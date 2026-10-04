Η Αλ Κάιντα καλεί σε επιθέσεις κατά αμερικανικών αεροσκαφών: «Θα έρθει η μέρα που η αυτοκρατορία της θα τελειώσει»

Η Aλ Κάιντα, μέσω μίας ειδεχθούς ανάρτησης που αναφερόταν στην 11η Σεπτεμβρίου και εκθείαζε τον συγκυβερνήτη της πτήσης της Flydubai, στους λογαριασμούς του οποίου στα μέση κοινωνικής δικτύωσης είχαν κοινοποιηθεί φωτογραφίες ενός από τους ηγέτες της οργάνωσης, κάλεσε παρόμοιες επιθέσεις εναντίον αμερικανικών και ισραηλινών αεροσκαφών.

Η έκκληση φέρεται να έγινε την Παρασκευή στην τελευταία έκδοση του al-Bayan, ενός εβδομαδιαίου εντύπου που ξεκίνησε τον Ιούλιο από υποστηρικτές της Αλ Κάιντα, το οποίο επικαλέστηκε τόσο τις επιθέσεις της 11ης Σεπτεμβρίου όσο και την απόπειρα κατάληψης της πτήσης FZ1073 της Flydubai την Τετάρτη.

«Ο πόλεμος δεν έχει τελειώσει ακόμα – αεροπλάνα που μεταφέρουν Σιωνιστές, Αμερικανούς και όλους τους άλλους απίστους που πολεμούν ενάντια στο Ισλάμ εξακολουθούν να αιωρούνται στους αιθέρες και μπορούν να στοχοποιηθούν, όπως συνέβη στις 11 και 30 Σεπτεμβρίου», απειλούσε το αραβόφωνο άρθρο.

«Η αυτοκρατορία του κακού θα τελειώσει»

Το άρθρο περιλάμβανε μια εικόνα ενός αεροπλάνου που προσκρούει στους Δίδυμους Πύργους στις 11 Σεπτεμβρίου 2001, παράλληλα με μια εικόνα που αναφερόταν στην επίθεση της Τετάρτης στην πτήση από το Ντουμπάι προς το Τελ Αβίβ.

«Η Αμερική και οι Σιωνιστές έχουν πολύ περισσότερους εχθρούς σήμερα από ό,τι στο παρελθόν», ανέφερε το άρθρο. «Ίσως ένας άνθρωπος που δεν πιστεύει στον Θεό να τους στοχοποιήσει και η επιχείρησή του να ωφελήσει τελικά το Ισλάμ». Πρόσθεσε επίσης: «Θα έρθει η μέρα που η αυτοκρατορία της κακιάς Αμερικής θα φτάσει στο τέλος της». Τα κανάλια της δημοσίευσης στο Telegram φαίνεται να διακινούσαν την ανάρτηση το Σάββατο, πριν αυτή κατεβεί.

Η σύνδεση με την Αλ Κάιντα και ο αλ-Μπαλάουι

Ο ειδικός σε θέματα τρομοκρατίας Έβαν Κόλμαν, ο οποίος αρχικά δήλωσε στη The Post ότι η οργάνωση φαινόταν να προσπαθεί να εκμεταλλευτεί την επίθεση στη Flydubai, ανέφερε ότι το υλικό στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης που συνδέεται με τον κατηγορούμενο συγκυβερνήτη Χαμάμ αλ-Χαμάμι προσέθεσε μια σημαντική νέα τροπή.

«Είναι ενδιαφέρον. Εάν αυτό είναι ακριβές, τότε πιθανότατα δεν είναι υποστηρικτής του ISIS», δήλωσε ο Κόλμαν. «Νομίζω ότι αυτό που μου κάνει τη μεγαλύτερη εντύπωση εδώ είναι η αναφορά στον Χουμάμ αλ-Μπαλάουι».

Περίπου εννέα ώρες μετά την αποτροπή του τρομοκρατικού σχεδίου στη Flydubai – κι ενώ ο Χαμάμ αλ-Χαμάμι βρισκόταν ήδη υπό κράτηση – εμφανίστηκε ένα κύμα αναρτήσεων στους λογαριασμούς του στο LinkedIn και το Instagram, πριν διαγραφούν και οι δύο. Παραμένει ασαφές ποιος δημοσίευσε τις αναρτήσεις ή αν αυτές είχαν προγραμματιστεί εκ των προτέρων, σύμφωνα με το CNN.

Μία από αυτές περιλάμβανε βίντεο από το πιλοτήριο που εστίαζε σε κοντινά ισραηλινά αεροσκάφη, πριν καταλήξει σε μια εικόνα του Αϊμάν αλ-Ζουαχίρι, του αρχηγού της Αλ Κάιντα που διαδέχθηκε τον Οσάμα μπιν Λάντεν και σκοτώθηκε το 2022. Το υλικό περιείχε επίσης την αναφορά στον αλ-Μπαλάουι που τράβηξε την προσοχή του Κόλμαν.

Ο Κόλμαν περιέγραψε τον αλ-Μπαλάουι ως έναν κατά βάση αυτοδημιούργητο υποστηρικτή της Αλ Κάιντα, ο οποίος αρχικά έχτισε τη φήμη του σε τζιχαντιστικά φόρουμ στο διαδίκτυο, πριν αναπτύξει τελικά απευθείας δεσμούς με την τρομοκρατική οργάνωση αφού έγινε πληροφοριοδότης των μυστικών υπηρεσιών της Ιορδανίας και, τελικά, της CIA.

Ο αλ-Μπαλάουι, γιατρός στο επάγγελμα, άφησε εμβρόντητους τους αξιωματούχους των μυστικών υπηρεσιών όταν πραγματοποίησε επίθεση αυτοκτονίας για λογαριασμό της Αλ Κάιντα, δήλωσε ο Κόλμαν.

«Ήταν σοκ για όλους το γεγονός ότι κάποιος με τέτοιο επαγγελματικό και επιτυχημένο υπόβαθρο ανατίναξε τον εαυτό του για λογαριασμό της Αλ Κάιντα», σημείωσε.

Το προφίλ του δράστη και το χρονικό της αεροπειρατείας

Η αναφορά αυτή θα μπορούσε να είναι σημαντική, καθώς ο αλ-Χαμάμι, ένας 29χρονος πιλότος από το Ομάν, διέθετε επίσης επαγγελματικό υπόβαθρο στον τομέα της αεροπορίας και φέρεται να είχε προβάλει εξτρεμιστικό υλικό πριν από την επίθεση της Τετάρτης, σύμφωνα με δημοσιεύματα. Ο αλ-Χαμάμι κατηγορείται ότι επιτέθηκε στον κυβερνήτη με τσεκούρι από τον εξοπλισμό ανάγκης του πιλοτηρίου και προσπάθησε να καταλάβει τον έλεγχο του αεροσκάφους, πριν τον ακινητοποιήσουν μέλη του πληρώματος και επιβάτες.

Το αεροσκάφος πραγματοποίησε αναγκαστική προσγείωση στο Ταμπούκ της Σαουδικής Αραβίας, όπου προσγειώθηκε με ασφάλεια αφού ανέλαβαν τον έλεγχο δύο άλλοι πιλότοι της Flydubai που επέβαιναν σε αυτό.

Στο μικροσκόπιο των αρχών η ριζοσπαστικοποίηση

Ο Γενικός Εισαγγελέας των ΗΑΕ, Χαμάντ Σαΐφ Αλ Σάμσι, δήλωσε το Σάββατο ότι οι ερευνητές διαπίστωσαν πως ο συγκυβερνήτης «επιχείρησε να εκτελέσει τρομοκρατική πράξη», ενώ οι αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν το κίνητρό του, τις πιθανές διασυνδέσεις του και τα ψηφιακά τεκμήρια.

Ισραηλινοί αξιωματούχοι ισχυρίστηκαν ότι ο αλ-Χαμάμι υπέστη ισλαμιστική ριζοσπαστικοποίηση. Το Channel 12 μετέδωσε ότι είχε κατηχηθεί στην «ιδεολογία της Αλ Κάιντα», επικαλούμενο πηγές που εμπλέκονται στην έρευνα.

Πηγές υποστήριξαν επίσης ότι εξτρεμιστικό υλικό είχε βρεθεί στο τηλέφωνό του κατά το παρελθόν, όσο βρισκόταν στην Oman Air, γεγονός που οδήγησε σε περιορισμούς στα πτητικά του καθήκοντα. Η Oman Air και οι αρχές του Ομάν δεν έχουν επιβεβαιώσει δημόσια αυτούς τους ισχυρισμούς.

Η Αρχή Ασφάλειας Μεταφορών των ΗΠΑ (TSA), όταν ρωτήθηκε για το περιστατικό της Flydubai, δήλωσε στη The Post ότι παρακολουθεί τις εξελίξεις, αλλά δεν αναφέρθηκε συγκεκριμένα στο κάλεσμα της Αλ Κάιντα.

«Η TSA είναι ενήμερη για το περιστατικό ασφαλείας που εμπλέκει τη flyDubai και παρακολουθεί στενά την κατάσταση», ανέφερε η υπηρεσία.