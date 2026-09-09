Θεσσαλονίκη: Καταδίκες για κύκλωμα που άδειαζε τραπεζικούς λογαριασμούς με στοιχεία από το Dark Web – Εμπλέκονται πρώην ιερέας, ο ανιψιός του και αστυνομικός

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Ποινές που φτάνουν έως και τα 11 έτη κάθειρξης επέβαλε το Τριμελές Εφετείο Κακουργημάτων Θεσσαλονίκης σε μέλη κυκλώματος που απέσπασε χρηματικά ποσά από τραπεζικούς λογαριασμούς ανυποψίαστων πολιτών, χρησιμοποιώντας κλεμμένα διαπιστευτήρια και προσωπικά δεδομένα τα οποία, κατά τη δικογραφία, προμηθευόταν μέσω του Dark Web.

Η εγκληματική οργάνωση φέρεται να έδρασε την περίοδο 2018-2019, προκαλώντας οικονομική ζημία άνω των 175.000 ευρώ, ενώ τα θύματα των απατών ανέρχονται σε δεκάδες.

Η υπόθεση οδηγήθηκε στο ακροατήριο έπειτα από έρευνα της Υποδιεύθυνσης Δίωξης Ηλεκτρονικού Εγκλήματος Βόρειας Ελλάδας. Από τους συνολικά δέκα κατηγορούμενους, οι επτά κρίθηκαν ένοχοι και τους επιβλήθηκαν ποινές από 10 μήνες φυλάκιση έως 11 έτη κάθειρξης, ενώ τρεις αθωώθηκαν.

Πρώην ιερέας, ο ανιψιός του και αστυνομικός μεταξύ των καταδικασθέντων

Μεταξύ εκείνων που καταδικάστηκαν βρίσκονται ένας 26χρονος και ο 42χρονος θείος του, οι οποίοι εμφανίζονται στη δικογραφία να έχουν κεντρικό ρόλο στη δράση της ομάδας. Στον 26χρονο επιβλήθηκε κάθειρξη 10 ετών, ενώ ο 42χρονος καταδικάστηκε σε 11 έτη κάθειρξης.

Ο 26χρονος εκτίει ήδη πολυετή ποινή κάθειρξης για παρόμοιες απάτες που αποκαλύφθηκαν σε μεταγενέστερο χρόνο. Ο θείος του είναι πρώην ιερέας, ο οποίος έχει καθαιρεθεί, και κρατείται προσωρινά για εμπλοκή σε διαφορετική υπόθεση που αφορά διακίνηση μεταναστών.

Για την ίδια υπόθεση καταδικάστηκε και αστυνομικός, στον οποίο επιβλήθηκε κάθειρξη επτά ετών για συμμετοχή στην εγκληματική οργάνωση και συνέργεια στις απάτες. Αντίθετα, δεύτερος αστυνομικός, ο οποίος αντιμετώπιζε κατηγορίες για την ίδια υπόθεση, αθωώθηκε.

Για τους κατηγορούμενους στους οποίους επιβλήθηκαν ποινές κάθειρξης, το δικαστήριο αποφάσισε ότι η έφεση δεν θα έχει ανασταλτικό αποτέλεσμα στην εκτέλεση της ποινής.

Πώς αποκτούσαν πρόσβαση στους τραπεζικούς λογαριασμούς

Κεντρικό ρόλο στον τρόπο δράσης του κυκλώματος είχε, κατά τη δικογραφία, η πρόσβαση στο Dark Web, απ’ όπου τα μέλη της ομάδας φέρονται να αγόραζαν ψηφιακά αρχεία με ονόματα χρηστών, κωδικούς πρόσβασης, προσωπικά δεδομένα και άλλα στοιχεία τραπεζικών πελατών.

Τα συγκεκριμένα δεδομένα φέρονται να αποτελούσαν προϊόν υποκλοπής από άγνωστους δράστες και χρησιμοποιούνταν στη συνέχεια για την παραβίαση των συστημάτων ασφαλείας των τραπεζικών λογαριασμών.

Οι δράστες φέρονται επίσης να χρησιμοποιούσαν τεχνικές εκτροπής τηλεφωνικών κλήσεων και μηνυμάτων από τις συσκευές των θυμάτων προς τηλέφωνα που χρησιμοποιούσε η ομάδα. Με αυτόν τον τρόπο αποκτούσαν, κατά περίπτωση, πρόσθετους κωδικούς ασφαλείας και παρέκαμπταν τις σχετικές δικλίδες, αποκτώντας πρόσβαση στις υπηρεσίες web banking και στους λογαριασμούς των παθόντων.

Αγορές ηλεκτρονικών συσκευών και πληρωμές οφειλών

Μέσω των τραπεζικών λογαριασμών των θυμάτων εκδίδονταν, όπως περιγράφεται στη δικογραφία, προπληρωμένες χρεωστικές κάρτες, οι οποίες χρησιμοποιούνταν για αγορές ηλεκτρονικών συσκευών. Τα προϊόντα είτε παρέμεναν στην κατοχή των μελών της ομάδας είτε μεταπωλούνταν, με σκοπό την αποκόμιση οικονομικού οφέλους.

Παράλληλα, μέσω web banking εξοφλούνταν βεβαιωμένες οφειλές τρίτων προς την Εφορία, τη ΔΕΗ και εταιρείες κινητής τηλεφωνίας, με τις σχετικές χρεώσεις να επιβαρύνουν τους λογαριασμούς των θυμάτων.

Για το συγκεκριμένο σκέλος της δραστηριότητας, μέλη του κυκλώματος φέρονται να αναζητούσαν, μέσω γνωστών τους και σε διάφορους χώρους, άτομα που επιθυμούσαν να εξοφλήσουν οικονομικές υποχρεώσεις τους, καταβάλλοντας αμοιβή στην ομάδα.

Σε ορισμένες περιπτώσεις, σύμφωνα με το κατηγορητήριο, πραγματοποιούνταν και αγορές κρυπτονομισμάτων, με σκοπό να δυσχερανθεί η ιχνηλάτηση των χρηματικών ροών.

Οι θέσεις των κατηγορουμένων

Κανένας από τους καταδικασθέντες δεν παρέστη αυτοπροσώπως στη δίκη, καθώς όλοι εκπροσωπήθηκαν από πληρεξούσιους δικηγόρους. Οι κατηγορίες απορρίφθηκαν σχεδόν στο σύνολό τους από την πλευρά της υπεράσπισης.

Ο 26χρονος, μέσω του συνηγόρου του, αποδέχθηκε το πλημμέλημα της παράνομης πρόσβασης σε σύστημα πληροφοριών. Παράλληλα, η υπεράσπισή του επικαλέστηκε πάθηση, υποστηρίζοντας ότι επηρεάζει τη δυνατότητα πλήρους καταλογισμού των πράξεών του.