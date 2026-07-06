«Σπιλιάδες»: Η πρώτη ανάγνωση σεναρίου της νέας δραματικής σειράς του ΑΝΤ1 – Δείτε φωτογραφίες

Όταν μία γυναίκα θεωρείται νεκρή μετά από μια καταιγίδα, «ξαναγεννιέται» σε έναν άλλο τόπο χωρίς μνήμη, την ώρα που η καλύτερή της φίλη προσπαθεί να κλέψει τη ζωή της. Ανάμεσα σε δύο κόσμους, όταν θυμηθεί ποια είναι, θα πρέπει να επιλέξει ποια ζωή είναι πραγματικά δική της.

H δραματική σειρά «Σπιλιάδες» έρχεται στο νέο πρόγραμμα του ΑΝΤ1 και λίγο πριν την έναρξη των γυρισμάτων, το καστ συναντήθηκε για την πρώτη ανάγνωση του σεναρίου, παρουσία του σκηνοθέτη, Γιώργου Παπαβασιλείου, και της σεναριογράφου, Μαρίας Γεωργιάδου.

Οι πρωταγωνιστές της νέας δραματικής σειράς εποχής του AΝΤ1 συναντήθηκαν σε ένα ιδιαίτερα ζεστό κλίμα και έδωσαν φωνή στους ήρωες που θα ενσαρκώσουν, διαβάζοντας τα πρώτα επεισόδια, ξετυλίγοντας την ιστορία από την αρχή!

Σύρος 1962

Σε ένα ταξίδι, μια νύχτα με σπιλιάδες, η Νίκη χάνεται στη θάλασσα. Σε μία δίνη του ανέμου, χάνει οικογένεια, περιουσία και ταυτότητα. Η ζωή της, αρχίζει ξανά χάρη στην αγάπη. Η αγάπη ενός άντρα της χαρίζει μια νέα ζωή, μια νέα ταυτότητα, μια νέα οικογένεια.

Κι η ζωή που άφησε πίσω της; Οι άνθρωποι που αγάπησε και την αγάπησαν; Τι θα γίνει όταν ξεσπάσει η αλήθεια; Ποιος απ’ όλους θα πληρώσει το βαρύτερο τίμημα; Όσο ο χρόνος κυλάει, οι δύο παράλληλες ζωές της Νίκης πλησιάζουν επικίνδυνα η μία την άλλη…

Με τους: Ντένια Ψυλλιά, Γιάννη Κουκουράκη, Γιολάντα Καλογεροπούλου, Γιάννη Καράμπαμπα.

Πρωταγωνιστούν: Λάζαρος Γεωργακόπουλος, Στεφανί Καπετανίδη, Ρένος Χαραλαμπίδης, Βασίλης Κουκαλάνι, Αντιγόνη Κουλουκάκου, Σταύρος Σβήγκος, Κωνσταντίνος Γαβαλάς, Ιωάννα Τριανταφυλλίδου, Μέγκυ Σούλι, Αλίνα Κωτσοβούλου, Ελεάνα Καυκαλά, Μαρία Γεωργιάδου, Θεανώ Κλάδη κ.α.

Σκηνοθεσία: Γιώργος Παπαβασιλείου

Σενάριο: Μαρία Γεωργιάδου

Εκτέλεση Παραγωγής: Pedio Productions

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