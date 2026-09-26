Ηγουμενίτσα: «Δεν είναι κτήμα τους οι γυναίκες» – Συγκλονίζει ο αδελφός της 25χρονης Πηνελόπης που δολοφονήθηκε από τον πρώην σύντροφό της

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Μία εβδομάδα έπειτα από τη δολοφονία της 25χρονης Πηνελόπης στην Ηγουμενίτσα, ο αδελφός της μιλά δημόσια για την απώλεια που έχει βυθίσει στο πένθος την οικογένεια, αλλά και για το ζήτημα της βίας κατά των γυναικών.

Με ένα βίντεο που δημοσίευσε στα social media, περιέγραψε τα συναισθήματα της οικογένειας και αναφέρθηκε με έντονο τρόπο στη σχέση εξουσίας που, όπως υποστήριξε, ορισμένοι άνδρες επιχειρούν να επιβάλουν στις γυναίκες.

Την ίδια ώρα, οι Αρχές συνεχίζουν να εξετάζουν όλες τις παραμέτρους της υπόθεσης, ενώ ο 27χρονος πρώην σύντροφος της Πηνελόπης έχει παραδεχθεί, σύμφωνα με τις μέχρι τώρα πληροφορίες, την εμπλοκή του στη δολοφονία.

«Μια πολύ δύσκολη εβδομάδα» για την οικογένεια

Στην ανάρτησή του, ο αδελφός της 25χρονης περιγράφει τις δύσκολες ημέρες που ακολούθησαν τον θάνατό της.

«Έχει περάσει μόλις μία εβδομάδα από το τραγικό συμβάν. Μία πάρα πολύ δύσκολη εβδομάδα για εμένα, για την οικογένειά μου και για όλους τους ανθρώπους που βρίσκονταν κοντά στην Πηνελόπη», ανέφερε.

Όπως είπε, η οικογένεια προσπαθεί να διαχειριστεί την απώλεια και όσα έχουν ακολουθήσει, σημειώνοντας πως όλοι βρίσκονται αντιμέτωποι με «ανάμεικτα συναισθήματα».

Η αναφορά του, ωστόσο, δεν περιορίστηκε στην προσωπική του οδύνη. Ο ίδιος θέλησε να μιλήσει και για το ευρύτερο φαινόμενο της έμφυλης βίας και των γυναικοκτονιών.

«Η γυναίκα δεν είναι κτήμα κανενός»

Με αφορμή την τραγωδία της αδελφής του, ο άνδρας έκανε λόγο για άνδρες που αδυνατούν να αποδεχθούν την ανεξαρτησία και τις προσωπικές επιλογές μιας γυναίκας.

«Νιώθω ότι είναι χρέος μου να πω ότι υπάρχει μία μεγάλη επιδημία αδύναμων ανδρών εκεί έξω. Που δεν μπορούν να αποδεχτούν την ελευθερία της γυναίκας. Δεν μπορούν να αποδεχτούν ότι η γυναίκα δεν είναι κτήμα τους», είπε χαρακτηριστικά.

Στη συνέχεια συνέδεσε τα λόγια του με την απόφαση της αδελφής του να αποχωρήσει από τη σχέση της.

«Στην έκφραση της ελευθερίας μιας γυναίκας, όπως της αδερφής μου που αποφάσισε να φύγει από τη σχέση στην οποία βρισκότανε», ανέφερε.

Ο ίδιος υποστήριξε ακόμη πως «η βία δεν μπορεί να αποτελεί τρόπο αντιμετώπισης μιας προσωπικής απόρριψης ή μιας αλλαγής στη ζωή ενός ανθρώπου».

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«Η οργή θα κατευναστεί»

Παρά τον θυμό και την οδύνη που βιώνει η οικογένεια, ο αδελφός της Πηνελόπης τόνισε την ανάγκη να υπάρξει αυτοσυγκράτηση και να ακολουθηθεί η δικαστική οδός.

«Η δικαιοσύνη θα αποκατασταθεί και η οργή μέσα μας θα κατευναστεί. Ό,τι κάνουμε όμως χρειάζεται να το κάνουμε με σύνεση», σημείωσε.

Κλείνοντας την τοποθέτησή του, αναφέρθηκε στη ζωή που πρέπει να συνεχίσει η οικογένεια παρά την απώλεια.

«Για την αγαπημένη μου Πηνελόπη είναι χρέος μου να ζήσω. Είναι χρέος μου να ζήσω μια ζωή όμορφη και να δημιουργήσω κάτι όμορφο, διότι η Πηνελόπη ζει μέσα μας», είπε.

Το χρονικό της δολοφονίας στην Ηγουμενίτσα

Η υπόθεση αποκαλύφθηκε το βράδυ της Κυριακής 20 Σεπτεμβρίου 2026, όταν ένας περαστικός εντόπισε την 25χρονη σοβαρά τραυματισμένη σε κιόσκι, στον ποδηλατόδρομο της Ηγουμενίτσας.

Σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν γίνει γνωστές, το περιστατικό καταγράφηκε περίπου στις 21:39, οπότε και ενημερώθηκε το ΕΚΑΒ.

Λίγα λεπτά αργότερα, στις 21:44, ο 27χρονος τηλεφώνησε στην Άμεση Δράση. Αρχικά φέρεται να υποστήριξε ότι ο ίδιος και η πρώην σύντροφός του είχαν δεχθεί επίθεση από τέσσερις κουκουλοφόρους.

Οι αστυνομικοί που έφτασαν στο σημείο εντόπισαν τον 27χρονο, με τραύματα και αμυχές και τον μετέφεραν στο νοσοκομείο.

Η αρχική εκδοχή, ωστόσο, τέθηκε υπό διερεύνηση από τις Αρχές, καθώς η έρευνα προχωρούσε.

Τα ιατροδικαστικά ευρήματα

Η ιατροδικαστική εξέταση κατέγραψε πολλαπλά τραύματα στο σώμα της 25χρονης.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δημοσιοποιηθεί, εντοπίστηκαν επτά τραύματα στην πίσω πλευρά του σώματος, εκ των οποίων τρία χαρακτηρίστηκαν ιδιαίτερα βαθιά. Παράλληλα, στο αριστερό χέρι διαπιστώθηκε τραύμα που περιγράφεται ως αμυντικό. Επιπλέον, καταγράφηκαν δύο τραύματα στον τράχηλο, καθώς και κακώσεις στην κνήμη και στον δεξιό βραχίονα.

Ο θάνατος, σύμφωνα με τα ιατροδικαστικά ευρήματα που έχουν γίνει γνωστά, επήλθε σε σύντομο χρονικό διάστημα και συνδέθηκε με σοβαρή αιμορραγία από τραυματισμό μεγάλων αγγείων στον τράχηλο. Κακώσεις διαπιστώθηκαν ακόμη σε ζωτικά όργανα, μεταξύ άλλων στο ήπαρ, το στομάχι και τον αριστερό πνεύμονα. Ως όπλο της επίθεσης έχει αναφερθεί ένα μαχαίρι τύπου σουγιά, με λεπίδα μήκους περίπου 7,5 εκατοστών.

Η αλλαγή στην αρχική εκδοχή του 27χρονου

Κατά την εξέλιξη της αστυνομικής έρευνας, ο 27χρονος, φέρεται να εγκατέλειψε την αρχική εκδοχή περί επίθεσης από αγνώστους και να παραδέχθηκε την εμπλοκή του στη δολοφονία.

Παράλληλα, σύμφωνα με τις πληροφορίες που έχουν δημοσιοποιηθεί, υπέδειξε στους αστυνομικούς το σημείο όπου είχε πετάξει το μαχαίρι.

Οι Αρχές εξετάζουν παράλληλα και τα τραύματα που έφερε ο ίδιος, προκειμένου να διαπιστωθεί πώς προκλήθηκαν και ποια ήταν η ακριβής αλληλουχία των γεγονότων.

Το ταξίδι από το Αιγάλεω και το ενδεχόμενο προμελέτης

Ένα από τα βασικά ερωτήματα που εξετάζεται στην υπόθεση αφορά το εάν η δολοφονία ήταν προσχεδιασμένη.

Ο 27χρονος είχε ταξιδέψει από το Αιγάλεω προς την Ηγουμενίτσα, για να συναντήσει την πρώην σύντροφό του. Το γεγονός ότι, σύμφωνα με τα στοιχεία της έρευνας, είχε μαζί του μαχαίρι εξετάζεται από τις Αρχές, στο πλαίσιο της διερεύνησης του ενδεχόμενου προμελέτης.

Ωστόσο, το ακριβές κίνητρο και οι συνθήκες κάτω από τις οποίες σημειώθηκε η επίθεση παραμένουν αντικείμενο της δικαστικής και αστυνομικής έρευνας.

Οι ισχυρισμοί για οικονομική διαφορά

Κατά την απολογία του στις 24 Σεπτεμβρίου 2026, ο 27χρονος φέρεται να επανέλαβε ότι είχε μεταβεί στην Ηγουμενίτσα προκειμένου να συναντήσει την Πηνελόπη για οικονομική διαφορά που φέρεται να υπήρχε μεταξύ τους.

Σύμφωνα με όσα έχουν γίνει γνωστά, υποστήριξε ότι η 25χρονη του όφειλε περίπου 2.000 ευρώ.

Το συγκεκριμένο στοιχείο, πάντως, αμφισβητείται από το περιβάλλον της Πηνελόπης, το οποίο αρνείται ότι υπήρχε τέτοια οικονομική οφειλή.

Προφυλακιστέος ο δράστης

Ο 27χρονος οδηγήθηκε ενώπιον του εισαγγελέα και του ανακριτή και κρίθηκε προφυλακιστέος μετά την απολογία του.

Η έρευνα των Αρχών συνεχίζεται, με τα στοιχεία της δικογραφίας και τα ιατροδικαστικά ευρήματα να αναμένεται να συμβάλουν στην πλήρη αποσαφήνιση των συνθηκών, κάτω από τις οποίες έχασε τη ζωή της η 25χρονη Πηνελόπη.

Για την οικογένειά της, πάντως, η υπόθεση δεν αφορά μόνο την απόδοση ευθυνών. Όπως κατέστησε σαφές ο αδελφός της, αφορά και τη μνήμη μιας νέας γυναίκας που, όπως είπε, θα συνεχίσει να υπάρχει μέσα από τους ανθρώπους που την αγάπησαν.