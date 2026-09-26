Σωτήρης Τσαφούλιας για θάνατο Μαζωνάκη: «Να προσέχετε πάρα πολύ αυτούς που σας υπόσχονται ότι δεν θα γεράσετε» – ΒΙΝΤΕΟ

Συντετριμμένος δηλώνει ο σκηνοθέτης Σωτήρης Τσαφούλιας από την απώλεια του φίλου του Γιώργου Μαζωνάκη και θίγοντας το ζήτημα των επεμβάσεων για να μείνουν οι άνθρωποι και δη οι γυναίκες νέες είπε: «Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο ειδικά με αυτό που κάνουμε σε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε».

Μιλώντας στην εκπομπή «Καλύτερα δε γίνεται» με τη Ναταλία Γερμανού στον Alpha, o Σωτήρης Τσαφούλιας είπε: «Πρέπει να αγαπάμε τους ανθρώπους. Πρέπει να χαλαρώσουμε λίγο ειδικά με αυτό που κάνουμε σε εσάς τις γυναίκες, που δεν σας επιτρέπουμε να γεράσετε και σιγά σιγά μπαίνουν και οι άντρες σε αυτό».

«Με αφορμή την κορωνίδα αυτής της χρονιάς, που για μένα ήταν ο θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη, που ήταν ένας άνθρωπος που αγαπούσα, εκτιμούσα και μιλάγαμε, θέλω να πω σε όλους τους ανθρώπους να προσέχουν πάρα πολύ αυτούς που τους υπόσχονται ότι δεν θα γεράσουν, γιατί λένε αλήθεια, δεν θα γεράσουν, θα πεθάνουν νέοι», υπογράμμισε ο Σωτήρης Τσαφούλιας.