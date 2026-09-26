Τραγωδία στην Πλάκα: Στον 2ο όροφο στρέφεται το ενδιαφέρον των ερευνητών της ΔΑΕΕ – Κατασχέθηκε τμήμα του κεντρικού αγωγού

Τα αίτια της έκρηξης στο νεοκλασικό διώροφο κτίριο της Λυσικράτους, στην Πλάκα, διερευνούν οι αρμόδιες αρχές, μετά και τον τραγικό επίλογο που γράφτηκε σήμερα και την ανεύρεση των σορών των έξι αγνοουμένων.

Το ενδιαφέρον των ερευνητών της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού (ΔΑΕΕ) στρέφεται στον δεύτερο όροφο του μοιραίου κτιρίου, εκεί δηλαδή όπου διέμενε το ζευγάρι των ηλικιωμένων, η 78χρονη Ελληνίδα με τον 77χρονο Βρετανό.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ του ΑΝΤ1, τα πρώτα στοιχεία δείχνουν στους ερευνητές πως εκεί βρίσκεται το επίκεντρο της μεγάλης έκρηξης.

Πηγές με γνώση της έρευνας λένε στον τηλεοπτικό σταθμό ότι κάποια από τα στοιχεία που το υποδεικνύουν αυτό είναι πως στα όμορα κτίρια η τοιχοποιία έχει καταρρεύσει ακριβώς σε αυτό το ύψος, στον δεύτερο όροφο. Επίσης, και τα σίδερα στο απέναντι μπαλκόνι έχουν υποχωρήσει στο ίδιο σημείο.

Προσπαθούν να εντοπίσουν το ακριβές σημείο της διαρροής

Όπως μεταδόθηκε, από την πρώτη στιγμή οι έμπειροι ερευνητές της ΔΑΕΕ των οποίων προϊσταται ο επικεφαλής της υπηρεσίας Αντιπύραρχος Δημήτρης Δημακογιάννης έχουν κατασχέσει το κομμάτι από τον κεντρικό αγωγό του φυσικού αερίου μέχρι τον μετρητή, προκειμένου να εξεταστεί και εργαστηριακά, καθώς θέλουν να διαπιστώσουν εάν εκεί υπήρξε κάποια διαρροή.

Το φυσικό αέριο είναι πιο ελαφρύ από τον αέρα και σε αντίθεση με το προπάνιο κινείται προς τα επάνω. Οι ερευνητές επιχειρούν τώρα να εντοπίσουν στα συντρίμμια το ακριβές σημείο της διαρροής.

Άλλο ένα στοιχείο, που τους «οδηγεί» προς τους επάνω ορόφους και συνεπώς στην εσωτερική εγκατάσταση, είναι και το γεγονός πως το κτίριο διαθέτει και υπόγειο χώρο.

Όπως προκύπτει από το ρεπορτάζ, όμως, η πλάκα του υπογείου δεν είχε υποστεί κάποια διάρρηξη. Με δεδομένο το πόσο εύφλεκτο είναι το φυσικό αέριο, εκτιμάται ότι ο σπινθήρας θα μπορούσε να προέλθει ακόμα και από το άναμμα ενός λαμπτήρα ή και από κάποια άλλη συσκευή, όπως για παράδειγμα από ένα ψυγείο που βρίσκεται σε λειτουργία.

Τη δεκαετία του 1990 η εγκατάσταση στον 2ο όροφο

Σύμφωνα με πληροφορίες του τηλεοπτικού σταθμού, η εγκατάσταση στον δεύτερο όροφο έγινε τη δεκαετία του 1990, ενώ στον πρώτο όροφο είχε αφαιρεθεί ο μετρητής από την εταιρεία διανομής αερίου. Δεν υπήρχε εκεί μετρητής, καθώς πριν από λίγα χρόνια χρόνια είχε γίνει καταγγελία ότι ο λέβητας είχε τοποθετηθεί σε κοινόχρηστο χώρο.

«Η έκρηξη ήταν πιο ισχυρή από τη βόμβα στους Αμπελόκηπους» – Η πρώτη εικόνα για την κατάσταση των γύρω κτιρίων

Για μία δύσκολη ημέρα έκανε λόγο ο αντιδήμαρχος τεχνικών υπηρεσιών Δήμου Αθηναίων και πολιτικός μηχανικός, Πάρης Χαρλαύτης, μετά τον εντοπισμό των έξι νεκρών στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου που κατέρρευσε, χθες το πρωί, στην Πλάκα.

Μιλώντας στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του Mega, ο κ. Χαρλαύτης, εξέφρασε την εκτίμησή του για την ένταση της έκρηξης, που, όπως είπε, ήταν τεράστια. «Η έκρηξη ήταν μεγαλύτερη από εκείνη της βόμβας στη γιάφκα στους Αμπελόκηπους», είπε χαρακτηριστικά, αναφερόμενος στο ωστικό κύμα που προκάλεσε και τις μεγάλες ζημιές.

Αναφερόμενος στην κατάσταση των γύρω κτιρίων, τόνισε ότι τα διπλανά «πάνε για ολική αχρησία, το απέναντι έχει πολλά προβλήματα και υπάρχει και ένα άλλο που έχει πολλά προβλήματα». Ο ίδιος υπογράμμισε ότι η Πολεοδομία του δήμου της Αθήνας έχει ήδη κάνει μία πρώτη αυτοψία, ενώ τόνισε πως υπάρχουν και δευτερεύουσες ζημιές, σε όμορα τετράγωνα, δηλαδή σπασμένα τζάμια και παραθυρόφυλλα.

Σχετικά με τα σενάρια περί διαρροής αερίου, ο ίδιος εκτίμησε πως «μια απλή διαρροή δεν είμαι σίγουρος ότι μπορεί να προκαλέσει τέτοιο φαινόμενο». Όπως είπε, τα οριστικά συμπεράσματα θα προκύψουν από την έρευνα των αρμόδιων Αρχών. «Ας μιλήσουν οι ειδικοί για να βγάλουμε ασφαλή συμπεράσματα», τόνισε χαρακτηριστικά.

Δούκας για την τραγωδία στην Πλάκα: Πιθανότερο σενάριο η εκτεταμένη διαρροή αερίου

«Δυστυχώς επιβεβαιώθηκαν τα χειρότερα σενάρια», τόνισε ο δήμαρχος Αθηναίων Χάρης Δούκας, σε δηλώσεις που έκανε σήμερα, μετά την ανεύρεση των σορών των έξι αγνοουμένων στα συντρίμμια του νεοκλασικού κτιρίου που κατέρρευσε στην Πλάκα.

Ο δήμαρχος Αθηναίων έκανε λόγο για μια «πολύ δύσκολη ιστορία», επισημαίνοντας ότι από εδώ και πέρα προτεραιότητα αποτελεί η ασφάλεια των συνεργείων και η αποκατάσταση της ασφάλειας στην ευρύτερη περιοχή, ενώ ανέφερε ότι δύο γειτονικά κτίρια βρίσκονται «σε κατάσταση πλήρους αχρησίας» και εκτίμησε πως το πιο πιθανό σενάριο για την έκρηξη είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Παράλληλα, ο κ. Δούκας τόνισε ότι δεν έχει γίνει επίσημη καταγγελία στον δήμο Αθηναίων για οσμή αερίου στην περιοχή τις προηγούμενες ημέρες.

Δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές

«Είχαμε πει από την αρχή ότι είναι μια πολύ δύσκολη ιστορία και από εδώ και πέρα θα είναι δύσκολα τα πράγματα», ανέφερε χαρακτηριστικά, τονίζοντας ότι δύο γειτονικά κτίρια έχουν υποστεί σοβαρές ζημιές και βρίσκονται σε κατάσταση πλήρους αχρησίας.

Όπως σημείωσε, θα πρέπει να κινηθούν άμεσα οι διαδικασίες και για τα δύο αυτά κτίρια, καθώς κρίνονται επικίνδυνα, ενώ σοβαρές ρωγμές έχουν εντοπιστεί και στο απέναντι κτίριο. «Θα δούμε και εκεί πόσο επικίνδυνα είναι τα πράγματα», είπε, παραπέμποντας στις αυτοψίες και τις εκθέσεις των αρμόδιων μηχανικών.

Υπογράμμισε ακόμα ότι οι πραγματογνώμονες θα συνεχίσουν να βρίσκονται στο σημείο, σε συνεργασία με τα συνεργεία και τα μηχανήματα του δήμου, καθώς, όπως είπε, η επιχείρηση δεν ολοκληρώνεται με την ανεύρεση των έξι σορών.

«Κάθε εύρημα είναι πάρα πολύ σημαντικό», ανέφερε, εξηγώντας ότι τα στοιχεία που συλλέγονται θα αξιοποιηθούν προκειμένου να διαπιστωθούν με ασφάλεια τα αίτια της τραγωδίας.

Παράλληλα, ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στην ανάγκη να προχωρήσουν γρήγορα οι διαδικασίες για τον έλεγχο των παρακείμενων κτιρίων, ώστε να αποκατασταθεί το συντομότερο δυνατόν η κυκλοφορία και η λειτουργία του δρόμου.

Μέχρι να ολοκληρωθούν οι απαραίτητοι έλεγχοι, πρόσθεσε, μεγάλο τμήμα του δρόμου θα παραμείνει αποκλεισμένο, καθώς θα συνεχίσουν να επιχειρούν συνεργεία του δήμου, η Δημοτική Αστυνομία, η Ελληνική Αστυνομία και η Πυροσβεστική.

Νέα αυτοψία την Δευτέρα στα παρακείμενα κτίρια

Σχετικά με την κατάσταση των παρακείμενων κτιρίων, ο δήμαρχος Αθηναίων ανέφερε ότι η Πολεοδομία έχει ήδη πραγματοποιήσει έναν πρώτο έλεγχο, ενώ τη Δευτέρα αναμένεται να πραγματοποιηθεί πιο λεπτομερής αυτοψία.

«Το ζητούμενο είναι να τελειώσει εδώ η διαδικασία από τους ανθρώπους της ΕΜΑΚ, για να έχουμε όλα τα δεδομένα», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι μόνο αφού ολοκληρωθεί η επιχείρηση και συγκεντρωθούν όλα τα στοιχεία θα μπορέσουν οι ειδικοί να καταλήξουν με ασφάλεια στα αίτια της έκρηξης.

Για τα αίτια της έκρηξης

Σε ό,τι αφορά τα αίτια της έκρηξης, ο Χάρης Δούκας ανέφερε ότι οι πραγματογνώμονες συλλέγουν όλα τα διαθέσιμα στοιχεία, τα οποία, σε συνεννόηση μαζί τους, μεταφέρονται σε ειδικό χώρο εναπόθεσης, όπου θα εξεταστούν από την Πυροσβεστική και τους υπόλοιπους αρμόδιους φορείς.

Σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις που επικαλέστηκε ο δήμαρχος, το πιθανότερο σενάριο είναι αυτό της εκτεταμένης διαρροής αερίου. Ωστόσο, όπως υπογράμμισε, η οριστική απάντηση για τα αίτια θα δοθεί από τους εμπειρογνώμονες μετά την ολοκλήρωση της έρευνας και την αξιολόγηση όλων των ευρημάτων.

Ερωτηθείς σχετικά με πληροφορίες ότι είχε γίνει αντιληπτή οσμή αερίου στην περιοχή κατά τις δύο προηγούμενες ημέρες, σύμφωνα με το ΑΠΕ-ΜΠΕ, ο κ. Δούκας δήλωσε ότι δεν έχει σχετική γνώση, σημειώνοντας πως δεν είχε υποβληθεί επίσημη καταγγελία στον Δήμο Αθηναίων.

Η επίσημη ενημέρωση της Πυροσβεστικής: Καμία καταγγελία για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη, εξετάζεται η αλληλουχία των γεγονότων

Δεν είχε γίνει κάποια σχετική καταγγελία προς το Πυροσβεστικό Σώμα για οσμή αερίου πριν από την έκρηξη στην Πλάκα και συγκεκριμένα στη συμβολή της Βασιλίσσης Αμαλίας με τη Λυσικράτους, που είχε ως αποτέλεσμα να καταρρεύσει οίκημα και να βρουν τον θάνατο 6 άτομα.

Αυτό τόνισε ο εκπρόσωπος Τύπου του Πυροσβεστικού Σώματος, Βασίλης Βαθρακογιάννης, ο οποίος επιβεβαίωσε ότι από τα ερείπια έχουν ανασυρθεί έξι άτομα χωρίς τις αισθήσεις τους.

Ο ίδιος πρόσθεσε ότι θα εξεταστεί η αλληλουχία των γεγονότων: έκρηξη, φωτιά, κατάρρευση.

Η επιχείρηση στα συντρίμμια

Για την επιχείρηση έρευνας και διάσωσης ακολουθήθηκε το προβλεπόμενο πρωτόκολλο που εφαρμόζεται σε περιπτώσεις κατάρρευσης κτιρίου, όπως έπειτα από σεισμό. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις αξιοποίησαν ειδικό εξοπλισμό, μεταξύ άλλων γεώφωνο και κάμερες, προκειμένου να εντοπιστούν τυχόν εγκλωβισμένοι, ενώ στην επιχείρηση συμμετείχαν και ειδικά εκπαιδευμένοι σκύλοι.

Στο σημείο επιχείρησαν έξι πυροσβέστες με τη συνδρομή τριών σκύλων έρευνας και διάσωσης, ενώ ο Δήμος Αθηναίων έχει διαθέσει μηχανήματα για την υποστήριξη του έργου και την απομάκρυνση των υλικών.

Παράλληλα, στο σημείο βρίσκεται κλιμάκιο της Διεύθυνσης Αντιμετώπισης Εγκλημάτων Εμπρησμού, το οποίο έχει αναλάβει τη διερεύνηση των αιτιών της έκρηξης.

Οι αρμόδιες υπηρεσίες καταγράφουν τον χώρο, συλλέγουν στοιχεία και εξετάζουν όλα τα δεδομένα που θα μπορούσαν να συμβάλουν στη διαλεύκανση των συνθηκών κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η έκρηξη.