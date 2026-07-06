Θωμαΐδης για το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο: «Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική» – Οι ομάδες υψηλού κινδύνου και τα συμπτώματα

Ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας Νίκος Θωμαΐδης προειδοποιεί για το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο, τονίζοντας την παραγωγή χιλιάδων τοξικών και καρκινογόνων χημικών ουσιών. Επεσήμανε τους κινδύνους για ευπαθείς ομάδες, τις ενδεδειγμένες προστατευτικές ενέργειες, καθώς και τη μεταφορά του νέφους, με ανίχνευση σωματιδίων ακόμη και στην Αττική.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο Καθηγητής Νίκος Θωμαΐδης προειδοποίησε για το τοξικό νέφος στο Ωραιόκαστρο, τονίζοντας ότι «η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες».
  • Οι ευπαθείς ομάδες και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα δεν θα πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο νέφος. Συνιστάται παραμονή σε κλειστούς χώρους με κλειστά παράθυρα και χρήση κλιματιστικών μόνο με ανακύκλωση εσωτερικού αέρα.
  • Το νέφος δεν περιορίζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, καθώς «έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική» και αναμένεται να διασπαρεί σε μεγάλο μέρος της Ελλάδας.

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Για το τοξικό νέφος που προκλήθηκε από τη φωτιά στο εργοστάσιο ανακύκλωσης στο Ωραιόκαστρο Θεσσαλονίκης προειδοποίησε ο Καθηγητής Αναλυτικής Χημείας του Πανεπιστημίου Αθηνών, Νίκος Θωμαΐδης, επισημαίνοντας ότι από την καύση πλαστικών και άλλων οργανικών υλικών παράγονται χιλιάδες χημικές ουσίες, αρκετές από τις οποίες είναι ιδιαίτερα τοξικές ή ακόμη και καρκινογόνες.

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Ο κ. Θωμαΐδης, μιλώντας στο ERTNews, υποστήριξε ότι «η καύση τέτοιων υλικών παρέχει χιλιάδες ουσίες. Υπάρχουν κατηγορίες που χαρακτηρίζονται ιδιαίτερα τοξικές και κάποιες καρκινογόνες». Εξήγησε δε, ότι στο νέφος περιλαμβάνονται πολυκυκλικοί αρωματικοί υδρογονάνθρακες, διοξίνες, πτητικές οργανικές ενώσεις, μέταλλα και άλλες επικίνδυνες ουσίες.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στα αιωρούμενα σωματίδια PM2.5, τα οποία, όπως είπε, είναι εισπνεόμενα και αποτελούν την πρώτη και σημαντικότερη επιβάρυνση για την υγεία.

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Οι ομάδες υψηλού κινδύνου

Σύμφωνα με τον καθηγητή, οι ευπαθείς ομάδες και όσοι αντιμετωπίζουν αναπνευστικά προβλήματα δεν θα πρέπει να εκτίθενται καθόλου στο νέφος.

«Οι άνθρωποι που έχουν σοβαρά αναπνευστικά προβλήματα και γενικά οι ευπαθείς ομάδες δεν θα πρέπει να έρχονται καθόλου σε επαφή με τέτοια νέφη», υπογράμμισε.

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Παράλληλα, συνέστησε την παραμονή σε κλειστούς χώρους, με κλειστά παράθυρα, καθώς και τη σωστή χρήση των κλιματιστικών.

Πώς πρέπει να χρησιμοποιούνται τα κλιματιστικά

Ο Νίκος Θωμαΐδης διευκρίνισε ότι τα κλιματιστικά θα πρέπει να λειτουργούν αποκλειστικά με ανακύκλωση του εσωτερικού αέρα και όχι με εισαγωγή αέρα από το εξωτερικό περιβάλλον.

Όπως εξήγησε, σε διαφορετική περίπτωση ο μολυσμένος αέρας μπορεί να εισέλθει στο εσωτερικό των κατοικιών, αυξάνοντας την έκθεση των πολιτών στους ρύπους.

Το νέφος μεταφέρεται σε μεγάλες αποστάσεις

Ο καθηγητής σημείωσε ότι το νέφος δεν περιορίζεται στην περιοχή της Θεσσαλονίκης, αλλά μεταφέρεται μέσω της ατμόσφαιρας.

«Το νέφος έχει ήδη φτάσει και στην Αττική. Έχει γίνει ανίχνευση σωματιδίων και στην Αττική», ανέφερε, προσθέτοντας ότι οι ρύποι αναμένεται να διασπαρούν σε μεγάλο μέρος του Αιγαίου, της Κεντρικής και της Νότιας Ελλάδας, με τις συγκεντρώσεις τους να μειώνονται σταδιακά όσο απομακρύνονται από την εστία της πυρκαγιάς.

Τα πρώτα συμπτώματα της έκθεσης

Αναφερόμενος στις επιπτώσεις στην υγεία, ο καθηγητής εξήγησε ότι τα πρώτα συμπτώματα μετά την έκθεση σε τέτοιου είδους νέφος είναι η έντονη οσμή και ο ερεθισμός.

«Το πρώτο σύμπτωμα είναι ο ερεθισμός. Η οσμή μάς ειδοποιεί ότι πρέπει να προστατευτούμε. Όταν αρχίζει ο ερεθισμός, σημαίνει ότι έχουμε περάσει σε επίπεδο σοβαρής έκθεσης», τόνισε.

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