Νέο επικίνδυνο περιστατικό στους δρόμους της Κρήτης: Αγροτικό προσπέρασε βυτιοφόρο και σταμάτησε απότομα μπροστά του – ΒΙΝΤΕΟ

Στους δρόμους της Κρήτης σημειώθηκε ένα σοβαρό περιστατικό επικίνδυνης οδήγησης, όπου οδηγός αγροτικού οχήματος στο Ρέθυμνο προσπέρασε ένα βυτιοφόρο φορτωμένο με υγραέριο και στη συνέχεια φρέναρε απότομα μπροστά του.

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Κοινωνία

Κρήτη, επινίνδυνη οδήγηση
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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Κρήτης.
  • Σε βίντεο, οδηγός αγροτικού οχήματος στο Ρέθυμνο προσπέρασε βυτιοφόρο, μπήκε μπροστά του και πάτησε απότομα φρένο.
  • Το βυτιοφόρο ήταν φορτωμένο με υγραέριο, με τις επιπτώσεις να είναι τεράστιες σε περίπτωση τροχαίου. Ευτυχώς, ο οδηγός του βυτιοφόρου αντέδρασε υποδειγματικά.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Δεν έχουν τελειωμό τα περιστατικά επικίνδυνης οδήγησης στους δρόμους της Κρήτης.

Σε βίντεο που αναρτήθηκε στα social media και κάνει το γύρο του διαδικτύου, φαίνεται ένας οδηγός αγροτικού οχήματος στο Ρέθυμνο να προσπερνάει ένα βυτιοφόρο και στη συνέχεια να μπαίνει μπροστά του και να πατάει απότομα φρένο, θέτοντας σε κίνδυνο τον ίδιο, τον οδηγό του βυτιοφόρου, και τους υπόλοιπους οδηγούς που κινούνταν εκείνη τη στιγμή στον δρόμο.

Όπως αναφέρεται στην ανάρτηση, το βυτιοφόρο ήταν φορτωμένο με υγραέριο. Όλοι μπορούν να καταλάβουν ότι σε περίπτωση τροχαίου οι επιπτώσεις θα ήταν τεράστιες. Ευτυχώς ο οδηγός του βυτιοφόρου αντέδρασε υποδειγματικά και αποφεύχθηκαν τα χειρότερα.

Δείτε το βίντεο:

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