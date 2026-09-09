«Γειά σου Μαζώ… Kαλό ταξίδι»: Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

Ο πολιτικός κόσμος αποχαιρετά τον Γιώργο Μαζωνάκη που πέθανε το απόγευμα της Τετάρτης (9/9) σε ηλικία 54 ετών.

Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος Παύλος Μαρινάκης σε ανάρτησή του αναφέρει:

Ο Γιώργος Μαζωνάκης συνέδεσε το όνομά του με πολλές από τις πιο σπουδαίες επιτυχίες των τελευταίων 30 ετών. Τραγούδησε τις όμορφες αναμνήσεις των νεανικών μας χρόνων. Ξεχώρισε χάρη στο ταλέντο του, αλλά και τον παιδικό του σχεδόν αυθορμητισμό. Μαζί του παίρνει ένα κομμάτι (ίσως και περισσότερα) της ανέμελης ζωής μας. Γιώργο, καλό ταξίδι.

Πιερρακάκης: Αγάπησα τη φωνή του

Ο υπουργός Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών και πρόεδρος του Eurogroup, Κυριάκος Πιερρακάκης, αποχαιρέτησε τον Γιώργο Μαζωνάκη

με ένα συγκινητικό μήνυμα, αναφερόμενος στη φωνή, τα τραγούδια αλλά και το ιδιαίτερο προσωπικό ύφος του καλλιτέχνη.

«Τον άκουγα από μικρός. Αγάπησα τη φωνή του, τα τραγούδια του, αλλά και αυτό το παράξενο, αμίμητο στυλ του. Ο Μαζωνάκης δεν έμοιαζε με κανέναν. Έφτιαξε έναν κόσμο ολόδικό του – και έγινε κομμάτι των δικών μας αναμνήσεων.

Καλό ταξίδι, Γιώργο».

Νίκος Ανδρουλάκης: Τον αποχαιρετούμε με θλίψη

«Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν ένας καλλιτέχνης που αγαπήθηκε πολύ τόσο για την ιδιαίτερη φωνή του όσο και για την αντισυμβατική ματιά του πάνω στα πράγματα.

Η τολμηρή σκέψη του εξάλλου ήταν που σφράγισε την ιδιαίτερη ταυτότητα του στο λαϊκό τραγούδι.

Τον αποχαιρετούμε με θλίψη», αναφέρει ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ.

Νίκος Παππάς: Ένα κενό

«Ένα κενό»…

Ο Γιώργος Μαζωνάκης ξεκίνησε από τις γειτονιές της Νίκαιας και έφτασε σε κάθε γωνιά της Ελλάδας.

Μια αυθεντική λαϊκή φωνή. Μια ξεχωριστή, ιδιαίτερη παρουσία. Με τραγούδια που έγιναν κομμάτι της ζωής εκατομμυρίων ανθρώπων. Κομμάτι της ζωής μας.

Από σήμερα αφήνει «Ένα κενό» στο σύγχρονο λαϊκό τραγούδι που υπηρέτησε με τον δικό του, μοναδικό τρόπο.

Ενα τεράστιο κενό», αναφέρει ο Νίκος Παππάς.



Ρένα Δούρου: Επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του

Η Ρένα Δούρου στη δική της ανάρτηση αναφέρεται στη λαϊκή καταγωγή του Γιώργου Μαζωνάκη.

«Ο Γιώργος ήταν παιδί λαϊκής γειτονιάς.

Με πατέρα εργάτη στα ναυπηγεία του Περάματος. Δούλεψε κι ο ίδιος από μαθητής και στα δεκάξι του ήδη τραγουδούσε τα βράδια.

Αυτή την καταγωγή δεν την έκρυψε όταν έγινε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους Έλληνες τραγουδιστές. Την πήρε μαζί του.

Κι ίσως αυτό είναι ένα κομμάτι του Γιώργου που αδικήθηκε πίσω από την εικόνα του «εκκεντρικού» Μαζωνάκη.

Γιατί ήταν βαθιά λαϊκός και ταυτόχρονα είχε μια αχόρταγη περιέργεια για ό,τι υπήρχε έξω από τα όρια του κόσμου όπου γεννήθηκε.

Στις παραστάσεις του η λαϊκή πίστα μπορούσε να συνομιλεί με το θέατρο, τη μόδα, την παγκόσμια τέχνη και τη διανόηση. Πρόσωπα και αναφορές που κανείς δεν περίμενε να συναντήσει σε ένα νυχτερινό κέντρο έμπαιναν στη σκηνογραφία του. Ο ίδιος μπορούσε να φορά Gareth Pugh και Alexander McQueen και, όταν τον ρωτούσαν ποιον άνθρωπο θαυμάζει, να απαντά: τον Σωκράτη.

Και για όλα αυτά άκουσε τα εξ αμάξης.

Για τα ρούχα του, για τον τρόπο που στεκόταν, για όσα τολμούσε πάνω στη σκηνή, για όσα δεν χωρούσαν στην προκατασκευασμένη εικόνα του «λαϊκού άνδρα τραγουδιστή».

Κι όμως, αυτό ήταν ίσως το πιο λαϊκό πάνω του: δεν ζήτησε άδεια για να είναι αυτό που ήταν.

Κρατάω και κάποιες φωτογραφίες μας. Θα μείνουν εκεί που ανήκουν, στο προσωπικό μου αρχείο.

Όπως προσωπικές θα μείνουν και κάποιες στιγμές. Από εκείνες που δεν χρειάζεται να τις αφηγηθείς για να θυμάσαι ποιος στάθηκε δίπλα σου όταν τα πράγματα ήταν δύσκολα.

Σήμερα θέλω να κρατήσω αυτόν τον Γιώργο.

Το παιδί της λαϊκής γειτονιάς που κοίταξε πολύ πέρα από αυτήν χωρίς ποτέ να ντραπεί γι’ αυτήν.

Τον άνθρωπο που άκουσε πολλά, τόλμησε περισσότερα και επέμεινε μέχρι τέλους να ανήκει στον εαυτό του.

Γεια σου Μαζώ…»

Νίνα Κασιμάτη: Αντίο ρε Γιώργο, κανείς σύγχρονος που μεγαλώναμε μαζί του δεν τραγούδησε όπως εσύ αυτήν την αλήθεια της γειτονιάς μας

Η Νίνα Γ. Κασιμάτη γράφει:

«Έβαλα για πρώτη μου φορά κάποιο στοίχημα μεγάλο,

πως εκεί που μεγαλώσαμε έχουμε μάθει κάτι άλλο.

Έχουμε μάθει απ’ το σχολείο, όχι μόνο να μετράμε,

τα παιδιά στη γειτονιά μου έχουνε μάθει ν’ αγαπάνε»

Αντίο ρε Γιώργο, κανείς σύγχρονος που μεγαλώναμε μαζί του δεν τραγούδησε όπως εσύ αυτήν την αλήθεια της γειτονιάς μας… Η Νίκαια, η Δραπετσώνα, το Πέραμα… όλος ο Πειραιάς σε αποχαιρετάμε με αγάπη και σφιχτή αγκαλιά 💔

#RIP #Μαζωνάκης

ΣΥΡΙΖΑ: Ταξίδεψε με τη φωνή του όλο τον κόσμο

Ο ΣΥΡΙΖΑ Προοδευτική Συμμαχία αποχαιρετά με θλίψη έναν γνήσιο λαϊκό τραγουδιστή, ένα παιδί από τη Νίκαια που ταξίδεψε με τη φωνή του όλο τον κόσμο. Έναν τεράστιο τραγουδιστή που ερμήνευσε τα πιο βαθιά συναισθήματα της γενιάς του.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης έφυγε πρόωρα, αλλά άφησε πίσω του ένα σπουδαίο έργο που ξεπερνά τα όρια του επίκαιρου.

Εκφράζουμε τα ειλικρινή μας συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους οικείους του.

Χάρης Δούκας: Αποχαιρετούμε έναν αυθεντικό καλλιτέχνη

Ανείπωτη θλίψη…

Σε λίγες ημέρες θα υποδεχόμασταν τον Γιώργο Μαζωνάκη στην Τεχνόπολη, για να γιορτάσουμε μαζί τα 33 χρόνια της μουσικής του διαδρομής.

Αποχαιρετούμε έναν νέο άνθρωπο, έναν αυθεντικό καλλιτέχνη που άφησε το δικό του, ανεξίτηλο αποτύπωμα στο ελληνικό τραγούδι.

Ειλικρινή συλλυπητήρια στην οικογένεια και στους ανθρώπους του.