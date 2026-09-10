Γιάννης Κότσιρας για Γιώργο Μαζωνάκη: Η άγνωστη ιστορία που αποκάλυψε στη σκηνή – «Για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση»

Σε μια ιδιαίτερα φορτισμένη στιγμή ο Γιάννης Κότσιρας αποχαιρέτησε επί σκηνής τον Γιώργο Μαζωνάκη, κατά τη διάρκεια της συναυλίας του στην Κύπρο το βράδυ της Τετάρτης.

Ο τραγουδιστής μίλησε για τον αιφνίδιο θάνατο του συναδέλφου του και μοιράστηκε με το κοινό μια άγνωστη ιστορία από τα πρώτα χρόνια της γνωριμίας τους, όταν οι δυο τους εμφανίζονταν σε διπλανά νυχτερινά κέντρα.

Όπως θυμήθηκε, ο ίδιος είχε επισκεφθεί ένα βράδυ τον Μαζωνάκη πριν ανέβει στη σκηνή και του είχε πει πως η πορεία του ήταν ιδιαίτερα καλή, καθώς αρκετός κόσμος κατευθυνόταν στο δικό του μαγαζί μετά το τέλος της εμφάνισης του Κότσιρα.

Η απάντηση του Μαζωνάκη, όπως αποκάλυψε, του είχε μείνει αξέχαστη: «Γιάννη μου, έτσι είναι, για κάθε παράδεισο υπάρχει και μια κόλαση».

Ο Κότσιρας χαρακτήρισε τον Μαζωνάκη «πάρα πολύ ευαίσθητο άνθρωπο» και, θέλοντας να τιμήσει τη μνήμη του, ερμήνευσε στη συνέχεια το «Ανήκω σε μένα». Εμφανώς συγκινημένος, ολοκλήρωσε την ερμηνεία του με ένα λιτό μήνυμα από τη σκηνή:

«Καλό ταξίδι, Γιώργο».