Μυστηριώδεις «διαστημικές μπάλες» βρέθηκαν σε παραλίες του Κουίνσλαντ – Η πιθανή προέλευσή τους

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Η Αυστραλιανή Διαστημική Υπηρεσία δήλωσε ότι οι έξι λεγόμενες «διαστημικές μπάλες» που βρέθηκαν στο βόρειο Κουίνσλαντ πιθανότατα προέρχονται από «ξένο σώμα πυραύλου» που είχε επανεισέλθει πρόσφατα στην ατμόσφαιρα αφού βρισκόταν σε τροχιά.

Τα έξι μυστηριώδη αντικείμενα βρέθηκαν από πολίτες στην ακτή στην περιοχή Forrest Beach, βόρεια του Townsville, την Παρασκευή, το Σάββατο και την Κυριακή και υπήρχαν υποψίες ότι περιείχαν επικίνδυνες χημικές ουσίες.

Ένας ειδικός είπε ότι τα αντικείμενα ήταν πιθανότατα «διαστημικές μπάλες», δηλαδή μπάλες καυσίμου υπό πίεση και ένας από τους πιο συνηθισμένους τύπους διαστημικών σκουπιδιών που πέφτουν στη Γη μετά από εκτόξευση πυραύλου.

Η αστυνομία και η πυροσβεστική εξέτασαν τα συντρίμμια και επέβαλαν ζώνες αποκλεισμού 50 μέτρων γύρω από τα αντικείμενα το Σαββατοκύριακο.

«Ο Οργανισμός έχει εντοπίσει την πιθανή πηγή»

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι τα ανακτημένα αντικείμενα «φαίνεται να είναι δοχεία πίεσης από ένα διαστημικό όχημα εκτόξευσης».

«Ο Οργανισμός έχει εντοπίσει την πιθανή πηγή. Η τοποθεσία και τα χαρακτηριστικά των αντικειμένων συμφωνούν με τα συντρίμμια ενός ξένου πυραύλου που επανήλθε πρόσφατα στην ατμόσφαιρα από την τροχιά».

Ο οργανισμός δήλωσε ότι «συνεχίζει να συνεργάζεται με τις διεθνείς αρχές για να επιβεβαιώσει επίσημα το όχημα εκτόξευσης και την κατάσταση εκτόξευσης».

Η αναπληρώτρια καθηγήτρια Άλις Γκόρμαν, διαστημική αρχαιολόγος και ειδικός σε διαστημικά σκουπίδια στο Πανεπιστήμιο Φλίντερς, δήλωσε ότι τα διαστημικά σκουπίδια που πέφτουν πίσω στη Γη μπορούν να διέπονται από τη Συνθήκη των Ηνωμένων Εθνών για το Διάστημα του 1967, την οποία έχει υπογράψει η Αυστραλία.

«Είναι η πιο ευρέως αποδεκτή διαστημική συνθήκη όπου το κράτος εκτόξευσης διατηρεί την κυριότητα του υλικού εκτόξευσης. Αυτό σημαίνει ότι το έθνος που τα εκτόξευσε κατέχει αυτά τα δοχεία πίεσης», είπε.

«Στη συνέχεια, η Αυστραλία πρέπει να ξεκινήσει διαπραγματεύσεις με το κράτος εκτόξευσης. Το κράτος εκτόξευσης θα πει αν τους θέλει πίσω ή όχι». Είπε ότι όταν μέρος ενός παλιού ινδικού πυραύλου ξεβράστηκε στην ακτή της Δυτικής Αυστραλίας το 2023, η ινδική κυβέρνηση δεν ζήτησε το υλικό.

Ο Γκόρμαν είπε ότι ένα δοχείο πίεσης χρησιμοποιείται για την αποθήκευση καυσίμου πριν αυτό εξαναγκαστεί να διοχετευτεί στον ίδιο τον πυραυλοκινητήρα. Είναι κατασκευασμένο από κράμα τιτανίου και μπορεί να επιβιώσει σε πολύ υψηλές θερμοκρασίες.

«Μέρος της ευθύνης της Αυστραλίας είναι να διαπραγματευτεί για την επιστροφή των διαστημικών μπαλών, εάν αυτό επιθυμεί το κράτος εκτόξευσης».

«Μια χώρα εκτόξευσης μπορεί να θέλει [τα συντρίμμια] πίσω για να τα αναλύσει αν κάτι πήγε στραβά, αλλά αν πρόκειται για ένα τυπικό σώμα πυραύλου και δεν πάει τίποτα στραβά, τότε [η χώρα εκτόξευσης] πιθανότατα δεν θα χρειαστεί να το αναλύσει».

Η διαστημική υπηρεσία δήλωσε ότι οι αρχές του Κουίνσλαντ είχαν διαπιστώσει ότι τα αντικείμενα ήταν ασφαλή, αλλά προειδοποίησαν ότι «ενδέχεται να βρεθούν περισσότερα συντρίμμια».

«Ποτέ μην αγγίζετε, μετακινείτε ή ανακτάτε ύποπτα διαστημικά συντρίμμια θεωρώντας τα επικίνδυνα μέχρι να σας δοθεί διαφορετική οδηγία. Απομακρυνθείτε και επικοινωνήστε με τις υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης», ανέφερε ο οργανισμός.