Από την Αρκαδία στο Μενίδι: Νέα στοιχεία για την απάτη με την 70χρονη και τους «αστυνομικούς» – Της πήραν 40.000 ευρώ και 100 χρυσές λίρες

Δεν έχουν τέλος τα περιστατικά εξαπάτησης ηλικιωμένων από «αετονύχηδες», με την υπόθεση της 70χρονης από το Παρθένι Αρκαδίας να προκαλεί προβληματισμό για το απύθμενο θράσος των απατεώνων.

Η ηλικιωμένη οποία έπεσε θύμα τηλεφωνικής απάτης και, χωρίς να αντιληφθεί την παγίδα που της είχαν στήσει, επιβιβάστηκε σε αυτοκίνητο που έστειλαν οι δράστες και μεταφέρθηκε από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική.

Σύμφωνα με τα νεότερα στοιχεία, οι επιτήδειοι κατάφεραν να της αποσπάσουν 40.000 ευρώ σε μετρητά και 100 χρυσές λίρες Αγγλίας, πριν την εγκαταλείψουν στο Μενίδι.

Η πρώτη τηλεφωνική επικοινωνία

Όλα ξεκίνησαν όταν άγνωστοι επικοινώνησαν τηλεφωνικά με την 70χρονη και της είπαν ότι η κόρη της είχε εμπλακεί σε τροχαίο ατύχημα. Η γυναίκα, ωστόσο, δεν πείστηκε από την πρώτη εκδοχή που της παρουσίασαν οι δράστες και αντιλήφθηκε ότι κάτι δεν πήγαινε καλά.

Οι απατεώνες, όμως, δεν εγκατέλειψαν την προσπάθεια. Αντίθετα, άλλαξαν αμέσως τακτική και τηλεφώνησαν ξανά, αυτή τη φορά χρησιμοποιώντας διαφορετική φωνή και παρουσιάζοντας τον εαυτό τους ως αστυνομικούς.

Της είπαν ότι το προηγούμενο τηλεφώνημα είχε πράγματι γίνει από απατεώνες και πως οι ίδιοι είχαν αναλάβει να τους εντοπίσουν και να τους συλλάβουν. Για να κάνουν, μάλιστα, την ιστορία τους περισσότερο πειστική, ενημέρωσαν την 70χρονη ότι θα έστελναν αυτοκίνητο για να την παραλάβει.

Την έπεισαν να πάρει μαζί της τα χρήματά της

Το σχέδιο των δραστών προέβλεπε, σύμφωνα με τα μέχρι στιγμής στοιχεία, να απομακρύνουν τη γυναίκα από το σπίτι της και παράλληλα να την κάνουν να τους παραδώσει ό,τι πολύτιμο είχε στην κατοχή της.

Της ζήτησαν να πάρει μαζί της τα χρήματα που διέθετε, υποστηρίζοντας ότι με αυτόν τον τρόπο θα τους βοηθούσε να εντοπίσουν και να συλλάβουν τους υποτιθέμενους απατεώνες.

Κατά τη διάρκεια των τηλεφωνικών επικοινωνιών, οι δράστες φέρονται να ασκούσαν συνεχή πίεση στην 70χρονη, προσπαθώντας να την πείσουν ότι ενεργούσαν για την προστασία της. Μάλιστα, σύμφωνα με την καταγγελία, της έλεγαν χαρακτηριστικά: «θα μιλάμε συνέχεια για να σε προστατεύουμε».

Υπό αυτές τις συνθήκες, η γυναίκα πείστηκε και συγκέντρωσε τα χρήματα και τα τιμαλφή που είχε.

Από την Αρκαδία στο Μενίδι

Η 70χρονη πήρε μαζί της 40.000 ευρώ και 100 λίρες Αγγλίας και στη συνέχεια επιβιβάστηκε στο αυτοκίνητο που έφτασε στην περιοχή για να την παραλάβει.

Οι δράστες κατάφεραν έτσι να την απομακρύνουν από την περιοχή της Τρίπολης και να τη μεταφέρουν στην Αττική, χωρίς η ίδια να έχει αντιληφθεί ότι είχε πέσει θύμα απάτης.

Το αυτοκίνητο έφτασε τελικά στο Μενίδι, όπου η γυναίκα εγκαταλείφθηκε. Οι δράστες είχαν ήδη πάρει από την κατοχή της τα χρήματα και τις 100 χρυσές λίρες.

Επικοινώνησε με τον γιο της

Όταν πλέον βρέθηκε μόνη της στην Αθήνα, η 70χρονη επικοινώνησε τηλεφωνικά με τον γιο της και του περιέγραψε όσα είχαν συμβεί.

Στη συνέχεια μεταφέρθηκε σε αστυνομικό τμήμα, όπου ενημερώθηκαν οι Αρχές για την υπόθεση, ενώ αργότερα επέστρεψε στο χωριό της, στην Αρκαδία.

Η υπόθεση είχε γίνει αρχικά γνωστή από την πληροφορία ότι η γυναίκα είχε παραληφθεί από αυτοκίνητο και είχε μεταφερθεί από την περιοχή της Τρίπολης στην Αττική.

Στο επίκεντρο των ερευνών βρίσκονται πλέον οι κινήσεις των δραστών, το όχημα που χρησιμοποίησαν για τη μεταφορά της 70χρονης, καθώς και τα στοιχεία που θα μπορούσαν να οδηγήσουν στην ταυτοποίησή τους.