Συγκίνηση στο ΟΑΚΑ: Η Άννα Βίσση αφιέρωσε «Το Τρένο» στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Γεννήθηκε για να ξεχωρίσει»

Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εξελίχθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όπου η τραγουδίστρια αφιέρωσε το τραγούδι «Το Τρένο» στον Γιώργο Μαζωνάκη. Η Άννα Βίσση μίλησε με συγκίνηση για την πορεία του Μαζωνάκη, τονίζοντας ότι «έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα».

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εξελίχθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιερώνοντάς του το τραγούδι «Το Τρένο».
  • Η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε στα μάτριξ του σταδίου, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η Άννα Βίσση μίλησε με συγκίνηση για την πορεία του και την ιδιαίτερη θέση που κατείχε στην αγάπη του κόσμου.
  • «Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», ανέφερε η Άννα Βίσση. Στη συνέχεια, αποκάλυψε ότι θα του αφιερώσει «ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Το “Τρένο”».

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Σε μια ιδιαίτερα συγκινητική στιγμή εξελίχθηκε η συναυλία της Άννας Βίσση στο ΟΑΚΑ, όταν η τραγουδίστρια αναφέρθηκε στον Γιώργο Μαζωνάκη αφιερώνοντάς του το τραγούδι «Το Τρένο».

Λίγο μετά τα μεσάνυχτα, η εικόνα του Γιώργου Μαζωνάκη εμφανίστηκε στα μάτριξ του σταδίου, προκαλώντας το θερμό χειροκρότημα του κοινού. Η Άννα Βίσση μίλησε με συγκίνηση για την πορεία του και την ιδιαίτερη θέση που κατείχε στην αγάπη του κόσμου.

«Αυτός ο άνθρωπος γεννήθηκε για να ξεχωρίσει, να αγαπηθεί και να μιλήσει στις καρδιές όλων μας», ανέφερε χαρακτηριστικά, προσθέτοντας πως «έφυγε πολύ νωρίς, σοκαριστικά, άδικα».

Στη συνέχεια, η τραγουδίστρια αποκάλυψε ότι θα του αφιερώσει ένα δικό της τραγούδι, το οποίο, όπως είπε, τον είχε συγκινήσει ιδιαίτερα.

«Θα του αφιερώσω ένα τραγούδι δικό μου, που τον έχω δει να κλαίει με αυτό. Το “Τρένο”», είπε η Άννα Βίσση, πριν ερμηνεύσει το τραγούδι μπροστά στο κοινό του ΟΑΚΑ.

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