Έπεσαν τα πρώτα χιόνια στον Όλυμπο – ΒΙΝΤΕΟ

Η κορυφή του Ολύμπου ντύθηκε στα λευκά τον Σεπτέμβριο, με τις πρώτες εικόνες από το βουνό των Θεών να δείχνουν πτώση της θερμοκρασίας και χιόνι στο Οροπέδιο των Μουσών. Παράλληλα, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έπεσαν και στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν, δημιουργώντας ένα πρόωρα χειμωνιάτικο σκηνικό.

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ΟΛΥΜΠΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΟΛΥΜΠΟΣ - ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΑ: INTIME
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Στα λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου, αν και ακόμη δεν έχει τελειώσει ο Σεπτέμβριος.
  • Στην γύρω περιοχή αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας, καθώς το Οροπέδιο των Μουσών καλύπτεται από χιόνι.
  • Οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν, συνθέτοντας ένα πρόωρα χειμωνιάτικο σκηνικό.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Στα λευκά ντύθηκε η κορυφή του Ολύμπου, αν και ακόμη δεν έχει τελειώσει ο Σεπτέμβριος. Έτσι, λοιπόν, μας έρχονται οι πρώτες εικόνες από το βουνό των Θεών.

Στην γύρω περιοχή αισθητή είναι η πτώση της θερμοκρασίας ήδη από τις πρώτες πρωινές ώρες, καθώς το Οροπέδιο των Μουσών καλύπτεται από χιόνι και τις κορυφές του μυθικού βουνού έχουν ήδη ντύθεί στα λευκά.

Επίσης, οι πρώτες νιφάδες χιονιού έκαναν την εμφάνισή τους και στο χιονοδρομικό κέντρο του Καϊμάκτσαλαν, στο όρος Βόρας, συνθέτοντας ένα πρόωρα χειμωνιάτικο σκηνικό.

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