Δημοσκόπηση Prorata: Στο 9,5% η διαφορά μεταξύ ΝΔ και ΕΛΑΣ

Στη νέα δημοσκόπηση της Prorata για λογαριασμό της «Εφημερίδας των Συντακτών» η ΝΔ λαμβάνει 25%, ενώ στο 15,5% βρίσκεται το κόμμα του Αλέξη Τσίπρα.

Ως προς την εκλογική επιρροή των κομμάτων, η Ν.Δ. διατηρεί την πρώτη θέση στην πρόθεση ψήφου με 25%, ενώ στη δεύτερη εδραιώνεται η ΕΛΑΣ με 15,5%, ενισχυμένη σε σχέση με την προηγούμενη καταγραφή. Το ΠΑΣΟΚ παραμένει στο 8,5%, ενώ για την Ελπίδα για τη Δημοκρατία ανιχνεύεται αντίστοιχη διείσδυση, με μικρή, όμως, υποχώρηση σε σχέση με τον Σφυγμό Ιουνίου. Ακολουθούν η Ελληνική Λύση με 7%, το ΚΚΕ με 5,5%, η Φωνή Λογικής με 4%, η Πλεύση Ελευθερίας με 3,5% και το ΜέΡΑ25 με 3%.

Σε ό,τι αφορά τον δείκτη εμπιστοσύνης για την πρωθυπουργία της χώρας, περίπου ένας στους πέντε (21%) δηλώνει ότι δεν εμπιστεύεται κάποιον από τους πολιτικούς αρχηγούς για τον πρωθυπουργικό θώκο.

Εντός αυτού του πλαισίου, ο Κυριάκος Μητσοτάκης συγκεντρώνει τις περισσότερες προτιμήσεις (28%), ενώ ακολουθεί δεύτερος ο Αλέξης Τσίπρας με 18% και με σημαντική απόσταση η Μαρία Καρυστιανού (6%), ο Νίκος Ανδρουλάκης και ο Κυριάκος Βελόπουλος.