Θάνατος Μαζωνάκη: «Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω», λέει ο υπνοθεραπευτής – Τι απαντά για το μήνυμα «θα τον στριμώξω»

Ο υπνοθεραπευτής Νάσος Κομιανός, «σπάει» τη σιωπή του στην εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα» του MEGA, περιγράφοντας το χρονικό της εμπλοκής του στην υπόθεση, που έχει συγκλονίσει το πανελλήνιο, δηλώνοντας παράλληλα έτοιμος να συνδράμει στην υπηρεσία της Δικαιοσύνης, παρότι δεν του έχουν απαγγελθεί κατηγορίες.

Ο κ. Κομιανός, παραδέχεται δημόσια πως το μεγαλύτερο σφάλμα του ήταν ότι παρενέβη τις επαγγελματικές του Αρχές και δέχτηκε να μεσολαβήσει ανάμεσα στον Γιώργο Μαζωνάκη και στη γιατρό του Κολωνακίου. με την οποία διατηρούσε συνεργασία από το 2013, παρά το γεγονός ότι γνώριζε για προγενέστερη νοσηλεία του τραγουδιστή στο Δρομοκαΐτειο.

Ξεκαθαρίζει ότι ο εκλιπών, γνώριζε τη συγκεκριμένη γιατρό ήδη από το 2015 για υδροθεραπείες, ενώ αρνείται κατηγορηματικά ότι ο ίδιος του επέβαλε οποιαδήποτε αποτοξίνωση, αποδίδοντας την απόφαση για τη διενέργεια της μοιραίας πλασμαφαίρεσης, σε απευθείας συνεννόηση μεταξύ της γιατρού και του καλλιτέχνη.

Αναφερόμενος στη σωρεία των αποκαλυπτικών μηνυμάτων, εξηγεί πως η αμφιλεγόμενη φράση «θα τον στριμώξω» οφείλεται στον κοφτερό τρόπο γραφής του και αφορούσε την πρόθεσή του να τον πιέσει φιλικά, ώστε να τηρήσει το πρόγραμμα θεραπείας, ενώ απορρίπτει κατηγορηματικά τα σενάρια περί χρηματικής μίζας.

Παράλληλα, περιγράφει τη στιγμή που έλαβε στο κινητό του τη φωτογραφία του τραγουδιστή σε κατάσταση λήθαργου, εξηγώντας πως επειδή υπέθεσε εκ παραδρομής ότι ο Μαζωνάκης ήταν ζωντανός και ότι η διαδικασία εξελισσόταν ομαλά, απάντησε με σύμβολα καρδιάς, για να πληροφορηθεί αργότερα από τη γιατρό ότι τον παρέλαβε το ΕΚΑΒ και τελικά από τα μέσα ενημέρωσης την τραγική είδηση του θανάτου του.

Ολοκληρώνοντας την τοποθέτησή του, ο Νάσος Κομιανός, καταγγέλλει ότι στοχοποιείται επικοινωνιακά για να συγκαλυφθούν οι πραγματικοί υπεύθυνοι και η πολυετής λειτουργία ενός παράνομου ιατρείου, ενώ χαρακτηρίζει τον Γιώργο Μαζωνάκη, ως μια «πονεμένη ψυχή» με τεράστια ανάγκη για βοήθεια.

Η συνέντευξη στο MEGA & την εκπομπή «Εξελίξεις Τώρα»

Εσείς με την ιατρό του Κολωνακίου πώς γνωριστήκατε;

– Επικοινώνησε μαζί μου και μου λέει: «Έρχεστε καθόλου Αθήνα»; Της έκανα λοιπόν μία συνεδρία, εντυπωσιάστηκε, ενθουσιάστηκε, έκανε και άλλες. Σαν πελάτισσά μου. Όταν άνοιξε την Καρνεάδου το 2013 μου λέει «Νάσο, θα ήθελες να είσαι συνεργάτης και εδώ;». «Βεβαίως» «Θα σου βρίσκω πελάτες εγώ, θα έρχεσαι εδώ, θα τους κάνεις υπνώσεις και θα φεύγεις». Πληρωνόμουνα, έφευγα. Υπογράφτηκε γιατί θα έκανα ένα σεμινάριο στον άλλον χώρο που έχουνε.

«Κατηγορούμαι γιατί κάνω σεμινάρια, δεν ξέρω. Απαγορεύεται να κάνουμε σεμινάρια; Οι γιατροί συνεργαζόντουσαν με πάρα πολλούς εξωτερικούς συνεργάτες. Δηλαδή είχαν ψυχολόγους, ψυχοθεραπευτές, διατροφολόγους, διαιτολόγους, μασέρ. Δεν πήγα εγώ τον θανόντα Γιώργο στη Γ. Στη Γ. πήγαινε από το ’15 και έκανε ο Γιώργος υδροθεραπείες. Την ήξερε πολύ καλά και μιλάγανε και στον ενικό.

Εγώ πρώτη φορά στη ζωή μου τον είδα εκείνη τη μοιραία βραδιά, όταν καταρχάς με καλέσανε άνθρωποι του περιβάλλοντός του και τους λέω ‘δεν μπορώ να το δεχτώ γιατί όλοι μας έχουμε ακούσει ότι εισήχθη στο Δρομοκαΐτειο πέρσι το καλοκαίρι. Δεν μπορώ να το κάνω και δεν μπορώ να υπεισέλθω στα ιατρικά χωράφια’. Ήμουν απόλυτος και ξεκάθαρος. Και συμφωνώ, λάθος μου. Δεν έπρεπε να το είχα κάνει. Έπρεπε να εμείνω στις αρχές μου. Έπρεπε να πω ‘δεν τον δέχομαι’. Τίποτα από αυτά δεν θα είχε γίνει τώρα».

Εσείς πώς τον είδατε εκείνη τη μέρα που ήρθε;

«Ήταν πολύ καλά, πολύ ευδιάθετος. ‘Για να καθαρίσεις τον οργανισμό σου τι κάνεις;’. Μου λέει ‘κάνω υδροθεραπείες’. ‘Πού τις κάνεις τις υδροθεραπείες;’. ‘Στη Γ…’. Μου λέει πάρ’ την τηλέφωνο. Και την παίρνω τηλέφωνο και κάνουν και συνεννόηση μεταξύ τους. Δέχεται και συμφωνεί, ακούει και το ποσό. Συμφωνεί απόλυτα και λέει αύριο στις 13:00 η ώρα στο ιατρείο σου. Εγώ έχω τελειώσει από εκεί και πέρα.

Ανταλλάξαμε τα τηλέφωνα και έστειλα και ένα SMS στον Γιώργο με τη διεύθυνσή μου και την ώρα που θα ερχόταν στον χώρο μου, εδώ δηλαδή, για να συνεχίσουμε την κουβέντα μας. Το έχουνε πάρει ότι πρέπει ‘να κάνεις αποτοξίνωση’ και το έχουν κάνει σημαία κάποιοι και ότι εγώ επέβαλα αυτό. Δεν είμαι αφελής. Μετά, από ό,τι φαίνεται, συζήτησε με την κυρία Γ. και η κυρία Γ. τον έπεισε να κάνει και πλασμαφαίρεση την επόμενη ακριβώς. Τη μοιραία μέρα είχα ραντεβού για ύπνωση στην Πατριάρχου Ιωακείμ. Τελείωσα γύρω στις 12:20 και έφυγα. Πήρα το 550 λεωφορείο και γύρισα προς Κηφισιά».

Έχει κυκλοφορήσει μία σωρεία μηνυμάτων που ανταλλάξατε με τη γιατρό. Εσείς ποια από αυτά επιβεβαιώνετε;

«Πήρα την κυρία Γ., τη ρωτάω ‘ήρθε ο Μαζώ;’ Μου λέει ‘όχι, δεν έχει έρθει ακόμα’. ‘Σου ‘στειλε μήνυμα ότι δεν θα ‘ρθει;’. ‘Όχι’, λέω ‘θα ‘ρθει’. ‘Αφού δεν σου ‘στειλε μήνυμα, θα σου ‘ρθει σίγουρα’. Την Τρίτη έστειλε το μήνυμα ότι είναι 3 ή 6 χιλιάρικα. Δεν μπορώ να δίνω αυτά τα ποσά. Μου το προώθησε εμένα και μου λέει ‘αρχίσαμε’. Και λέω καλά, ‘όταν θα έρθει την Τετάρτη θα τον στριμώξω’. Γιατί εγώ θα τον έβλεπα την Τετάρτη. Είναι σημαντικό αυτό. Εγώ δεν θα τον έβλεπα την Τρίτη.

Την Τετάρτη θα τον έβλεπα και στην κουβέντα πάνω θα του έλεγα ‘ρε φίλε δεν κάναμε μία συμφωνία ότι θα κάνεις ό,τι είναι δυνατόν για να μπορέσουμε να σε βοηθήσουμε να προχωρήσεις;’. Ακούγεται πολύ άσχημα το ‘θα σε στριμώξω’. Γενικώς εγώ είμαι λακωνικός και κοφτερός. Ο λόγος μου είναι έτσι, δεν είναι στρογγυλεμένος ο λόγος μου. Φυσικά, ένας τρίτος τι υπέθεσε; Α, αυτοί οι δύο τα παίρνουνε, είναι συνεργάτες και ο Κομιανός παίρνει μίζα. Ανοίξτε τον λογαριασμό μου να δείτε τι προμήθειες έχω. Βλέπετε πού μένω και τι έχω και τι κάνω. Δηλαδή είναι αστεία πράγματα αυτά.

Δεν ήξερα ότι η Γ. τον έπεισε να κάνει την πλασμαφαίρεση. Τον έπεισε εκείνη και την έκανε την επόμενη μέρα. Που τελικά απ’ ό,τι ακούω από τους γιατρούς αντενδείκνυται αυτό το πράγμα. Δεν μπορείς να έχεις κάνει τέτοια σκληρή αφυδάτωση στον οργανισμό και να κάνεις καπάκι. Θα έπρεπε να του πει ‘Γιώργο, δεν είσαι καλά, φύγε 10 μέρες, ξεκουράσου και έλα σε 10 μέρες’. Τίποτα δεν θα είχε γίνει από όλα αυτά τώρα. Εγώ ήρθα και έφαγα και ξάπλωσα λίγο. Όταν άνοιξα το κινητό μου βλέπω δύο μηνύματα, το ‘όλα καλά’ και δυστυχώς κάτι άκομψο. Μου έχει στείλει τον Γιώργο, ο οποίος φαίνεται να είναι σε μία κατάσταση ύπνου».

Όταν λάβατε τη φωτογραφία με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο κινητό σας, πιστεύατε ότι είναι ζωντανός, έτσι δεν είναι;

«Κατακόκκινα τα μάγουλά του, αλλά άκομψο τώρα. Τι στέλνεις; Δηλαδή παίρνεις φωτογραφία έναν ασθενή και το στέλνεις σε έναν άλλο. Εγώ όμως κατανοώντας ότι όλα καλά, η διαδικασία δηλαδή ρέει κανονικά, βάζω καρδούλες, βάζω δύο καρδούλες. Οι καρδούλες είναι δικές μου. Και μετά πάρα 10 στέλνω ένα μήνυμα. ‘Έφυγε ο Γιώργος;’. Δηλαδή έρχεται προς τα πάνω; Και δεν μου απαντάει. Και 53 την παίρνω τηλέφωνο και μου λέει ότι ο Γιώργος τον πήρε το ΕΚΑΒ. Του έπεσε, λέει, η πίεση και τον πήρε το ΕΚΑΒ. Και λέω εσύ τι κάνεις εκεί, γιατί δεν τον συνοδεύει κανείς; Γιατί δεν έχει φύγει κάποιος μαζί του; Και μου απαντάει «έχω πελάτισσα».

Μου επιβεβαιώνει στην ουσία ότι είναι ζωντανός. Εγώ είμαι με την πεποίθηση ότι είναι ζωντανός αυτός ο άνθρωπος. Και ξαφνικά μέσα από τα μίντια κτλ. σκάνε μηνύματα ότι ‘έφυγε’ ο Μαζωνάκης. Και παθαίνω σοκ. Της στέλνω μήνυμα ‘το έμαθες;’. ‘Ναι, μόλις το έμαθα’. Αυτά είναι εκεί θα τα βρούνε οι Αρχές. Πόσο περίεργο μου φαίνεται να φαίνεται το πρόσωπό μου, να πανηγυρίζει σε όλες τις οθόνες, σε όλα τα κανάλια και αυτοί οι οποίοι είναι υπεύθυνοι για τον θάνατο του Μαζωνάκη να είναι με θολωμένα τα χαρακτηριστικά. Δείχνουν το ποντίκι για να μην δουν τον ελέφαντα από πίσω.

Ποιος ήταν υπεύθυνος που αυτό το ιατρείο, που ήταν παράνομο τελικά, λειτουργούσε όλα αυτά τα χρόνια; Ο Κομιανός ήταν υπεύθυνος για αυτό το πράγμα; Έπρεπε να τηρήσω τις αρχές μου. Δεν έπρεπε ποτέ να γίνει αυτό το ραντεβού. Αν θα έπρεπε να είχε γίνει αυτό το ραντεβού, θα ήταν εδώ και κατά μόνας. Ήταν λάθος μου, το ομολογώ δημοσία, και δυστυχώς με αυτό το λάθος μου, επειδή μέσω του κινητού μου έγινε η επαφή τους και έκλεισαν τα ραντεβού τους, εγώ αυτήν την στιγμή βρίσκομαι στο μάτι του κυκλώνα. Η Δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Αν μου ζητηθεί, είμαι παρών».

Σήμερα ο Γιώργος Μαζωνάκης έχει «φύγει» από τη ζωή. Εσείς που τον γνωρίσατε, τι έχετε να πείτε για αυτόν τον άνθρωπο; Πώς θα τον περιγράφατε;

«Μία πονεμένη ψυχή, που αισθάνεται πολύ μόνος. Είχε τρομερή ανάγκη για βοήθεια. Πρέπει να είναι ψυχούλα. Πρέπει να είναι πολύ καλό παιδί κατά βάθος. Δηλαδή αυτό που λένε όλοι ότι πίνουν νερό στο όνομά του, έχουν δίκιο».