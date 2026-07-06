Κρήτη: Φωτιά στο Αφράτι Ηρακλείου – Καίει αγροτική έκταση

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αφράτι στον δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7.
Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου.
#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αφράτι του δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ.
— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026
Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες).
Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφόρ.
Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.