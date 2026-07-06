Λέμβος με μετανάστες εντοπίστηκε σε ακτή της Σάμου – Έρευνες για έναν αγνοούμενο

Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες σε βραχώδη ακτή του νησιού. Μέχρι στιγμής, 35 άτομα έχουν διασωθεί από το Λιμενικό, ενώ συνεχίζονται οι έρευνες για έναν αγνοούμενο άνδρα, ηλικίας περίπου 20 ετών, από το νότιο Σουδάν.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες σε βραχώδη ακτή του νησιού.
  • Στις έρευνες συμμετέχουν περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος, πλωτό ασθενοφόρο, σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης και ελικόπτερο Super Puma.
  • Μέχρι στιγμής έχουν διασωθεί 35 άτομα, ενώ υπάρχει ένας αγνοούμενος άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, εν μέσω βόρειων ανέμων έντασης 6 μποφόρ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Μεγάλη επιχείρηση έρευνας και διάσωσης βρίσκεται σε εξέλιξη στη θαλάσσια περιοχή ανοιχτά της Σάμου, μετά τον εντοπισμό λέμβου με μετανάστες, οι οποίοι αποβιβάστηκαν σε βραχώδη ακτή του νησιού.

Η επιχείρηση, υπό τον συντονισμό του Ενιαίου Κέντρου Συντονισμού Έρευνας και Διάσωσης (ΕΚΣΕΔ), εξελίσσεται βόρεια του όρμου Ισιδώρου. Στις έρευνες συμμετέχει περιπολικό σκάφος του Λιμενικού Σώματος – Ελληνικής Ακτοφυλακής, ενώ στην περιοχή σπεύδουν πλωτό ασθενοφόρο και σκάφος της Ελληνικής Ομάδας Διάσωσης. Παράλληλα, απογειώθηκε ελικόπτερο Super Puma της Πολεμικής Αεροπορίας προκειμένου να συνδράμει στις έρευνες.

Σύμφωνα με την ΕΡΤ, μέχρι στιγμής, το περιπολικό του Λιμενικού έχει διασώσει 35 άτομα, ενώ υπάρχει ένας αγνοούμενος άνδρας, ηλικίας περίπου 20 ετών, από το νότιο Σουδάν. Στην περιοχή πνέουν βόρειοι άνεμοι έντασης 6 μποφόρ, γεγονός που δυσχεραίνει το έργο των διασωστικών δυνάμεων.

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