Nοσοκομείο Λήμνου: «Θα σας πεθάνω εγώ κι όχι εσείς…» – Τι λέει γιατρός που έπεσε θύμα της επίθεσης του 87χρονου

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Τις σκηνές τρόμου και πανικού που επικράτησαν στο νοσοκομείο της Λήμνου, όταν ένας 87χρονος ασθενής επιτέθηκε σε δύο γιατρούς και μία νοσηλεύτρια, περιγράφει ένα από τα θύματα του επεισοδίου.

Όπως καταγγέλλει η νεαρή αγροτική γιατρός, ο ηλικιωμένος ασθενής είχε πάει στο νοσοκομείο με πόνο στην κοιλιά. Αφού υπεβλήθη σε εξετάσεις, οι γιατροί του εξήγησαν ότι θα έπρεπε να νοσηλευτεί. Ωστόσο, εκείνος υπέγραψε και έφυγε με δική του ευθύνη. Την επόμενη μέρα επέστρεψε και μετέτρεψε το νοσοκομείο σε «ρινγκ».

«Έκανε μία λαβή από τα μαλλιά και τον αυχένα μου. Κατάφερε να με ρίξει στο έδαφος, έπεσα μπρούμυτα και συνέχισε να με χτυπάει στον αυχένα και σε όλο το σώμα», περιγράφει αρχικά η αγροτική γιατρός, στο Star.

«Η αλήθεια είναι ότι ήρθε με πολύ απειλητική διάθεση. Το πιο χαρακτηριστικό ήταν ότι είπε “δεν θα με πεθάνετε εσείς, θα σας πεθάνω εγώ”», περιγράφει η γιατρός μιλώντας για το βίαιο περιστατικό. Όπως λέει κατά τη διάρκεια του επεισοδίου βρίσκονταν στο σημείο τουλάχιστον πέντε άτομα. «Ακόμα και όταν τον συγκρατούσαν το μέλημα ήταν να κάνει την επόμενη επίθεση», προσθέτει.

Εκτός από την αγροτική γιατρό, σύμφωνα με την καταγγελία, ο ηλικιωμένος χτύπησε άλλη μία συνάδελφό της μπροστά στα μάτια των έντρομων ασθενών που περίμεναν να εξεταστούν.

«Το πρόβλημα θεωρώ ότι είναι βαθύτερο. Επειδή έχουμε πολύ μεγάλη έλλειψη γιατρών στο νοσοκομείο, κάποιοι χάνουν την ψυχραιμία τους» αναφέρει ο πρόεδρος του Σωματείου Εργαζομένων Λήμνου, Δημήτρης Μανδράνης.

Από την πλευρά του, ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ Μιχάλης Γιαννάκος, τονίζει πως «στη Λήμνο υπάρχει μόνο ένας φύλακας απόγευμα – νύχτα και τις αργίες, ο οποίος κάνει και τη δουλειά του τηλεφωνητή».

Οι αστυνομικές αρχές προχώρησαν στη σύλληψη του 87χρονου, ο οποίος, όμως, στη συνέχεια αφέθηκε ελεύθερος λόγω ηλικίας και ορίστηκε δικάσιμος.