμεις δεν έχουν, ωστόσο, αποχωρήσει ακόμη από τις δύο ζώνες. Η κυβέρνηση του Λιβάνου ζητά την άμεση έναρξη της διαδικασίας και τη διαμόρφωση σαφούς χρονοδιαγράμματος για τις επόμενες αποχωρήσεις.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι υποστηρίζουν ότι οι Ισραηλινές Ένοπλες Δυνάμεις θέλουν προηγουμένως να επιβεβαιώσουν ότι οι «πιλοτικές ζώνες» έχουν εκκαθαριστεί από όπλα και στρατιωτικές υποδομές της Χεζμπολάχ.

Η λιβανική πλευρά υποστηρίζει, αντίθετα, ότι την αξιολόγηση της κατάστασης στις συγκεκριμένες περιοχές πρέπει να αναλάβει ο αμερικανικός στρατός.

Ο Λευκός Οίκος αρνήθηκε να σχολιάσει το δημοσίευμα, χωρίς όμως να διαψεύσει τις πληροφορίες.

Αμερικανός αξιωματούχος δήλωσε στο Axios: «Ο πρόεδρος Τραμπ διατηρεί ισχυρή σχέση με τον πρωθυπουργό Νετανιάχου και το Ισραήλ υπήρξε πάντοτε ένας μεγάλος σύμμαχος των Ηνωμένων Πολιτειών. Κανείς δεν υπήρξε μεγαλύτερος φίλος του Ισραήλ και αγωνιστής για την ειρήνη από τον πρόεδρο Τραμπ».