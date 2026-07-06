ΥΠΑ: Τι απαντά στα περί καθυστερήσεων στις πτήσεις – «Μειωμένες κατά 31,77% τον Ιούνιο στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών»

«Αναταράξεις» έχει προκαλέσει το υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων στις πτήσεις που εξυπηρετούν τα ελληνικά αεροδρόμια, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία του Eurocοntrol.

Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) εξέδωσε ανακοίνωση για το συγκεκριμένο ζήτημα αναφέροντας μεταξύ άλλων ότι είναι μειωμένες κατά 31,77% τον μήνα Ιούνιο οι καθυστερήσεις στην Εναέρια Κυκλοφορία στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών και στα 2,26 λεπτά η μέση καθυστέρηση ανά πτήση στο FIR Αθηνών.

«Η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας (ΥΠΑ) κατανοεί απόλυτα ότι κάθε καθυστέρηση δημιουργεί επιβάρυνση στους επιβάτες, ιδίως κατά τη θερινή περίοδο, όπου η κίνηση βρίσκεται στο υψηλότερο σημείο της και το ευρωπαϊκό δίκτυο εναέριας κυκλοφορίας λειτουργεί υπό ιδιαίτερη πίεση. Σημειώνουμε ότι, ήδη από το Σάββατο, 4 Ιουλίου 2026, η κίνηση (4.925 πτήσεις) έχει ξεπεράσει τις υψηλότερες τιμές του 2025 (4.916 πτήσεις, στις 10 Αυγούστου). Στο πλαίσιο αυτό, η προσπάθεια για την απρόσκοπτη εξυπηρέτηση των πτήσεων είναι καθημερινή και συνεχής» αναφέρει η ανακοίνωση και συνεχίζει:

«Με αφορμή πρόσφατα δημοσιεύματα, η ΥΠΑ διευκρινίζει ότι τα στοιχεία του EUROCONTROL αφορούν κυρίως καθυστερήσεις διαχείρισης ροής εναέριας κυκλοφορίας (ATFM) σε επίπεδο ευρωπαϊκού δικτύου. Οι καθυστερήσεις αυτές είναι υπαρκτές και ενισχυμένες, όπως καταγράφονται και σε άλλους ευρωπαϊκούς παρόχους, ιδίως λόγω της εποχικής ζήτησης και των γεωπολιτικών εξελίξεων, που έχουν μεταβάλει τις ροές πτήσεων στην ευρύτερη περιοχή.

Οι δείκτες αυτοί είναι σημαντικοί για την επιχειρησιακή παρακολούθηση του εναέριου χώρου. Ωστόσο, δεν πρέπει να ταυτίζονται με τη συνολική εμπειρία του επιβάτη στα αεροδρόμια, ούτε να ερμηνεύονται ως ο μέσος χρόνος καθυστέρησης που αντιμετωπίζει κάθε πτήση».

Στη συνέχεια δίνει κάποια σημαντικά στοιχεία. «Σύμφωνα με τα επιχειρησιακά στοιχεία της ΥΠΑ για τον Ιούνιο 2026, η μέση καθυστέρηση στο Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών – Μακεδονίας (ΚΕΠΑΘΜ) διαμορφώθηκε σε 2,26 λεπτά ανά πτήση, έναντι 1,62 λεπτά το 2025. Αν εξαιρεθούν καιρικά και άλλα εξωτερικά αίτια, η μέση καθυστέρηση ανέρχεται σε 0,97 λεπτά ανά πτήση, έναντι 0,85 λεπτά τον Ιούνιο του 2025.

Αντίστοιχα, στον Διεθνή Αερολιμένα Αθηνών, η μέση καθυστέρηση ανά πτήση ένεκα της εναέριας κυκλοφορίας τον Ιούνιο, διαμορφώθηκε σε 4,43 λεπτά, έναντι 6,50 λεπτών (μείωση άνω των 2 λεπτών) την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ οι συνολικές καθυστερήσεις εμφανίζονται μειωμένες κατά 31,77%.

Τα στοιχεία αυτά δείχνουν ότι, παρά τις αυξημένες πιέσεις στο ευρωπαϊκό δίκτυο και στον ελληνικό εναέριο χώρο, η επιχειρησιακή επίπτωση παραμένει πιο περιορισμένη από την εντύπωση που μπορεί να δημιουργήσει η απομόνωση ενός μόνο δείκτη.

Η ΥΠΑ, αναγνωρίζοντας τις επιπτώσεις που συνεπάγονται οι καθυστερήσεις στο επιβατικό κοινό, παρακολουθεί καθημερινά την εξέλιξη της εναέριας κυκλοφορίας, συνεργάζεται με το EUROCONTROL, τους φορείς διαχείρισης αεροδρομίων, την Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας, την Αρχή Συντονισμού Πτήσεων και τις αεροπορικές εταιρείες, εφαρμόζοντας κάθε αναγκαία επιχειρησιακή προσαρμογή, διατηρώντας το υψηλό επίπεδο ασφάλειας.

Παράλληλα, βρίσκεται σε εξέλιξη η ενίσχυση της στελέχωσης, μέσω των προβλεπόμενων διαδικασιών πρόσληψης και εκπαίδευσης ελεγκτών εναέριας κυκλοφορίας (ΕΕΚ). Ειδικότερα, το 2025 διορίστηκαν 92 ΕΕΚ και στην παρούσα περίοδο δρομολογείται η ορκωμοσία 51 ΕΕΚ, από το σύνολο των 77 που θα προσληφθούν το 2026».

Αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας: Αυξημένη ζήτηση, μη τήρηση των slots και υποδομές καθυστερούν τις πτήσεις

«Οι καθυστερήσεις οφείλονται σε διάφορους παράγοντες και ο κύριος παράγοντας αυτή τη στιγμή στην Ελλάδα είναι ότι η ζήτηση των πτήσεων είναι πάρα πολύ αυξημένη» εξήγησε η αντιπρόεδρος της Ένωσης Ελεγκτών Εναέριας Κυκλοφορίας Όλγα Τόκη, αναφορικά με το υψηλό ποσοστό καθυστερήσεων στις πτήσεις που εξυπηρετούν τα ελληνικά αεροδρόμια, όπως κατέδειξαν τα στοιχεία του Eurocοntrol.

Σε συνέντευξή της στο ΕΡΤnews Radio σημείωσε ότι πρόκειται για ένα πανευρωπαϊκό φαινόμενο και ανέφερε τους κύριους λόγους που έχουν διαμορφώσει αυτή την κατάσταση.

«Κατ’ αρχάς θα ξεκινήσουμε με τις υπερπτήσεις λόγω του πολέμου, καταλαβαίνετε ότι οι ροές λόγω των εναέριων χώρων που έκλεισαν άρχισαν να κατευθύνονται και να περνάνε μέσα από τον ελληνικό εναέριο χώρο, οπότε πολλαπλασιάστηκαν οι ανάγκες. Δηλαδή, αν σκεφτείτε ότι το Κέντρο Ελέγχου Περιοχής Αθηνών, Μακεδονίας πέρυσι διαχειριζόταν σε ένα μάξιμουμ 4.500 πτήσεις την ημέρα, φέτος, τώρα το Σαββατοκύριακο άγγιξε τις 5.000 και η πρόβλεψη για τον Ιούλιο είναι 5.500. Οπότε καταλαβαίνετε εξαρχής για τι μεγάλη πίεση μιλάμε, για τι μεγάλη ζήτηση, από την στιγμή που όπως γνωρίζετε, γνωρίζετε τα κλασικά δικά μας προβλήματα με τον εξοπλισμό, όπου δεν έχουμε τον καλύτερο εξοπλισμό, μάλλον έχουμε έναν πολύ παρωχημένο εξοπλισμό. Βέβαια προσλήψεις έχουν γίνει, αλλά οι άνθρωποι αυτοί ακόμα δεν έχουν προλάβει να εκπαιδευτούν γιατί θέλει ένα διάστημα. Οπότε είμαστε πρακτικά στο μικρόφωνο όσοι ήμασταν πέρυσι. Αυτό είναι το ένα κομμάτι. (..)

Ο κόσμος πρέπει να ξέρει ότι καθυστέρηση σε μια πτήση σημαίνει πολλά πράγματα. Δηλαδή μια πτήση για να γίνει από το μηδέν, είναι να σχεδιαστεί από την εταιρεία, να πει ότι εγώ την πτήση θα την κάνω δέκα το πρωί κλπ, μετά θα πάει ο επιβάτης, θα περάσει το security control, θα έρθει το λεωφορειάκι να τον πάρει, να τον πάει στο αεροπλάνο, να τοποθετηθούν οι βαλίτσες κλπ και μετά ακολουθεί ο έλεγχος εναέριας κυκλοφορίας κλπ. Κάπου σε όλη αυτή την αλυσίδα να υπάρξει μια αρρυθμία, καταλαβαίνετε ότι η πτήση πάει για καθυστέρηση. Ας πούμε τώρα στο παράδειγμα που είπα, αν αργήσει να φορτωθεί το αεροπλάνο και η πτήση χάσει το slot της, μετά παίρνει μία χρονοθυρίδα πιο μετά, που σημαίνει καθυστέρηση. Μπορεί μεν αυτή η καθυστέρηση να γράφεται στο eurocontrol ως καθυστέρηση του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, αλλά δεν σημαίνει απαραίτητα ότι είναι του ελέγχου εναέριας κυκλοφορίας, το οποίο συμβαίνει σε όλο τον κόσμο, όχι μόνο στην Ελλάδα.

Το δεύτερο είναι, το αεροδρόμιο της Αθήνας. Το αεροδρόμιο της Αθήνας αυτή τη στιγμή έχει φτάσει σε ένα μάξιμουμ. Δηλαδή, οι συνάδελφοι στο αεροδρόμιο της Αθήνας δουλεύουν στα… κόκκινα, ενώ έχουμε πει για 28 με 31 αφίξεις, την προηγούμενη εβδομάδα εξυπηρέτησαν μέχρι και 37 μέσα σε μία ώρα. Αυτό συμβαίνει για ποιο λόγο. Έχει γίνει ένα σχέδιο από τον Εθνικό Οργανισμό Συντονισμού Πτήσεων και έχουν μοιραστεί χρονοθυρίδες, slots για διάφορες πτήσεις π. Χ. 35 αναχωρήσεις την ώρα. Όταν λοιπόν έχεις 45 αεροπλάνα για να φύγουν εκείνη την ώρα, καταλαβαίνουμε ότι από το πρωί θα έχεις καθυστέρηση» ανέφερε χαρακτηριστικά η κ. Τόκη, σημειώνοντας ότι η καθυστέρηση.

Σχετικά με τον εκσυγχρονισμό των ηλεκτρονικών συστημάτων εναέριας κυκλοφορίας, εξήγησε ότι θα συμβάλουν στην καλυτέρευση της κατάστασης, αφού θα δώσουν περισσότερες δυνατότητες στους ελεγκτές εναέριας κυκλοφορίας για να διαχειριστούν την κατάσταση. «Σημαίνει ότι μπορείς να αυξήσεις με ασφάλεια τη χωρητικότητα. Δηλαδή αντί για 28 ή 31 αφίξεις στον Βενιζέλο, θα μπορέσουμε να εξυπηρετήσουμε με ασφάλεια 35 αφίξεις. Οπότε καταλαβαίνετε ότι αμέσως αποσυμπιέζεται η κατάσταση και μειώνονται οι καθυστερήσεις. Βέβαια, αύριο μεθαύριο μπορεί ο Βενιζέλος να έχει ζητήσει 40 αφίξεις την ώρα, 45 αφίξεις την ώρα, οπότε και πάλι θα έχεις καθυστερήσεις. Εξαρτάται πάντα αν η ζήτηση των πτήσεων μπορεί να καλυφθεί από τις υποδομές που έχεις, γενικότερα, όχι μόνο του ελέγχου».

Τη σημερινή ευρεία σύσκεψη για το θέμα την προκάλεσαν οι ίδιοι οι ελεγκτές ουσιαστικά, σύμφωνα με όσα ανέφερε η κ. Τόκη, ενώ θα συμμετέχουν οι εκπρόσωποι των αεροπορικών εταιρειών, οι εκπρόσωποι του αεροδρομίου της Αθήνας, η ΑΠΑ και η ΥΠΑ.

«Θα είμαστε και εμείς, γιατί ουσιαστικά λίγο πολύ εμείς την έχουμε προκαλέσει αυτή τη σύσκεψη, γιατί αυτό τον καιρό έχουμε κάνει άπειρες διαμαρτυρίες για την μη τήρηση των slots. Τα slots, όπως περιέγραψα πριν, κάθε μέρα δεν τηρούνται, με αποτέλεσμα στις ώρες αιχμής να παρουσιάζεται υπερσυγκέντρωση πτήσεων κυρίως το πρωί, που σημαίνει ότι όταν έχεις καθυστέρηση το πρωί, αυτό πάει ντόμινο σε όλη την υπόλοιπη ημέρα. Εμείς θέλουμε να υπάρξει τήρηση των χρονοθυρίδων. Δηλαδή αν υπήρχε τήρηση των θυρίδων μαζί με τη συμφωνία που έχουμε κάνει εμείς για την εξυπηρέτηση, αυτή τη στιγμή θα ήμασταν σε πολύ καλύτερη κατάσταση» είπε καταλήγοντας.