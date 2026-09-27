Το γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας, είναι ένας από τους πιο επιτυχημένους Έλληνες στον κόσμο της ομορφιάς – Μπορείτε να τον αναγνωρίσετε;

Το πολύ όμορφο και γλυκό αγοράκι της φωτογραφίας, είναι πλέον ένας από τους πιο επιτυχημένους καλλιτέχνες στον κόσμο της ομορφιάς στη χώρα μας. Τα τελευταία χρόνια έχει δημιουργήσει και το δικό του κανάλι στο Youtube, ενώ είναι ιδιαίτερα ενεργός και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.

Της Ελένης Φλισκουνάκη

Καταφέρατε να τον αναγνωρίσετε;

Το γλυκό αγοράκι είναι ο Παντελής Τουτουντζής!

Ποιος είναι ο Παντελής Τουτουντζής

Ο Παντελής Τουτουντζής είναι γεννημένος στις 22 Σεπτεμβρίου και μεγάλωσε στο Ηράκλειο της Κρήτης.

«Τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν πολύ ευχάριστα»

Ο ίδιος είχε εξομολογηθεί σε συνέντευξή του στο περιοδικό «ΟΚ!», πως δεν είχε εύκολα παιδικά χρόνια, καθώς είχε στοχοποιηθεί λόγω της σεξουαλικότητάς του: «Γεννήθηκα στο Ηράκλειο της Κρήτης. Τα παιδικά μου χρόνια δεν ήταν πολύ ευχάριστα. Βγήκα στη ζωή με διάθεση να χαμογελάσω, αλλά πολύ νωρίς κατάλαβα ότι εξωγενείς παράγοντες άρχισαν να μου το καταστρέφουν. Ήταν ο σχολικός εκφοβισμός και η πολύ κλειστή κοινωνία της Κρήτης. Εκείνα τα χρόνια οι άνθρωποι το είχαν πολύ εύκολο να κατακρίνουν, ήταν το όπιο τους».

«Οι οικογένειες έψαχναν μανιωδώς ποιο σπίτι έχει ένα πρόβλημα για να το βάλουν στο στόχαστρο και να μη βλέπουν τα δικά τους θέματα. Οπότε ένα γκέι παιδί σε μια οικογένεια έδινε πολλή τροφή.

Έπρεπε να το αντιμετωπίσω όλο αυτό. Θυμάμαι χαρακτηριστικά να κοιτάζω το πρόσωπο μου στον καθρέφτη, να χαμογελάω και ταυτόχρονα να αναρωτιέμαι πόσο θα κρατήσει αυτό το χαμόγελο με όσα μου συνέβαιναν. Με θυμάμαι να κλαίω στα κάγκελα του σχολείου και να λέω: “Ανοίξτε την πόρτα να γυρίσω στο σπίτι μου”», είχε προσθέσει.

Ακόμα, ο επιτυχημένος make-up artist είχε πει: «Τόσο φρικτά περνούσα. Καθημερινά αντιμετώπιζα μπούλινγκ. Κακά τα ψέματα, τα παιδιά τότε δεν είχαν μάθει να αποδέχονται ότι ένα αγόρι μπορεί να παίζει με κοριτσίστικα παιχνίδια».

«Γίνεσαι σάκος του μποξ για κάποιους ασυναίσθητους συμμαθητές»

Καλεσμένος επίσης στην εκπομπή του Γρηγόρη Αρναούτογλου το 2022, ο Παντελής Τουτουντζής είχε αναφέρει ότι: «Ο μεγαλύτερος φόβος μου είναι η εγκατάλειψη. Μεγάλωσα με τον παππού και τη γιαγιά. Σκέψου να είσαι ένα γκέι παιδί σε πολύ μικρή ηλικία στο Ηράκλειο της Κρήτης τη δεκαετία του ’80 που έχεις ανάγκη να επικοινωνήσεις αυτό που σου συμβαίνει. Έρχεται μια κοινωνία και σου λέει να κλείσεις τα πατζούρια σου, γίνεσαι σάκος του μποξ για κάποιους ασυναίσθητους συμμαθητές. Σκέψου πόσο τραυματικό μπορεί να είναι».

Περιγράφοντας το πώς και πότε είχε καταλάβει ότι τον ελκύουν άνθρωποι του ίδιου φύλου, είχε εξηγήσει ότι: «Είναι μια ιστορία που δεν την έχω πει πουθενά. Είμαι πρώτη δημοτικού και υπάρχει ένα βιβλίο και είναι ένας τραυματιοφορέας και αρχίζω και αισθάνομαι για το κόμικ αυτήν την έλξη, ότι και καλά “κοίτα ένας άντρας που πάει να προστατεύσει” και αρχίζω και συνειδητοποιώ ότι αυτή είναι έλξη μου, προς τα πού κατευθύνομαι συναισθηματικά και κάθε βράδυ ξεκινάω και κάνω την προσευχή μου γιατί νόμιζα ότι είναι κάτι κακό. Έλεγα “θεέ μου συγχώρεσέ με”».

Η αντιμετώπιση των γονέων του και η συγκινητική στάση του αδελφού του

«Το πρώτο διάστημα οι γονείς μου δεν μπορούσαν να το συζητήσουν, αλλά δεν ήταν αρνητικοί. Το άφησαν να εξελιχθεί, και ποτέ δεν με έκριναν. Τη μαμά μου τη λέω “λύκαινα” γιατί δεν άφηνε να φτάσουν σε μένα τα αρνητικά σχόλια, πάντα με προστάτευε. Μία ημέρα είχαμε πάει σε ένα φαρμακείο και της είπαν: “Γιατί μιλάει έτσι το παιδί σας;”. Και η μητέρα μου απάντησε: “Το παιδί μου μιλάει υπέροχα”

Στα 14 και κάτι ο αδελφός μου μου είπε: “Ξέρω ότι είσαι γκέι πάμε να το συζητήσουμε με τους γονείς μας”. Το είπε στους γονείς σε ένα τραπέζι και τους λέει: “Το αποδεχόμαστε σαν οικογένεια, αλλιώς εγώ τον παίρνω και φεύγουμε μαζί”. Ο πατέρας μου πήρε τον χρόνο του. Αμέσως πήγαν σε έναν κοινωνικό λειτουργό να τον ρωτήσουν τι να κάνουν για εμένα και εκείνος τους είπε “να τον αγαπάτε”. Είχαν στο μυαλό τους ότι οι άλλοι θα με πληγώσουν, θα με πονέσουν και θα με εκμεταλλευτούν», είχε καταλήξει.

Η επαγγελματική ενασχόληση με τον κόσμο της ομορφιάς, το Youtube και τα social media

Ο Παντελής Τουτουντζής έχει διαγράψει μία επιτυχημένη πορεία στον κόσμο της ομορφιάς και συγκεκριμένα στον τομέα του μακιγιάζ.

Έχει δουλέψει με μερικά από τα μεγαλύτερα ονόματα της βιομηχανίας του θεάματος στη χώρα μας, όπως η Ελένη Φουρέιρα, με την οποία μάλιστα έχουν αναπτύξει ένα πολύ ισχυρό δέσιμο μέσα στα χρόνια, ενώ έχουν γίνει και κουμπάροι, καθώς η επιτυχημένη ερμηνεύτρια είναι νονά των δύο παιδιών του.

Παράλληλα, έχει συνεργαστεί με περιοδικά, μεγάλες εταιρείες, ενώ έχει διδάξει και σε νέους ανθρώπους τη τέχνη του μακιγιάζ.

Ακόμα, οι τηλεθεατές έχουν απολαύσει τον Παντελή Τουτουντζή σε προγράμματα της μικρής οθόνης, που έχουν σχέση με τον χώρο της ομορφιάς, όπως το «GNTM».

Από τον Δεκέμβριο του 2024, το κοινό έχει την δυνατότητα να παρακολουθήσει τον make-up artist και στο Youtube, στο κανάλι που έχει ανοίξει.

Εκεί διατηρεί δύο στήλες που έχουν ως βάση τους την μόδα και το μακιγιάζ, το «Make Up Stories» και το «Fashion Snap». Σε αυτές έχει φιλοξενήσει διάφορα πρόσωπα τα οποία εργάζονται στον κόσμο του θεάματος, όπως: η Παναγιώτα Βλαντή, η Μπέσσυ Αργυράκη, ο Λευτέρης Πανταζής, η Βίκυ Κουλιανού, η Άντζελα Δημητρίου, η Άννα Βίσση και η Γιούλη Τσαγκαράκη.

Ο Παντελής Τουτουντζής έχει αγαπήσει το Youtube και έχει αφιερώσει πολύ χρόνο ώστε να δώσει στον κόσμο ένα καλό αποτέλεσμα, κάτι που φαίνεται έντονα αν κάποιος παρατηρήσει τα βίντεο που έχει δημοσιεύσει.

Από τον Μάιο του 2026, ο καλλιτέχνης μαζί με τον σύζυγό του Νάσο Τσιβγούλη, μοιράζονται με το κοινό και μεγάλα σε διάρκεια βίντεο, στα οποία κανείς μπορεί να πάρει μία γεύση από την καθημερινότητά τους.

Το ζευγάρι έχει ενεργή παρουσία και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μάλιστα, ο Παντελής Τουτουντζής έχει πάω από 90 χιλιάδες ακόλουθους, στο Intagram. Ο κόσμος έχει λατρέψει τα βίντεό τους, τα οποία είναι κυρίως κωμικά, με τις αναρτήσεις τους να συγκεντρώνουν εκατοντάδες χιλιάδες προβολές.

Η κοινή πορεία με τον Νάσο Τσιβγούλη και η δημιουργία οικογένειας

Ο Παντελής Τουτουντζής και ο Νάσος Τσιβγούλης, είναι μαζί πάνω από 20 χρόνια και ξεπερνώντας όλες τις δυσκολίες που μπορεί να εμφανίστηκαν στο δρόμο τους, κατάφεραν να δημιουργήσουν μία πολύ όμορφη οικογένεια, η οποία έχει «χτιστεί» με αγάπη.

Το ζευγάρι πραγματοποίησε έναν πολύ ρομαντικό γάμο τον Αύγουστο του 2024, στην Κρήτη, έχοντας μαζί του και τα δύο παιδιά που έχει αποκτήσει, μία κόρη και έναν γιο.

Καλεσμένος στην εκπομπή της Φαίης Σκορδά, τον Δεκέμβριο του 2024, ο Παντελής Τουτουντζής είχε εξομολογηθεί: «Αυτό που ζω τώρα, είναι αυτό που ονειρευόμουν. Βέβαια δεν είναι ένα όνειρο που ήρθε αβίαστα. Ήρθε με μεγάλη δυσκολία, με αμφισβήτηση και υπάρχει ακόμα αυτό. Αλλά όταν κλείνουν οι πόρτες είμαστε ευτυχισμένοι. Νομίζω ότι επειδή η ζωή είναι ένα ταξίδι, τα συστατικά που βάζει ο καθένας είναι πολύ σχετικά και για μένα η ευτυχία είναι το νούμερο ένα συστατικό!».

«Το όνειρο της οικογένειας το έκανα χωρίς “όπλα”, στη παιδική μου ηλικία. Το έκανα ξέροντας ότι δεν έχω τα εφόδια και με μία κοινωνία απέναντι σ’ όλο αυτό. Έλεγα ότι θα παλέψουμε γι’ αυτό, είναι το αυτονόητο, τι θα γίνει όμως; Εγώ θέλω την οικογένειά μου. Θέλω αυτή την αγάπη που πήρα, να την δώσω!

Ήξερα πόσο σημαντικό είναι να μεγαλώνεις μέσα σ’ αγάπη, να σου γνωρίζει ένας άνθρωπος τη ζωή, τις χαρές, την τέχνη, τα πάντα! Δεν μπορούσα να σκεφτώ ότι δεν θα το ζήσω αυτό και γι’ αυτό και πάλεψα πάρα πολύ για να το κατακτήσω! Μόνο στην ιδέα ότι δεν θα είχα την κανονικότητα που ονειρευόμουν έπαθα προεφηβική κατάθλιψη», είχε καταλήξει.