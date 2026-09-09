Μαζωνάκης: «Γιώργοοο βγαίνεις…» – Η τελευταία ανάρτηση πριν από τον θάνατό του

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Η τελευταία δημοσίευση που παραμένει στο προφίλ του Γιώργου Μαζωνάκη αποκτά τώρα ιδιαίτερο συναισθηματικό βάρος, μετά την είδηση του θανάτου του αγαπημένου καλλιτέχνη, σκορπίζοντας συγκίνηση στους θαυμαστές του και στους ανθρώπους που τον ακολουθούσαν όλα αυτά τα χρόνια.

Η είδηση του θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη έχει προκαλέσει σοκ και βαθιά θλίψη στον καλλιτεχνικό χώρο και στο κοινό που τον αγάπησε, ενώ ιδιαίτερη συγκίνηση προκαλεί πλέον και η τελευταία ανάρτηση που παραμένει στο Instagram προφίλ του.

Συγκεκριμένα, η τελευταία δημοσίευση στον επίσημο λογαριασμό του τραγουδιστή είναι ένα κατακόκκινο promo post για την επετειακή μουσική του εμφάνιση με τίτλο «33 χρόνια από το Α ως το Ω», που είχε προγραμματιστεί στην Τεχνόπολη Δήμου Αθηναίων, την Κυριακή 20 Σεπτεμβρίου, με ώρα έναρξης 21:00.

Στην εικόνα δεσπόζει ο ίδιος ο Γιώργος Μαζωνάκης, ενώ στο κείμενο της ανάρτησης είχε γράψει: «Γιώργοοο βγαίνεις…», σε μία φράση που τώρα διαβάζεται από πολλούς με εντελώς διαφορετικό, φορτισμένο τρόπο.

Η ανάρτηση που γέμισε με μηνύματα

Κάτω από τη δημοσίευση έχουν ήδη συγκεντρωθεί δεκάδες σχόλια από φίλους, συνεργάτες και θαυμαστές του, που αποχαιρετούν τον καλλιτέχνη με λόγια αγάπης και πόνου.

Ανάμεσα στα μηνύματα ξεχωρίζουν αναρτήσεις χρηστών που κάνουν λόγο για έναν άνθρωπο και καλλιτέχνη που άφησε ισχυρό αποτύπωμα στη μουσική σκηνή, ενώ δεν λείπουν και τα σχόλια που αναφέρονται στη μακρά του πορεία και στη χαρακτηριστική σκηνική του παρουσία.

Η τελευταία αυτή ανάρτηση αποκτά έτσι χαρακτήρα ψηφιακού αποχαιρετισμού, καθώς παραμένει στο προφίλ του και λειτουργεί πλέον ως σημείο αναφοράς για όσους σπεύδουν να εκφράσουν τη θλίψη τους.

Ένα post για τα 33 χρόνια πορείας

Το συγκεκριμένο post δεν ήταν μια προσωπική εξομολόγηση ή ένα ιδιωτικό μήνυμα, αλλά μια ανάρτηση βαθιά συνδεδεμένη με την καλλιτεχνική του διαδρομή.

Η αναφορά στα 33 χρόνια πορείας του «από το Α ως το Ω» αποτύπωνε τη μακρά και έντονη παρουσία του στο ελληνικό τραγούδι, μία διαδρομή που τον καθιέρωσε ως μία από τις πιο αναγνωρίσιμες και ιδιότυπες μορφές της νυχτερινής διασκέδασης και της ελληνικής pop-λαϊκής σκηνής.

Τώρα, μετά την τραγική είδηση του θανάτου του, η ανάρτηση αυτή διαβάζεται διαφορετικά και φορτίζεται με έναν έντονα συναισθηματικό συμβολισμό.

Δείτε την τελευταία ανάρτηση του Γιώργου Μαζωνάκη: