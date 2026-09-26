Θάνατος Μαζωνάκη: «Ο υπνοθεραπευτής έχει χάσει τον ύπνο του» – Τι λέει ο δικηγόρος του για το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου»

Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσσου Κομιανού, Γιάννης Γλύκας, υποστηρίζει ότι ο πελάτης του «έχει χάσει τον ύπνο του» λόγω της εμπλοκής του στην υπόθεση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, αν και δεν έχει κατηγορηθεί. Τονίζει πως τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αποτελούν μέρος της δικογραφίας και εξηγεί τον ρόλο της φωτογραφίας και του μηνύματος «σε πήρα στον λαιμό μου» σε σχέση με την υπόθεση.

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Κοινωνία

υπνοθεραπευτής- Μαζωνάκης
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσσου Κομιανού, Γιάννης Γλύκας, υποστήριξε πως ο πελάτης του «Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι αυτός ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας», τονίζοντας πως δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη.
  • Ο κ. Γλύκας υποστήριξε ότι η φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η Ιωάννα Γάκα στον Κομιανό «εστάλη για να του επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ» και όχι για κάποιον άλλο λόγο, συνδέοντας την αποστολή με το προγραμματισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη.
  • Όσον αφορά το μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», ο δικηγόρος ανέφερε πως «Εάν υπάρχει αυτό, προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της Δευτέρας» όπου τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Ιωάννας Γάκα.

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Ο δικηγόρος του υπνοθεραπευτή Νάσσου Κομιανού, Γιάννης Γλύκας, υποστήριξε μιλώντας στον Alpha πως ο πελάτης του: «Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι αυτός ήταν ο αποδέκτης της φωτογραφίας».

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Υπενθύμισε ότι ο πελάτης του αν και έχει βρεθεί στο επίκεντρο της υπόθεσης του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, δεν έχει κατηγορηθεί για κάποια πράξη και παράλληλα υποστήριξε πως τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν αποτελούν μέρος της δικογραφίας.

«Τίποτα από όσα έχουν δει το φως της δημοσιότητας δεν έχουν μπει στη δικογραφία. Οφείλω να το λέω από εκπομπή σε εκπομπή προσπαθώντας να υπερασπιστώ έναν άνθρωπο που κάποιοι θέλουν να τον κάνουν κατηγορούμενο», υποστήριξε ο γνωστός ποινικολόγος προσθέτοντας πως: «Εάν καταθέσει εκ νέου, αυτό θα το αποφασίσει ο ανακριτής. Κατέθεσε αυτοβούλως την περασμένη εβδομάδα, μετά την απόφαση προφυλάκισης των δύο γιατρών, δεν εκλήθη. Ακόμη και σήμερα ο άνθρωπος αυτός πηγαίνει για τσιγάρα, για εφημερίδες και τον ακολουθούν 10 κάμερες. Έχει χάσει τον ύπνο του επειδή πήγε και είπε ότι εγώ είμαι ο αποδέκτης της φωτογραφίας».

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Η φωτογραφία που έστειλε η γιατρός στον Κομιανό

Αναφερόμενος στη φωτογραφία που φέρεται να του έστειλε η προφυλακισμένη γιατρός με τον Γιώργο Μαζωνάκη στο ιατρείο του Κολωνακίου υποστήριξε ότι  δεν εστάλη για κάποιον άλλο λόγο, αλλά προκειμένου να επιβεβαιωθεί η παρουσία του τραγουδιστή στον χώρο.

«Τη φωτογραφία την έστειλε για να του επιβεβαιώσει ότι είναι εδώ. Το ζευγάρι των γιατρών στέλνει πελάτες σε άλλο χώρο για υπνοθεραπεία στον υπνοθεραπευτή. Δεν φταίει ο αποδέκτης για τον τρόπο ενημέρωσης της αποστολέα. Εκείνος πέφτει για ύπνο και τον περιμένει», ανέφερε ο δικηγόρος, υποστηρίζοντας ότι η αποστολή της φωτογραφίας συνδεόταν με το προγραμματισμένο ραντεβού του Γιώργου Μαζωνάκη με τον υπνοθεραπευτή στην Κηφισιά αμέσως μετά την πλασμαφαίρεση.

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«Σε πήρα στο λαιμό μου»…

Όσον αφορά στο μήνυμα «σε πήρα στον λαιμό μου», το οποίο φέρεται να έστειλε ο εντολέας του στη γιατρό ο κ. Γλύκας υποστήριξε τα εξής: «Εάν υπάρχει αυτό, προφανώς αναφέρεται στη συνάντηση της Δευτέρας. Εκεί έγινε μια τηλεφωνική επικοινωνία. Τον επισκέφτηκαν δύο φίλοι και επαγγελματικοί συνεργάτες του Γιώργου Μαζωνάκη μαζί με τον ίδιο τον τραγουδιστή και τότε τέθηκε στο τραπέζι το όνομα της Ιωάννας Γάκα. Αυτή ήταν η δική του εμπλοκή, καμία άλλη».

Υπερασπιζόμενος τον πελάτη του, ο Γιάννης Γλύκας  υποστήριξε επίσης πως έχει σπουδάσει στο Πανεπιστήμιο της Βιρτζίνια και προηγουμένως στην Οκλαχόμα, ενώ είναι πιστοποιημένος υπνοθεραπευτής. Τόνισε δε πως η υπνοθεραπεία αποτελεί αντικείμενο που διδάσκεται και σε πανεπιστημιακό επίπεδο, κάνοντας αναφορά και σε σχετικό μάθημα στο ΕΚΠΑ.

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