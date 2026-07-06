Έρχεται νέα σειρά βασισμένη στο βιβλίο «Καθαρμός» του Σπύρου Πετρουλάκη

Η νέα δραματική σειρά του Alpha, με τίτλο «Για σένα», προχωρά στην επιλογή ηθοποιών, με τον Κίμωνα Κουρή να αναλαμβάνει κεντρικό ρόλο. Η σειρά, που βασίζεται στο τουρκικό φορμάτ «Sins and Roses», παρουσιάζεται με ένα μυστηριώδες teaser με τριαντάφυλλο. Η υπόθεση εστιάζει σε έναν άνδρα που έχτισε μια αυτοκρατορία από το μηδέν, η οποία καταρρέει όταν ανακαλύπτει ότι η σύζυγός του του έκρυβε ένα παιδί επί χρόνια.

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Φωτογραφία: Unsplash.com
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τίτλο «Για σένα» προχωρά στην επιλογή των ηθοποιών.
  • Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, ο Κίμωνας Κουρής θα πρωταγωνιστήσει σε κεντρικό ρόλο στη σειρά που βασίζεται στο τουρκικό φορμάτ «Sins and roses».
  • Στο επίκεντρο της υπόθεσης βρίσκεται ένας άνδρας που έχτισε μια αυτοκρατορία, αλλά ο κόσμος του καταρρέει όταν μαθαίνει ότι η γυναίκα του του έκρυβε επί χρόνια ότι έχει παιδί.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Η νέα δραματική σειρά του Alpha με τίτλο «Για σένα», που λανσάρεται με το μυστηριώδες teaser με το τριαντάφυλλο, προχωρά στην επιλογή των ηθοποιών.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Reallife, έδωσε τα χέρια και θα πρωταγωνιστήσει ο Κίμωνας Κουρής. Επειτα από αρκετές δοκιμές για να ελεγχθεί η χημεία με άλλα μέλη του καστ, ο γνωστός ηθοποιός επιλέχθηκε για να αναλάβει κεντρικό ρόλο στη σειρά που βασίζεται στο τουρκικό φορμάτ «Sins and roses».

Στο επίκεντρο της υπόθεσης του «Για σένα» βρίσκεται ένας άνδρας που σε μικρή ηλικία έχασε τον πατέρα του και την περιουσία της οικογένειάς του και στη συνέχεια έχτισε και πάλι από το μηδέν μια αυτοκρατορία. Ο κόσμος του καταρρέει όταν μαθαίνει ότι η γυναίκα του, που πέφτει σε κώμα έπειτα από ατύχημα, του έκρυβε επί χρόνια ότι έχει παιδί.

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