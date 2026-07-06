Ερντογάν: Η «Μεγάλη Τουρκία» σε ένα βίντεο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ – «Παρά το ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν μπορούμε»

Ένα βίντεο της τουρκικής Προεδρίας, δημοσιευμένο πριν από τη Σύνοδο του ΝΑΤΟ, παρουσιάζει την πορεία της Τουρκίας προς την «πλήρη ανεξαρτησία» υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν, αναδεικνύοντας την εθνική της ισχύ σε υποδομές, τεχνολογία, άμυνα και γεωπολιτικές φιλοδοξίες. Το βίντεο προβάλλει την Τουρκία ως δύναμη που επεκτείνεται σε «πολλαπλές πατρίδες» (Γαλάζια, Ουράνια, Κυβερνοπατρίδα, Διαστημική) και ολοκληρώνεται με το όραμα της «Μεγάλης και Ισχυρής Τουρκίας».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ένα βίντεο από την ψηφιακή καμπάνια της τουρκικής Προεδρίας παρουσιάζει την πορεία της Τουρκίας προς την «πλήρη ανεξαρτησία» υπό τον Ερντογάν, αναδεικνύοντας την εθνική ισχύ της χώρας.
  • Η τουρκική Προεδρία αναφέρει ότι η χώρα προχώρησε «παρά το ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν μπορούμε», ενώ το βίντεο μιλά για πολλαπλές «πατρίδες» (Γαλάζια, Ουράνια, Κυβερνοπατρίδα, Διαστημική), επεκτείνοντας την τουρκική ισχύ.
  • Το βίντεο καταλήγει με αναφορά στο όραμα της «Μεγάλης και Ισχυρής Τουρκίας» υπό την ηγεσία του Ερντογάν, στέλνοντας μήνυμα ότι η χώρα διεκδικεί ρόλο σε όλες τις νέες ζώνες ισχύος.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ένα βίντεο στο πλαίσιο της ψηφιακής καμπάνιας της τουρκικής Προεδρίας δημοσιεύθηκε στον λογαριασμό της Διεύθυνσης Επικοινωνίας στο NSosyal σύμφωνα με το TRT Haber. Σε αυτό παρουσιάζεται η πορεία της Τουρκίας ως μια διαδρομή προς την «πλήρη ανεξαρτησία» υπό την ηγεσία του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν.

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Δεν πρόκειται για έναν απλό απολογισμό του κυβερνητικού έργου αλλά επιδιώκει να αναδείξει την εθνική ισχύ της Τουρκίας, συνδέοντας τις υποδομές, την τεχνολογία, την άμυνα και τη γεωπολιτική φιλοδοξία σε ένα ενιαίο αφήγημα ισχύος.

«Παρά το ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν μπορούμε»

Στο κείμενο που συνοδεύει το βίντεο, η τουρκική Προεδρία αναφέρει ότι η χώρα προχώρησε «παρά το ότι κάποιοι έλεγαν ότι δεν μπορούμε», με «αποφασιστικότητα, πίστη και τη δύναμη που άντλησε από το έθνος». Το μήνυμα παρουσιάζει την Τουρκία ως δύναμη που ξεπέρασε αμφισβητήσεις, αντιστάσεις και περιορισμούς, για να φτάσει, όπως υποστηρίζει, σε μια νέα φάση αυτοπεποίθησης.

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Η ανάρτηση τονίζει ότι η Τουρκία δεν κατασκεύασε μόνο δρόμους, γέφυρες και σήραγγες, αλλά δημιούργησε και «γέφυρες ανάμεσα στις καρδιές», επιχειρώντας να δώσει στα έργα υποδομής και κοινωνική, σχεδόν ιστορική διάσταση.

Το πιο πολιτικά φορτισμένο σημείο του βίντεο είναι η αναφορά στις πολλαπλές «πατρίδες». Η τουρκική Προεδρία μιλά για τη Γαλάζια Πατρίδα, την Ουράνια Πατρίδα, την Κυβερνοπατρίδα και τη Διαστημική Πατρίδα, παρουσιάζοντας την τουρκική ισχύ ως κάτι που εκτείνεται πλέον στη θάλασσα, στον αέρα, στον κυβερνοχώρο και στο Διάστημα.

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Με άλλα λόγια, το βίντεο δεν μιλά μόνο στο εσωτερικό ακροατήριο. Στέλνει μήνυμα και προς τα έξω ότι η Τουρκία διεκδικεί ρόλο σε όλες τις νέες ζώνες ισχύος.

Το σύνθημα της «Μεγάλης και Ισχυρής Τουρκίας»

Το βίντεο καταλήγει με αναφορά στον Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν και στο όραμα της «Μεγάλης και Ισχυρής Τουρκίας». Η τουρκική Προεδρία αναφέρει ότι, υπό την ηγεσία του, η χώρα «βάζει την υπογραφή του έθνους σε αυτόν τον αιώνα» και «τοποθετεί με υπερηφάνεια τη σφραγίδα του μέλλοντος» για «πλήρως ανεξάρτητα αύριο».

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