Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο – ΒΙΝΤΕΟ

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Στα λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου, αν και ακόμη δεν έχει τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Έτσι, λοιπόν, μας έρχονται οι πρώτες εικόνες από το βουνό των Θεών.

Στην γύρω περιοχή αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το Οροπέδιο των Μουσών καλύπτεται από χιόνι και τις κορυφές του μυθικού βουνού έχουν ήδη ντύθεί στα λευκά.

Επίσης, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν, στο όρος Βόρας, συνθέτοντας ένα πρόωρα χειμωνιάτικο σκηνικό.