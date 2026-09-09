Πέθανε ο Γιώργος Μαζωνάκης από ανακοπή σε ηλικία 54 ετών

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Σοκ στον καλλιτεχνικό κόσμο προκαλεί η είδηση του αιφνίδιου θανάτου του Γιώργου Μαζωνάκη, σε ηλικία 54 ετών.

Σύμφωνα με τις πρώτες πληροφορίες, ο δημοφιλής καλλιτέχνης πέθανε από ανακοπή το απόγευμα της Τετάρτης (9/).

ο Γιώργος Μαζωνάκης μεταφέρθηκε εσπευσμένα στο «Ελπίς», έπειτα από τη διαπίστωση από ιδιώτη γιατρό, στο Κολωνάκι, της σοβαρότητας της κατάστασής του.

Στο σημείο έσπευσαν μηχανή του ΕΚΑΒ και ασθενοφόρο με τους διασώστες να επιχειρούν να τον επαναφέρουν, κάνοντας ΚΑΡΠΑ, χωρίς, όμως, αποτέλεσμα.

Διακομίστηκε στο νοσοκομείο «Ελπίς» όπου, δυστυχώς, διαπιστώθηκε ο θάνατός του στις 17:30.

«Ενημερώθηκα από τους συναδέλφους του “Ελπίς” ότι δυστυχώς πριν από μία ώρα διεκομίστη με το ΕΚΑΒ ο Γιώργος Μαζωνάκης, σε πολύ άσχημη κατάσταση, μάλλον καρδιακή ανακοπή, έκαναν προσπάθειες οι συνάδελφοι αλλά δεν κατάφεραν να τον επαναφέρουν. Διεκομίστη απ’ ότι μου είπαν από ιδιωτικό ιατρείο, στο οποίο πήγε να ζητήσει βοήθεια, προφανώς διέγνωσε ο γιατρός εκεί ότι ήταν σοβαρή η κατάστασή του και ειδοποιήθηκε το ΕΚΑΒ», είπε ο πρόεδρος της ΠΟΕΔΗΝ στο Mega.

Ο αιφνίδιος θάνατος του Γιώργου Μαζωνάκη προκάλεσε συγκίνηση και θλίψη σε όλον τον καλλιτεχνικό κόσμο και στους εκατοντάδες χιλιάδες θαυμαστές του, καθώς ο τραγουδιστής υπήρξε ένας από τους πιο αναγνωρίσιμους και επιδραστικούς τραγουδιστές της γενιάς του.

Ποιος ήταν ο Γιώργος Μαζωνάκης

Ο Γιώργος Μαζωνάκης γεννήθηκε στη Νίκαια Αττικής, στις 4 Μαρτίου 1972, με καταγωγή από τη Σητεία. Μεγάλωσε ακούγοντας κλασικά λαϊκά τραγούδια από φωνές σαν του Στράτου Διονυσίου, του Γιάννη Πάριου, της Μαρινέλλας, της Χάρις Αλεξίου αλλά και πολύ ξένο ροκ.

Πολύ γρήγορα, σε ηλικία μόλις 15 χρόνων, συνειδητοποίησε ότι εκείνο που πραγματικά ήθελε ήταν να γίνει επαγγελματίας τραγουδιστής.

Για πρώτη φορά τραγούδησε σε νυχτερινό κέντρο της Πάτρας, εκεί όπου το καλοκαίρι του 1992 τον ανακάλυψε η Universal Music. Ο Γιώργος Μαζωνάκης με το ιδιαίτερο ταπεραμέντο του, τη ξεχωριστή ερμηνεία του και τις πρωτοποριακές απόψεις του, άλλαξε τον τρόπο της νυχτερινής διασκέδασης, με τις ιδιαίτερα πετυχημένες εμφανίσεις του σε γνωστά νυχτερινά κέντρα της Αθήνας.

Παράλληλα, έχει πραγματοποιήσει πολλές εμφανίσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα, την Κύπρο, την Γερμανία, την Αυστραλία, αλλά και σε διάφορες πολιτείες της Αμερικής, όπως: Νέα Υόρκη, Νιου Τζέρσεϊ, Ατλάντικ Σίτυ και Σικάγο.

Το 2002 τραγούδησε δύο τραγούδια του Σταμάτη Κραουνάκη στο soundtrack της ταινίας του Νίκου Παναγιωτόπουλου «Κουράστηκα να σκοτώνω τους αγαπητικούς σου», τα «Καμικάζι» και «Ξημερώνει πάλι». Ο Γιώργος Μαζωνάκης ήταν γνωστός για την πορεία αλλαγών στο στυλ και στο ρεπερτόριο.

Ο πρώτος δίσκος του Γιώργου Μαζωνάκη κυκλοφορεί το 1993, το «Μεσάνυχτα και κάτι». Την επόμενη χρονιά το άλμπουμ «Με τα μάτια να το λες» που τον έστειλε στην κορυφή των charts με τις επιτυχίες «3 το πρωί», «Ανήκω σε μένα» και «Μη μου ζητάς». Το 1996 έβγαλε το single «Μου λείπεις», το οποίο έγινε χρυσό.

Ακολούθησαν πολλά cd singles και albums, όπως το «Παιδί της Νύχτας» το 1997 που έγινε πλατινένιο, το single «Θέλω να γυρίσω» σε στίχους Νίκου Βουρλιώτη κ.α.

Ο Γιώργος Μαζωνάκης, κατά τη διάρκεια της σπουδαίας καριέρας του, είχε κάνει σημαντικές συνεργασίες με άλλους καλλιτέχνες, όπως τον Σταμάτη Γονίδη, τους Goin’ Through, τον Νότη Σφακιανάκη, αλλά και τη Μαίρη Λίντα, η οποία τραγούδησε για το album του «Μπροστά σ’ ένα Μικρόφωνο» το τραγούδι «Δεν θέλω πια να ξαναρθείς».

Ένα από τα χαρακτηριστικά της καριέρας του Μαζωνάκη ήταν το τολμηρό, εκκεντρικό και συχνά προκλητικό στυλ ένδυσης και οι ευφάνταστες σκηνοθεσίες στις εμφανίσεις του, συνδυάζοντας στοιχεία performance, ενσωματώνοντας μοντέρνα pop και rock στοιχεία στο κλασικό λαϊκό τραγούδι.

Πέρα από τις ζωντανές εμφανίσεις σε μεγάλες πίστες και συναυλιακούς χώρους, ο Γιώργος Μαζωνάκης συμμετείχε ως μέλος της κριτικής επιτροπής σε δημοφιλή τηλεοπτικά μουσικά ταλέντα (όπως το The X Factor), κερδίζοντας την αγάπη του κοινού για τον αυθορμητισμό, τις ατάκες και την υποστήριξή του στους νέους καλλιτέχνες.