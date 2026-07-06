Κρήτη: Φωτιά στο Αφράτι Ηρακλείου – Καίει αγροτική έκταση

Φωτιά ξέσπασε το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7 στην αγροτική περιοχή Αφράτι του δήμου Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, κινητοποιώντας άμεσα 18 πυροσβέστες, 5 οχήματα, ένα ελικόπτερο και υδροφόρες. Η περιοχή, που περιλαμβάνει κυρίως ελαιώνες, βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς με ισχυρούς ανέμους, ενώ το Ανακριτικό Κλιμάκιο μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτίων.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αφράτι στον δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7.
  • Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων, 5 οχήματα και ένα ελικόπτερο. Στην περιοχή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφόρ.
  • Η πυρκαγιά καίει αγροτική έκταση με ελαιώνες, σε μια περιοχή που βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς (κατηγορία 4). Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου μεταβαίνει για τη διερεύνηση των αιτίων της.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αφράτι στον δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου.

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες).

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.

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