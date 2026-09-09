Νέο επικίνδυνο περιστατικό στους δρόμους της Κρήτης: Αγροτικό προσπέρασε βυτιοφόρο και σταμάτησε απότομα μπροστά του – ΒΙΝΤΕΟ

Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Κρήτης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ένας οδηγός αγροτικού οχήματος στο Ρέθυμνο να προσπερνάει ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια να μπαίνει μπροστά του και να πατάει απότομα φρένο, θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο, τον οδηγό του βυτιοφόρου, και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το βυτιοφόρο ήταν φορτωμένο με υγραέριο. Όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι σε περίπτωση τροχαίου οι επιπτώσεις θα ήταν τεράστιες. Ευτυχώς ο οδηγός του βυτιοφόρου αντέδρασε υποδειγματικά και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο: