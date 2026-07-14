Λιβύη: Φόβοι για 50 νεκρούς μετανάστες σε ναυάγιο – 10 διασώθηκαν

Φόβοι για τον θάνατο τουλάχιστον 50 ανθρώπων, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκφράζονται μετά την ανατροπή ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης, με δέκα επιζώντες να έχουν διασωθεί. Το περιστατικό αυτό έρχεται μία ημέρα μετά τη διάσωση 24 παράτυπων μεταναστών και την ανάσυρση τεσσάρων πτωμάτων στην ίδια περιοχή, αναδεικνύοντας τη Λιβύη ως κύριο σημείο αναχώρησης για όσους προσπαθούν να φτάσουν στην Ευρώπη.

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ

Διεθνή Νέα

ΜΕΤΑΝΑΣΤΕΣ
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκφράζονται φόβοι ότι βρήκαν τον θάνατο μετά την ανατροπή σήμερα ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης.
  • Δέκα επιζήσαντες διασώθηκαν κοντά στη νησίδα Ελ Μπαρντά, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπρούκ. Στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.
  • Η Λιβύη αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης για πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τη φτώχεια, και να φθάσουν στην Ευρώπη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Τουλάχιστον 50 άνθρωποι, μεταξύ των οποίων γυναίκες και παιδιά, εκφράζονται φόβοι ότι βρήκαν τον θάνατο μετά την ανατροπή σήμερα ενός ξύλινου σκάφους με μετανάστες στα ανοικτά των ανατολικών ακτών της Λιβύης, ανέφεραν δύο πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας στο πρακτορείο ειδήσεων Reuters.

Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε σε ακτή της Σάμου – Έρευνες για έναν αγνοούμενο

Δέκα επιζήσαντες διασώθηκαν κοντά στη νησίδα Ελ Μπαρντά, περίπου 70 χιλιόμετρα βορειοδυτικά του Τομπρούκ, κοντά στα σύνορα με την Αίγυπτο. Σύμφωνα με τις πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας που επικαλείται το Reuters, στο σκάφος επέβαιναν περισσότεροι από 60 άνθρωποι, προερχόμενοι από διάφορες χώρες της υποσαχάριας Αφρικής.

 

Κως: Εντοπίστηκαν 54 μετανάστες έπειτα από προσάραξη ιστιοφόρου στον Λιμνιώνα


Εχθές (13/7/2026),  σωστικά συνεργεία διέσωσαν 24 μετανάστες στα ανοικτά του Τομπρούκ, ενώ ανέσυραν τέσσερα πτώματα από τη θάλασσα. Το σκάφος στο οποίο επέβαιναν έπλεε ακυβέρνητο επί σχεδόν δύο εβδομάδες στα χωρικά ύδατα της Λιβύης, σύμφωνα με πηγές από τις υπηρεσίες ασφαλείας.

Μετά την ανατροπή και τον θάνατο του δικτάτορα Μουάμαρ Καντάφι το 2011, η Λιβύη αποτελεί ένα από τα κύρια σημεία αναχώρησης για πρόσφυγες και μετανάστες που προσπαθούν να ξεφύγουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τη φτώχεια, και να φθάσουν στην Ευρώπη.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ