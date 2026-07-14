Λιβύη: Φόβοι για 50 νεκρούς μετανάστες σε ναυάγιο – 10 διασώθηκαν

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκφράζονται φόβοι ότι βρήκαν τον θάνατο μετά την ανατροπή σήμερα ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης, ανέφεραν δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Δέκα επιζήσαντες διασώθηκαν κοντά στη νησίδα Ελ Μπαρντά, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπρούκ, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.



Εχθές (13/7/2026), σωστικά συνεργεία διέσωσαν 24 μετανάστες στα ανοικτά του Τομπρούκ, ενώ ανέσυραν τέσσερα πτώματα από τη θάλασσα. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν έπλεε ακυβέρνητο επί σχεδόν δύο εβδομάδες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης για πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τη φτώχεια, και να φθάσουν στην Ευρώπη.