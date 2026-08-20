Πέλλα: Τηλεφωνική απάτη σε βάρος ηλικιωμένης- Της απέσπασαν 15.000 ευρώ και 3 χρυσές λίρες

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Θύμα τηλεφωνικής απάτης έπεσε ηλικιωμένη σε περιοχή της Πέλλας, από την οποία οι δράστες κατάφεραν να αποσπάσουν 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες, χρησιμοποιώντας ως πρόσχημα την προστασία της από επιτήδειους.

Για την υπόθεση συνελήφθη την Τετάρτη 19 Αυγούστου, ένας άνδρας από αστυνομικούς του Τμήματος Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Έδεσσας, ενώ αναζητούνται οι συνεργοί του.

Σύμφωνα με την Αστυνομία, το απόγευμα της 18ης Αυγούστου συνεργός του συλληφθέντα τηλεφώνησε στην ηλικιωμένη και την απείλησε. Στη συνέχεια, μία γυναίκα συνεργός τους επικοινώνησε μαζί της προσποιούμενη την αστυνομικό. Η γυναίκα ισχυρίστηκε ότι ήθελε να την προστατεύσει από επιτήδειους που απειλούν πολίτες και την έπεισε να συγκεντρώσει όσα χρήματα είχε στο σπίτι της και να τα παραδώσει σε συνεργό της.

Με αυτόν τον τρόπο κατάφεραν να της αποσπάσουν 15.000 ευρώ και τρεις χρυσές λίρες, τα οποία, σύμφωνα με την ΕΛ.ΑΣ., παρέλαβε ο άνδρας που συνελήφθη. Στην κατοχή του βρέθηκαν και κατασχέθηκαν 930 ευρώ και ένα κινητό τηλέφωνο, ενώ κατασχέθηκε και το αυτοκίνητό του ως μέσο τέλεσης της απάτης.

Η αστυνομική έρευνα συνεχίζεται για την ταυτοποίηση των συνεργών του, καθώς και για να διαπιστωθεί εάν εμπλέκονται και σε άλλες παρόμοιες υποθέσεις.

Ο συλληφθείς, με τη δικογραφία που σχηματίστηκε σε βάρος του, θα οδηγηθεί στον Εισαγγελέα Πρωτοδικών Έδεσσας.

Η ΕΛ.ΑΣ. υπενθυμίζει στους πολίτες να μην εμπιστεύονται αγνώστους που τηλεφωνούν προσποιούμενοι διάφορες ιδιότητες, να μην αποκαλύπτουν εάν διατηρούν στο σπίτι χρήματα ή πολύτιμα αντικείμενα και να ενημερώνουν την Αστυνομία ακόμη και σε περίπτωση απόπειρας εξαπάτησης.