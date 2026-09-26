Γιάννης Κότσιρας: Αναβλήθηκε η συναυλία του στον Άγιο Δημήτριο λόγω καιρού – Η νέα ημερομηνία

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Για την Παρασκευή (2/10) αναβλήθηκε η επετειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο (26/09) στον Άγιο Δημήτριο, λόγων των δυσμενών καιρικών προγνώσεων.

Αναβολή λόγω… καιρού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου «η απόφαση αναβολής ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών και του τεχνικού προσωπικού, καθώς και τη διασφάλιση της βέλτιστης διεξαγωγής της εκδήλωσης. Η μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στα 30 χρόνια παρουσίας του μεγάλου ερμηνευτή μετατίθεται για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026».

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Στην Αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός Αθλητισμός στις Γειτονιές μας», της Περιφέρειας Αττικής.

Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ώρα έναρξης της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Αγίου Δημητρίου, την Παρασκευή (02/09) έχει οριστεί για τις εννέα το βράδυ και η είσοδος για τους πολίτες είναι ελεύθερη.