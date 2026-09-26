Νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων στις ΗΠΑ – Ο Τραμπ βάζει τέλος στο πλαίσιο Μπάιντεν για τα ηλεκτρικά αυτοκίνητα

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Νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων για τα αυτοκίνητα ενέκρινε ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας τέλος στο πλαίσιο που είχε θεσπίσει η κυβέρνηση του Τζο Μπάιντεν και το οποίο ενίσχυε την παραγωγή ηλεκτρικών οχημάτων.

Την απόφαση ανακοίνωσε ο Τραμπ μέσω ανάρτησής του στην πλατφόρμα Truth Social, υποστηρίζοντας ότι «οι νέοι κανόνες θα περιορίσουν την περιττή σπατάλη στην αμερικανική αυτοκινητοβιομηχανία και θα συμβάλουν στη μείωση του κόστους για τους καταναλωτές».

«Αυτό σημαίνει χαμηλότερες τιμές για τις οικογένειες, που θα εξοικονομήσουν χιλιάδες δολάρια για ένα νέο, πανέμορφο και ασφαλές αυτοκίνητο», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Ήδη από τον περασμένο μήνα, η αμερικανική κυβέρνηση είχε προαναγγείλει νέα πρότυπα οικονομίας καυσίμων, σηματοδοτώντας αλλαγή πορείας σε σχέση με την πολιτική της προηγούμενης κυβέρνησης.

Επί προεδρίας Μπάιντεν, η κυβέρνηση των ΗΠΑ είχε υιοθετήσει αυστηρότερα πρότυπα απόδοσης καυσίμων, με στόχο να ενθαρρύνει τις αυτοκινητοβιομηχανίες να αυξήσουν την παραγωγή οχημάτων χαμηλότερης κατανάλωσης και ηλεκτρικών αυτοκινήτων.