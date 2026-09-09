Το «αντίο» της Άννας Βίσση στον Γιώργο Μαζωνάκη – «Δεν έχω λόγια…»

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Η Άννα Βίσση εξέφρασε τη βαθιά της θλίψη για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, αποτυπώνοντας μέσα σε λίγες λέξεις το σοκ που προκάλεσε η είδηση.

«Δεν έχω λόγια… Μόνο βαθειά λύπη…», έγραψε χαρακτηριστικά η Άννα Βίσση στη λεζάντα της ανάρτησής της.