Νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ βάζει τέλος στο πλαίσιο Μπάιντεν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, ενέκρινε νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, καταργώντας το πλαίσιο της κυβέρνησης Μπάιντεν που προωθούσε τα ηλεκτρικά οχήματα. Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι οι νέοι κανόνες θα μειώσουν το κόστος για τους καταναλωτές και την περιττή σπατάλη στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ενέκρινε νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, βάζοντας τέλος στο πλαίσιο Μπάιντεν που ενίσχυε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.
  • Ο Τραμπ υποστηρίζει ότι «οι νέοι κανόνες θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές».
  • Επί προεδρίας Μπάιντεν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε υιοθετήσει αυστηρότερα πρότυπα απόδοσης καυσίμων, με στόχο να ενθαρρύνει την παραγωγή οχημάτων χαμηλότερης κατανάλωσης και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων για τα αυτοκίνητα ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας τέλος στο πλαίσιο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και το οποίο ενίσχυε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι «οι νέοι κανόνες θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές».

«Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες, που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες δολάρια για ένα νέο, πανέμορφο και ασφαλές αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, σηματοδοτώντας αλλαγή πορείας σε σχέση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε υιοθετήσει αυστηρότερα πρότυπα απόδοσης καυσίμων, με στόχο να ενθαρρύνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή οχημάτων χαμηλότερης κατανάλωσης και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

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