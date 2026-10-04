Μενίδι: Καρέ καρέ η κλοπή 900 κιλών χαλκού – Δείτε βίντεο

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Καρέ- καρέ καταγράφεται η δράση πέντε ατόμων τα οποία κατάφεραν να κλέψουν περισσότερα από 900 κιλά χαλκού από επιχείρηση στο Μενίδι.

Στο βίντεο ντοκουμέντο το οποίο προβλήθηκε στο δελτίο ειδήσεων του STAR φαίνεται το αυτοκίνητο να σταματά έξω από την επιχείρηση και τα άτομα να κατεβαίνουν από αυτό, έχοντας ως στόχο να παραβιάσουν την είσοδο.

Αρχικά προσπαθούν να διαρρήξουν την πόρτα, επιχειρώντας να αποκτήσουν πρόσβαση στο εσωτερικό της επιχείρησης.

Ελκυστικός στόχος

Λίγα δευτερόλεπτα αργότερα, ένας από τους δράστες φαίνεται να παίρνει ένα μεγάλο σιδερένιο αντικείμενο και να κατευθύνεται προς την κάμερα ασφαλείας.

Με ένα χτύπημα καταφέρνει να τη σπάσει, επιχειρώντας με αυτόν τον τρόπο να «τυφλώσει» το σύστημα ασφαλείας και να μην καταγραφεί η συνέχεια της διάρρηξης.

Ωστόσο, το υλικό έχει ήδη καταγράψει τις κινήσεις τους.

Σύμφωνα με αστυνομικές πηγές, οι πέντε δράστες κατάφεραν τελικά να μπουν στην επιχείρηση και να αφαιρέσουν περισσότερα από 900 κιλά χαλκού, πριν αποχωρήσουν από το σημείο με το όχημά τους.

Το περιστατικό έρχεται να προστεθεί στις υποθέσεις κλοπών μετάλλων που απασχολούν τις Αρχές, με τον χαλκό να αποτελεί ιδιαίτερα ελκυστικό στόχο λόγω της αξίας του.

Σύμφωνα με τις ίδιες πηγές, αναμένεται να ενισχυθούν οι περιπολίες και οι στοχευμένες αστυνομικές επιχειρήσεις σε περιοχές όπου έχουν καταγραφεί αντίστοιχα περιστατικά, με έμφαση στη Δυτική Αττική, αλλά και σε περιοχές του Κορωπίου και της Λαυρεωτικής.