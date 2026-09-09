Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έχω λόγια…»

EN
ΕΠΙΜΕΛΕΙΑ
ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΗ
ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ

Lifestyle

Άννα Βίσση
Google Προσθέστε το ENIKOS ως προτιμώμενη πηγή στη Google

Η Άννα Βίσση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις το σοκ που προκάλεσε η είδηση.

«Δεν έχω λόγια… Μόνο βαθειά λύπη…», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση στη λεζάντα της ανάρτησής της.

Google Προσθέστε το ENIKOS στην Google
Ακολουθήστε το ENIKOS στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ