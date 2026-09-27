Μάρτζυ Λαζάρου: «Την ημέρα του πολιτικού μας γάμου έμαθα ότι ήμουν έγκυος» – Η εξομολόγηση για τον Τάσο Παπαπέτρου

Η Μάρτζυ Λαζάρου μίλησε σε συνέντευξη για την προσωπική και οικογενειακή της ζωή, αποκαλύπτοντας ότι έμαθε πως ήταν έγκυος την ημέρα του πολιτικού της γάμου με τον Τάσο Παπαπέτρου. Η δημοσιογράφος αναφέρθηκε επίσης στον ρόλο του συζύγου της ως πατέρα και στον τρόπο που η μητρότητα έχει επηρεάσει την καθημερινότητά της.

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Lifestyle

Μάρτζυ Λαζάρου
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η Μάρτζυ Λαζάρου εξομολογήθηκε ότι «την ημέρα που κάναμε τον πολιτικό μας γάμο έμαθα ότι ήμουν έγκυος».
  • Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια μίλησε για τη σχέση της με τον Τάσο Παπαπέτρου, με τον πολιτικό τους γάμο να γίνεται το 2019 και τον θρησκευτικό το 2021.
  • Αναφέρθηκε στον σύζυγό της ως πατέρα, λέγοντας «Είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», ενώ τόνισε πώς η μητρότητα έχει αλλάξει την καθημερινότητά της.

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Για την προσωπική και οικογενειακή της ζωή μίλησε σε συνέντευξη που παραχώρησε στο περιοδικό ΟΚ! και τον δημοσιογράφο Αστέρη Κασιμάτη η Μάρτζυ Λαζάρου.

Η δημοσιογράφος και παρουσιάστρια αναφέρθηκε, μεταξύ άλλων, στη σχέση και τον γάμο της με τον διαιτητή Τάσο Παπαπέτρου, αλλά και στην εγκυμοσύνη της, αποκαλύπτοντας πως έμαθε ότι ήταν έγκυος την ίδια ημέρα που το ζευγάρι έκανε τον πολιτικό του γάμο.

«Παντρευτήκαμε με πολιτικό γάμο το 2019, έναν χρόνο μετά τη γνωριμία μας, και το 2021 ακολούθησε ο θρησκευτικός. Συμπτωματικά, την ημέρα που κάναμε τον πολιτικό μας γάμο έμαθα ότι ήμουν έγκυος», εξομολογήθηκε.

Μιλώντας για την οικογένειά τους, στάθηκε επίσης στον ρόλο του συζύγου της ως πατέρα, αλλά και στον τρόπο με τον οποίο η μητρότητα έχει επηρεάσει την καθημερινότητά της.

«[…] Ο Τάσος είναι υπέροχος, γλυκός, τρυφερός με απίστευτη μεταδοτικότητα στην επικοινωνία με την κόρη μας. Το έχει χτίσει αυτό το κομμάτι και βάζει όρια όταν πρέπει. Είναι ο καλύτερος μπαμπάς του κόσμου», ανέφερε και συμπλήρωσε:

«Όσο δύσκολη κι αν ήταν η μέρα μου, μπαίνοντας στο σπίτι τα ξεχνάω όλα. Παλαιότερα δεν μπορούσα να το κάνω. Κουβαλούσα τη δουλειά στο σπίτι. Τώρα, πραγματικά, τίποτε άλλο δεν έχει τόσο μεγάλη σημασία όσο το παιδί μου».

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