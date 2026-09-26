Βρετανία: Αρχίζει αύριο το Συνέδριο των Εργατικών με επίκεντρο το μεταναστευτικό – Την Τρίτη η ομιλία του πρωθυπουργού

Ξεκινούν αύριο (27/9/2026) οι διεργασίες του Συνεδρίου του κόμματος των Εργατικών, με ένα φλέγον ζήτημα στο επίκεντρο, το μεταναστευτικό. Το ετήσιο Συνέδριο θα λάβει χώρα στο Λίβερπουλ στη Βρετανία, ενώ η αντιμετώπιση του συγκεκριμένου ζητήματος, έχει προκαλέσει ενδοκυβερνητικούς τριγμούς.

Σύμφωνα με την Ert News, η υπουργός Στέγασης, Άντζελα Ρέινερ αμφισβήτησε τις προτάσεις για αυστηρότερους κανόνες μόνιμης παραμονής, που θα μπορούσαν να αυξήσουν από πέντε σε 10 χρόνια, την αναμονή για τους περισσότερους μετανάστες και έως 15 χρόνια, για ορισμένους εργαζομένους στην υγεία και την κοινωνική φροντίδα.

Ωστόσο, ο Άντι Μπέρναμ φτάνει στο πρώτο του συνέδριο ως πρωθυπουργός έχοντας παράλληλα κλείσει τη συζήτηση για πρόωρες εκλογές. Δήλωσε ότι δεν πρόκειται να οδηγήσει τη χώρα σε κάλπες πριν από το 2029, λέγοντας ότι προτεραιότητά του είναι να προχωρήσει το κυβερνητικό έργο και όχι να μπει η χώρα ξανά, σε προεκλογικό κύκλο.

Το ενδιαφέρον στρέφεται πλέον στην κεντρική ομιλία του την Τρίτη (29/9). Ο Μπέρναμ αναμένεται να δώσει έμφαση στο κόστος ζωής και στη στήριξη επιχειρήσεων και νοικοκυριών, αλλά και να παρουσιάσει περισσότερες λεπτομέρειες για το σχέδιό του για μεγαλύτερο δημόσιο έλεγχο στον τομέα του νερού.

Κεντρικό πολιτικό μήνυμα του Συνεδρίου είναι η «ελπίδα», καθώς η νέα ηγεσία επιχειρεί να σηματοδοτήσει μια διαφορετική περίοδο για τους Εργατικούς, έπειτα από την εποχή Στάρμερ.