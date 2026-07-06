Κάιλι Μινόγκ: Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας ζήτησε συγγνώμη για τα «ακατάλληλα» σχόλια

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Ο πρωθυπουργός της Αυστραλίας, Άντονι Αλμπανέζε, ζήτησε «απερίφραστα» συγγνώμη για τα σχόλιά του για την ποπ σταρ Κάιλι Μινόγκ σε συνέντευξη σε podcast την περασμένη εβδομάδα.

Ο ηγέτης είχε εμφανιστεί στο podcast Bush Deep με την κωμικό Νίκι Όσμπορν, η οποία τον ρώτησε κατά τη διάρκεια μιας 20λεπτης συνέντευξης αν θα «έκανε σεξ, θα παντρευόταν ή θα έβγαινε ραντεβού» με τη Μινόγκ, την ηθοποιό Νικόλ Κίντμαν ή την τραγουδίστρια Ρόντα Μπέρτσμορ.

Αφού αρχικά προσπάθησε να αποφύγει την ερώτηση, ο Αλμπανέζε είπε «Ω, Κάιλι, σαφώς».

Γρήγορα αντιμετωπίστηκε με ένα κύμα αρνητικών κριτικών, με έναν βουλευτή να χαρακτηρίζει τα σχόλιά του «εντελώς ακατάλληλα» και έναν άλλο να προσθέτει ότι ήταν «ασεβή προς τις γυναίκες… και υποτιμούν το αξίωμα του πρωθυπουργού».

Η Όσμπορν, η οποία είναι περισσότερο γνωστή για την ανάρτηση ωμών κωμικών σκετς στο YouTube, είχε ξεκινήσει τη σειρά podcast της νωρίτερα φέτος. Η ιστοσελίδα της για τα podcast την περιγράφει ως «εξαιρετικά ακατάλληλη δημοσιογράφο» που κάνει «ερωτήσεις που κανείς άλλος δεν θα τολμούσε».

Σε μια μονοσήμαντη δήλωση που εκδόθηκε νωρίς τη Δευτέρα, ο πρωθυπουργός δήλωσε: «Ζητώ απερίφραστα συγγνώμη για τα σχόλια».

Οι δηλώσεις έγιναν κατά τη διάρκεια συνέντευξης που πραγματοποιήθηκε στην επίσημη κατοικία του πρωθυπουργού στην Καμπέρα και η οποία δημοσιεύθηκε στο τέλος της περασμένης εβδομάδας.

Αφού η Όσμπορν έθεσε για πρώτη φορά την ερώτηση, ο Αλμπανέζε, ο οποίος παντρεύτηκε τη σύντροφό του Τζόντι Χέιντον τον Νοέμβριο, είχε αρχικά απαντήσει: «Μόλις παντρεύτηκα, είμαι μόνο έξι μήνες».

Αλλά αφού τον πίεσε η Όσμπορν, πρόσθεσε: «Ω, Κάιλι, σαφώς».

«Θα παντρευόσουν την Κάιλι, θα έκανες σεξ και θα έβγαινες ραντεβού μαζί της;» είπε η Όσμπορν.

«Όλα τα παραπάνω», είπε ο Αλμπανέζε. «Είναι καταπληκτική».

Ο βουλευτής του κινήματος Community Strong, Ζάλι Στέγκαλ, δήλωσε ότι τα σχόλια ήταν «εντελώς ακατάλληλα», προσθέτοντας ότι «πρέπει να μάθει να αντιδρά, να δίνει το παράδειγμα και να τα χαρακτηρίζει σεξιστικά».

Ο Ρίτσαρντ Μαρλς, ο οποίος ασκεί καθήκοντα πρωθυπουργού όσο ο Αλμπανέζε βρίσκεται σε επίσκεψη στον Ειρηνικό, δήλωσε στο ειδησεογραφικό πρακτορείο ABC ότι η κυβέρνηση είναι «απολύτως αφοσιωμένη» στην ανάδειξη των γυναικών στην κοινωνία.

«Κατά καιρούς, προφανώς κάνουμε διαφορετικές συνεντεύξεις, αλλά νομίζω ότι το άλλο σημείο που πρέπει να τονιστεί εδώ είναι ότι η κυβέρνηση της οποίας ηγείται ο πρωθυπουργός είναι η πρώτη στην ιστορία που είχε ισότητα όσον αφορά τον αριθμό ανδρών και γυναικών στο υπουργικό συμβούλιο», δήλωσε ο Μαρλς στην εκπομπή Radio National Breakfast του ραδιοτηλεοπτικού οργανισμού.

Ο Αλμπανέζε ρωτήθηκε επίσης για το χειρότερο δώρο που είχε λάβει σε μια εκδρομή στο εξωτερικό. Είπε ότι ένα «περίεργο» αλλά τελικά «αρκετά καλό» δώρο είχε έρθει από τον Ιάπωνα πρωθυπουργό Σανάε Τακαΐτσι, ο οποίος έφερε δύο πεπόνια.