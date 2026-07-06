Κρήτη: Φωτιά στο Αφράτι Ηρακλείου – Καίει αγροτική έκταση

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Φωτιά ξέσπασε στην περιοχή Αφράτι στον δήμο Βιάννου, στο Ηράκλειο της Κρήτης, το μεσημέρι της Δευτέρας 6/7.

Σύμφωνα με την Πυροσβεστική, άμεσα κινητοποιήθηκαν 18 πυροσβέστες με μία ομάδα πεζοπόρων τμημάτων της 3ης ΕΜΟΔΕ, και 5 οχήματα, καθώς και ένα ελικόπτερο. Συνδράμουν υδροφόρες της Περιφέρειας Κρήτης και του δήμου Βιάννου.

#Πυρκαγιά σε αγροτική έκταση στην περιοχή Αφράτι του δήμου Βιάννου Ηρακλείου Κρήτης. Κινητοποιήθηκαν 18 #πυροσβέστες με 1 ομάδα πεζοπόρου της 3ης ΕΜΟΔΕ, 5 οχήματα και 1 Ε/Π. Συνδρομή από υδροφόρες ΟΤΑ. — Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) July 6, 2026

Στην περιοχή υπάρχουν αγροτικές καλλιέργειες, κυρίως ελαιώνες).

Η περιοχή βρίσκεται σε πολύ υψηλό κίνδυνο πυρκαγιάς, στην κατηγορία 4, ενώ αυτή τη στιγμή πνέουν ισχυροί άνεμοι με ριπές 6 μποφόρ.

Το Ανακριτικό Κλιμάκιο Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού Ηρακλείου, μεταβαίνει στην περιοχή της πυρκαγιάς για την διερεύνηση των αιτίων της.