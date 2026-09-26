Γιάννης Κότσιρας: Αναβλήθηκε η συναυλία του στον Άγιο Δημήτριο λόγω καιρού – Η νέα ημερομηνία

Η επετειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στον Άγιο Δημήτριο, που ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο (26/09), αναβλήθηκε για την Παρασκευή (2/10) λόγω δυσμενών καιρικών προγνώσεων. Η απόφαση ελήφθη από τον Δήμο με γνώμονα την ασφάλεια όλων των εμπλεκομένων και η είσοδος παραμένει ελεύθερη στις εννέα το βράδυ στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου.

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ΓΙΑΝΝΗΣ ΚΟΤΣΗΡΑΣ
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Η επετειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα στον Άγιο Δημήτριο, προγραμματισμένη για το Σάββατο 26/09, αναβλήθηκε για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026 λόγω των δυσμενών καιρικών προγνώσεων.
  • «Η απόφαση αναβολής ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών και του τεχνικού προσωπικού, καθώς και τη διασφάλιση της βέλτιστης διεξαγωγής της εκδήλωσης».
  • Η συναυλία, με ελεύθερη είσοδο, θα πραγματοποιηθεί στις εννέα το βράδυ στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Αγίου Δημητρίου. Εντάσσεται στο πρόγραμμα της Περιφέρειας Αττικής «Στην Αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός Αθλητισμός στις Γειτονιές μας».

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Για την Παρασκευή (2/10) αναβλήθηκε η επετειακή συναυλία του Γιάννη Κότσιρα η οποία ήταν προγραμματισμένη για σήμερα Σάββατο (26/09) στον Άγιο Δημήτριο, λόγων των δυσμενών καιρικών προγνώσεων.

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Αναβολή λόγω… καιρού

Σύμφωνα με την ανακοίνωση του Δήμου «η απόφαση αναβολής ελήφθη με γνώμονα την ασφάλεια των θεατών, των καλλιτεχνών και του τεχνικού προσωπικού, καθώς και τη διασφάλιση της βέλτιστης διεξαγωγής της εκδήλωσης. Η μεγάλη συναυλία-αφιέρωμα στα 30 χρόνια παρουσίας του μεγάλου ερμηνευτή μετατίθεται για την Παρασκευή 2 Οκτωβρίου 2026».

Η συναυλία εντάσσεται στο πλαίσιο του προγράμματος «Στην Αγκαλιά της Αττικής – Πολιτισμός Αθλητισμός στις Γειτονιές μας», της Περιφέρειας Αττικής.

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Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, η ώρα έναρξης της συναυλίας που θα πραγματοποιηθεί στον υπαίθριο χώρο του Δημοτικού Σταδίου Αγίου Δημητρίου, την Παρασκευή (02/09) έχει οριστεί για τις εννέα το βράδυ και η είσοδος για τους πολίτες είναι ελεύθερη.

ΑΦΙΣΑ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΚΩΤΣΗΡΑ

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