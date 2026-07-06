Χαϊδάρι: «Μέσα σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο» – Άγριος ξυλοδαρμός μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο… για μία παρατήρηση

Πρωτοφανές περιστατικό συνέβη μέσα σε ιδιωτικό ιατρείο στο Χαϊδάρι, όπου ένας άνδρας έπεσε θύμα άγριου ξυλοδαρμού από άλλον άνδρα, ο οποίος φαίνεται να εξοργίστηκε όταν ο πρώτος του ζήτησε να μιλάει πιο σιγά στο τηλέφωνο.

Ο δράστης, σύμφωνα με την καταγγελία, επιτέθηκε στο θύμα με κλωτσιές και μπουνιές στο κεφάλι και το σώμα, ενώ του είχε στήσει καρτέρι και κατά την αποχώρησή του από το κτίριο.

Το θύμα της επίθεσης μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» και περιέγραψε τα όσα συνέβησαν στο ιδιωτικό ιατρείο, όπου συνόδευε την σύζυγό του. Όλα ξεκίνησαν, όπως είπε, όταν ζήτησε από τον άλλον άνδρα να μιλάει πιο σιγά στο τηλέφωνο ή διαφορετικά να βγει έξω από το ιατρείο, γιατί ενοχλούσε.

«Μίλαγε σε δύο κινητά ο κύριος μέσα στο ιατρείο, και του έκανα παρατήρηση. Του λέω, “σας παρακαλώ μιλάτε λίγο πιο σιγά ή βγείτε έξω να μιλήσετε στο κινητό, γιατί ενοχλείτε” και μέσα σε δευτερόλεπτα, με πλάκωσε στο ξύλο», λέει το θύμα της επίθεσης.

Ωστόσο, σύμφωνα με την καταγγελία, το επεισόδιο δεν σταμάτησε εκεί, καθώς ο δράστης περίμενε το ζευγάρι στις σκάλες του κτιρίου και επιτέθηκε ακόμη πιο άγρια στο θύμα.

«Καλέσαμε την Αστυνομία και το ΕΚΑΒ. Ήρθε η Αστυνομία, έκανε καταγραφή του συμβάντος. Με το που φύγανε και πήγαμε να κατέβουμε τις σκάλες, εμφανίστηκε μπροστά μου πάλι. Και με βούτηξε και μπήκε μπροστά η γυναίκα μου και ο γιατρός. Εγώ γύρισα πίσω στο ιατρείο. Μου είπε “σε περιμένω κάτω”, τα κλασικά, “και ποιος είσαι εσύ” και αυτά», περιγράφει το θύμα της επίθεσης

Όπως λέει, δεν γνωρίζει τον δράστη της επίθεσης. «Δεν τον γνωρίζω καθόλου. Καθόλου. Σήμερα κατάφερα και μέσω του ονόματός του που μου δώσανε από την Αστυνομία, γιατί πήγα να τον αναγνωρίσω. Ψάχτηκα λίγο, γιατί κι εγώ επιχειρηματίας στο Χαϊδάρι είμαι. Βρήκαμε ποιος είναι, ότι έχει κατάστημα εδώ, ότι είναι λογιστής, ότι έχει δύο καταστήματα εδώ στο Χαϊδάρι», αναφέρει.

Μήνυση κατέθεσε το θύμα

Το θύμα χρειάστηκε να μεταφερθεί στο νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες, ενώ έχει ήδη υποβάλει μήνυση. Σύμφωνα με τις πληροφορίες, ο δράστης φέρεται να έχει ταυτοποιηθεί και αναζητείται.

«Καταρχήν πήγα στο νοσοκομείο. Έχω μαζέψει κάποια χαρτιά, όχι όλα γιατί αύριο θα πάω να μου βγάλουν τη παροχέτευση που έχουν στη μύτη για το αίμα, και θα πάρω και απ’ τον οφθαλμίατρο και απ’ τον ΩΡΛ. Έχω πάει σε ιατροδικαστή, έχει κάνει έκθεση, και έχω καταθέσει μήνυση στο Α.Τ. Χαϊδαρίου», λέει το θύμα της επίθεσης.

«Το χτύπημα ήτανε ένα, πάρα πολύ δυνατό στο μέτωπο. Είμαι με μαυρισμένο μάτι και ραγισμένο κόκκαλο στο διάφραγμα. Εγώ του έκανα την παρατήρηση, και σηκώθηκα πάνω γιατί δεν θυμάμαι κι ακριβώς τι έγινε. Δηλαδή, αυτός ήταν απ’ τα αριστερά μου, η σύζυγός μου ήταν απ’ τα δεξιά μου, σηκώθηκα πάνω και κοίταξα την πλευρά της συζύγου προς τη δεξιά πλευρά, και σηκώθηκε πάνω και μου όρμηξε και με βάρεσε, έτσι όπως με βάρεσε. Οι υπόλοιποι ασθενείς μείναν με ανοιχτό το στόμα. Αυτό που με έχει έτσι θορυβήσει είναι το γεγονός ότι ο τύπος με περίμενε στις σκάλες και παρόλη την αστυνομία που ήρθε, ξαναεπιτέθηκε μετά», συμπληρώνει.

Σύμφωνα με τον τηλεοπτικό σταθμό, ο δράστης είχε επιτεθεί και σε άλλο άτομο στο παρελθόν, που είχε προχωρήσει σε μήνυση.

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