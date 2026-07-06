LIVE η κηδεία του Χαμενεΐ: Ο Ανώτατος Ηγέτης του Ιράν, Μοτζτάμπα, απουσιάζει καθώς πλήθος συγκεντρώνεται για να θρηνήσει τον δολοφονημένο Αγιατολάχ

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Μέχρι το πρωί της Δευτέρας, δεν έχει ακόμη δημοσιοποιηθεί καμία δημόσια εμφάνιση ή φωτογραφία του γιου και διαδόχου του Χαμενεΐ, Μοτζτάμπα, ο οποίος λέγεται ότι τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του και άλλα μέλη της οικογένειάς του στις 28 Φεβρουαρίου στο Ιράν.

Τρεις άλλοι γιοι του Χαμενεΐ προσευχήθηκαν δίπλα στο φέρετρό του και σε αυτά τεσσάρων άλλων μελών της οικογένειάς του την Κυριακή.

Το πρόσωπο του Μοτζτάμπα ήταν παραμορφωμένο και υπέστη σοβαρό τραυματισμό στο ένα ή και στα δύο πόδια, δήλωσαν στο Reuters άτομα κοντά στον στενό του κύκλο.

«Μέχρι την τελευταία στιγμή, πριν ξεκινήσει η προσευχή, έλεγα στους γύρω μου ότι ήλπιζα ότι (ο Μοτζτάμπα) θα ερχόταν ο ίδιος. Αυτή ήταν η μόνη μας επιθυμία», δήλωσε μια νεαρή γυναίκα στο ημιεπίσημο πρακτορείο ειδήσεων Tasnim την Κυριακή.

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Τι πρέπει να γνωρίζετε

Η Ισλαμική Δημοκρατία του Ιράν διοργανώνει μια εβδομάδα μαζικών τελετών κηδείας για τον δολοφονημένο ηγέτη Αγιατολάχ Αλί Χαμενεΐ, συμπεριλαμβανομένης της μεταφοράς της σορού του σε σιιτικούς θρησκευτικούς χώρους στο γειτονικό Ιράκ.

Εκατομμύρια άνθρωποι αναμένεται να συμμετάσχουν τη Δευτέρα σε μια μαζική παρέλαση, σύμφωνα με τις αρχές.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν υπάρξει δημόσιες εμφανίσεις του Μοτζτάμπα Χαμενεΐ, του γιου που διαδέχθηκε τον Χαμενεΐ και τραυματίστηκε στην επίθεση που σκότωσε τον πατέρα του.

Ο Χαμενεΐ, μαζί με πολλά άλλα μέλη της οικογένειας, σκοτώθηκε σε αεροπορική επιδρομή όταν οι ΗΠΑ και το Ισραήλ ξεκίνησαν τον πόλεμο στο Ιράν στις 28 Φεβρουαρίου.

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Ποιο είναι το πρόγραμμα για σήμερα

Μετά από αυτό που οι αρχές χαρακτηρίζουν ως μια μαζική πομπή στο κέντρο της Τεχεράνης τη Δευτέρα, τα λείψανα θα μεταφερθούν στην πόλη Κομ, το κέντρο της σιιτικής ιεραρχίας του Ιράν, για τελετές την Τρίτη.

Η σορός του θα μεταφερθεί διά ξηράς με ειδικό όχημα, σύμφωνα με τα κρατικά μέσα ενημέρωσης του Ιράν, επικαλούμενα έναν αξιωματούχο.

Από εκεί, η σορός θα μεταφερθεί αεροπορικώς στο Ιράκ για τελετές στις ιερές πόλεις των σιιτών, Νατζάφ και Κερμπάλα, την Τετάρτη.

Θα επιστρέψει στο Ιράν την Πέμπτη για μια ακόμη πομπή στη Μασάντ, όπου θα ταφεί κοντά στον τάφο ενός άλλου από τους μεσαιωνικούς σιίτες ιμάμηδες.

Οι αρχές σχεδιάζουν να κινητοποιήσουν εκατομμύρια ανθρώπους για μεγάλες παρελάσεις τις επόμενες ημέρες, προσφέροντας μεταφορά, φαγητό και διαμονή.

Τα μέτρα ασφαλείας θα είναι αυστηρά, με προσωρινούς περιορισμούς στον εναέριο χώρο πάνω από την Τεχεράνη και άλλες πόλεις και απειλές για ισχυρή απάντηση σε περίπτωση που οι Ηνωμένες Πολιτείες ή το Ισραήλ συνεχίσουν τις επιθέσεις.