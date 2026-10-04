Αναγνωρίζετε το μωράκι της φωτογραφίας; – Είναι γνωστή influencer και επιχειρηματίας

Το πανέμορφο μωρό της φωτογραφίας, είναι μία από τις πιο επιτυχημένες Ελληνίδες στον χώρο των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, ενώ είναι και επιχειρηματίας. Παράλληλα έχει δημιουργήσει τη δική της οικογένεια, με ένα πρόσωπο εξίσου αναγνωρίσιμο.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να την αναγνωρίσετε;

Στη φωτογραφία βλέπουμε την Χριστίνα Μπόμπα στη βρεφική της ηλικία!

Ποια είναι η Χριστίνα Μπόμπα

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι γεννημένη στις 30 Ιουνίου. Μεγάλωσε στη Λαμία, από την οποία έφυγε όταν έγινε 18 ετών και έχει μία μικρότερη αδελφή.

Καλεσμένη στη διαδικτυακή εκπομπή του Konilo στο Youtube, η Χριστίνα Μπόμπα είχε πει για τα χρόνια που έζησε στη Λαμία: «Εγώ πέρασα πάρα πολύ ωραία, γιατί είναι όπως όλες οι επαρχίες, πιο περιορισμένα, πιο μικρά, άρα σημαίνει και πιο ελεύθερα.

Βγαίναμε, πηγαίναμε να παίξουμε με τους φίλους μας, ήταν όλα λίγο πιο ελεύθερα. Το απόλαυσα. Έμεινα μέχρι τα 18, μετά ήρθα στην Αθήνα, σπούδασα στο Πολυτεχνείο, και από εκεί και πέρα έχω μείνει σταθερά στην Αθήνα».

Ο χωρισμός των γονέων της

Οι γονείς της ακολούθησαν χωριστούς δρόμους, την περίοδο που σπούδαζε. Για αυτό το γεγονός, είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή της στον Παντελή Τουτουντζή για το κανάλι του στο Youtube: «Οι γονείς μου είναι χωρισμένοι, αλλά έχουν πολύ καλή σχέση μεταξύ τους και είναι πολύ κοντά μας και πολύ κοντά στις μικρές. Χώρισαν όταν ήδη σπούδαζα στο Πολυτεχνείο, οπότε ήμουν σε αρκετά ώριμη ηλικία. Η μαμά μου ζει στη Λαμία και ο μπαμπάς μου στον Βόλο».

«Ως φοιτήτρια, όταν έγινε το διαζύγιο των γονέων μου, ήταν για μένα μια δύσκολη εμπειρία, όπως και σε όλα τα παιδιά που χωρίζουν οι γονείς τους. Παρ’ ότι τελικά οι γονείς μου ισορρόπησαν τη σχέση μεταξύ τους και τα βρήκαν. Τώρα έχουν φανταστική σχέση και είμαστε όλοι μαζί στα τραπέζια και με τις μικρές. Είναι πολύ αγαπημένοι και ο ένας υποστηρίζει τον άλλον», είχε προσθέσει.

Επιπλέον, είχε εξηγήσει πως: «Αλλά, κατά τη διάρκεια του διαζυγίου ήταν δύσκολο για όλη την οικογένεια και για μένα και την αδελφή μου. Πιο πολύ με πείραζε το ότι εγώ ήμουν μακριά και η αδελφή μου ήταν εκεί, και επειδή είχα αυτή την προστατευτική σχέση απέναντί της, αισθανόμουν ότι δεν είμαι δίπλα της. Εκείνη τη περίοδο, παρ’ ότι κι εγώ περνούσα μέσα από την διαδικασία ότι οι γονείς μου χωρίζουν, σκεφτόμουν πόσο ήθελα να είμαι κοντά τους».

Οι σπουδές

Πριν ασχοληθεί με την δημιουργία περιεχομένου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, η Χριστίνα Μπόμπα σπούδασε Ηλεκτρολόγος Μηχανικός και Μηχανικός Υπολογιστών, στο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο και για ένα διάστημα εργάστηκε σε πολυεθνική.

«Δεν ασχολήθηκα, δεν μου άρεσε το αντικείμενο τόσο πολύ. Είχα μπει στη παγίδα του καλή μαθήτρια, έχει βγάλει πολλά μόρια, πρέπει να δηλώσει ή Πολυτεχνείο ή Ιατρική. Δεν το μετάνιωσα, γιατί το Πολυτεχνείο επειδή έχει πολύ μαθηματικό υπόβαθρο και εμένα μου αρέσουν πάρα πολύ τα μαθηματικά, μου βγήκε πολύ εύκολα και ανώδυνα.

Αλλά δεν ήταν το αντικείμενο που ήθελα να εμβαθύνω και να ασχοληθώ σε όλη μου τη ζωή», είχε αναφέρει στην εκπομπή του Konilo.

Η δημιουργία περιεχομένου στα social media

Η Χριστίνα Μπόμπα είναι από τα πρώτα πρόσωπα στη χώρα μας, που αποφάσισαν να ασχοληθούν επαγγελματικά με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης και μάλιστα κατάφερε να το κάνει με επιτυχία.

Παρά τα αρνητικά σχόλια που μπορεί να έχει λάβει στη διάρκεια της πορείας της, η ίδια συνέχισε και με υπομονή και επιμονή κατάφερε να «χτίσει» ένα κοινό εκατοντάδων χιλιάδων ακόλουθων. Μάλιστα, στο Instagram την ακολουθούν πάνω από οκτακόσες χιλιάδες χρήστες του μέσου κοινωνικής δικτύωσης.

«Τα αρνητικά σχόλια πλέον δεν τα κοιτάω. Πολλές φορές μου λένε φίλοι και γνωστοί μου τι μου γράψανε και απαντάω ότι δεν το έχω δει καν. Δεν τα κοιτάω, δεν ασχολούμαι πλέον.

Είμαι και πολλά χρόνια πια στα media και στα social οπότε έχω ακούσει και πολύ καλά και πολύ κακά. Έχω δει ότι όλοι έχουν άποψη. Εγώ είμαι ήρεμη με τον εαυτό μου, κάνω αυτά που αγαπώ», είχε τονίσει σε δηλώσεις της στους δημοσιογράφους, τον Ιούνιο του 2026.

Στον λογαριασμό της στη πλατφόρμα μπορεί κανείς να δει στιγμές από την προσωπική της αλλά και επαγγελματική της ζωή. Παράλληλα συνεργάζεται και με μεγάλες εταιρείες, καθώς μέρος της δουλειάς της είναι και η προώθηση προϊόντων.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η δημιουργός περιεχομένου ασχολείται και με το επιχειρείν, ενώ την έχουμε δει και στη τηλεόραση και συγκεκριμένα στο «The Voice» στο οποίο είχε αναλάβει την παρουσίαση των backstage.

Η κοινή ζωή με τον Σάκη Τανιμανίδη και η δημιουργία οικογένειας

Το 2015 οι δρόμοι της Χριστίνας Μπόμπα και του Σάκη Τανιμανίδη συναντήθηκαν. Οι δυο τους αγαπήθηκαν βαθιά και την 1η Σεπτεμβρίου του 2018 ενώθηκαν με τα ιερά δεσμά του γάμου στη Σίφνο.

Καλεσμένη στην εκπομπή της Ελένης Μενεγάκη το 2022, είχε πει πως: «Η σχέση μας ήταν από την αρχή ήρεμη και εύκολη. Μπορεί να είχαμε την απόσταση λόγω των ταξιδιών, αλλά δεν χρειάστηκε ποτέ να προβληματιστώ για την προβολή του, ήταν πολύ προστατευτικός. Εγώ είχα την δική μου υπόσταση, οπότε ήξερα μέχρι που με αφορούσε αυτό, αλλά μετά έγινε και δικός μου τρόπος ζωής γιατί πλέον είμαι και εγώ στα media».

Στις 23 Ιουνίου του 2021, η influencer και επιχειρηματίας έφερε στον κόσμο τους καρπούς του έρωτά τους, τις δίδυμες Αριάνα και Φιλίππα.

Στην ίδια συνέντευξη, είχε μιλήσει ανοιχτά για το δικό της «ταξίδι» στη μητρότητα, με την Χριστίνα Μπόμπα να εξομολογείται: «Το ήθελα πολύ και το προσπάθησα πάρα πολύ και δεν ερχόταν εύκολα και μίλησα ανοιχτά για αυτό. Ήμουν έτοιμη. Νόμιζα ότι είναι πολύ εύκολο να μείνεις έγκυος και όταν μίλησα για αυτό πήρα τόσα μηνύματα από κόσμο στην ηλικία μου και πιο μεγάλες γυναίκες και πιο μικρές που δυσκολευόντουσαν και δεν τολμούσαν να πουν. Λες και είναι ταμπού στην γενιά μας για ένα ζευγάρι να μην μπορεί να κάνει παιδί. Είναι τόσο συχνό και σύνηθες. Τελικά, ενώ σκεφτόμουν πως είναι κάτι πολύ προσωπικό για να το μοιραστώ, θεώρησα πως είναι κάτι που πρέπει να λέγεται ανοιχτά.

Η εγκυμοσύνη ήταν εύκολη. Αυτό που ήταν για μένα πάρα πολύ απαιτητικό ήταν οι πρώτοι δύο μήνες ζωής των κοριτσιών. Ενώ ζεις την απόλυτη ευτυχία σαν μαμά, μέσα μου – ήταν οι ορμόνες, ήταν ότι ήταν δύο και ο θηλασμός ήταν πολύ απαιτητικός – ήταν τόσο έντονη η ευθύνη του να τα καταφέρω με δύο μωρά που ήταν δύσκολο. Τώρα είμαι τόσο ωραία. Ευτυχώς κατάφερα για έναν χρόνο και με την βοήθεια του Σάκη να κάτσω στο σπίτι».

Ο ίδιος ο Σάκης Τανιμανίδης, λίγους μήνες μετά τη γέννηση των παιδιών τους, καλεσμένος στο «Πρωινό», είχε τονίσει: «Είμαι όχι απλά ερωτευμένος. Έχω ερωτευτεί τρεις φορές στη ζωή μου. Μία ερωτεύτηκα τη γυναίκα μου τη Χριστίνα, μία ερωτεύτηκα τις κόρες μου κι άλλη μία ξανά την Χριστίνα σαν μάνα των παιδιών μου».