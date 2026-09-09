Ορμούζ: Οι ΗΠΑ διαψεύδουν το Ιράν ότι έπληξε αμερικανικά πολεμικά πλοία – Επίθεση drone σε τάνκερ ελληνικών συμφερόντων, καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί

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Κατηγορηματικά απορρίπτει ο αμερικανικός στρατός τους ισχυρισμούς των Φρουρών της Επανάστασης του Ιράν (IRGC) περί επιθέσεων εναντίον δύο πολεμικών πλοίων των ΗΠΑ στη Μέση Ανατολή.

Η Κεντρική Διοίκηση των Ενόπλων Δυνάμεων των ΗΠΑ (CENTCOM) ξεκαθάρισε σε επίσημη ανάρτησή της ότι ουδέποτε επλήγησαν αμερικανικά πολεμικά πλοία, υπογραμμίζοντας την αποτυχία των ιρανικών επιχειρήσεων.

«Κανένα πολεμικό πλοίο του Πολεμικού Ναυτικού των ΗΠΑ δεν έχει δεχθεί πλήγμα. Όλες οι απόπειρες επιθέσεων των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) απέτυχαν», ανέφερε χαρακτηριστικά η CENTCOM.

🚫 CLAIM: Iran’s Islamic Revolutionary Guard Corps (IRGC) forces have claimed they struck two U.S. Navy destroyers operating in the Middle East. This is completely FALSE. ✅ FACT: No U.S. Navy warship has been struck; all IRGC attempted attacks failed. Meanwhile, U.S. forces… pic.twitter.com/yfC4OcwZ1f CENTCOM: Καταστράφηκαν πέντε ιρανικά δεξαμενόπλοια μετά τις επιθέσεις κατά αμερικανικού πολεμικού πλοίου — U.S. Central Command (@CENTCOM) September 9, 2026



Παράλληλα, η αμερικανική στρατιωτική διοίκηση σημείωσε τις σημαντικές απώλειες που προκάλεσε στον ιρανικό στόλο μεταφοράς πετρελαίου.

«Στο μεταξύ, οι αμερικανικές δυνάμεις έχουν καταστρέψει με επιτυχία 10 ιρανικά δεξαμενόπλοια μόλις την τελευταία εβδομάδα», ανέφερε.

«Αυτά τα πλοία αποτελούσαν μέρος ενός “σκιώδους” δικτύου δισεκατομμυρίων δολαρίων που χρηματοδοτεί τους Φρουρούς της Επανάστασης, και το Ιράν αδυνατεί να τα προστατεύσει».

Επίθεση με drone σε δεξαμενόπλοιο ελληνικών συμφερόντων

Την ίδια στιγμή, ένα νέο σοβαρό επεισόδιο σημειώθηκε στα χωρικά ύδατα του Ιράκ, όταν ένα δεξαμενόπλοιο, υπό σημαία Παναμά, δέχθηκε επίθεση από μη επανδρωμένο αεροσκάφος (drone). Σύμφωνα με πληροφορίες, το πλοίο είναι ελληνικών συμφερόντων.

Το τάνκερ, με την ονομασία «New Andros», μετέφερε σημαντικό φορτίο 2 εκατομμυρίων βαρελιών ιρακινού μαζούτ τη στιγμή της επίθεσης.

Αξιωματούχοι των λιμενικών αρχών επιβεβαίωσαν ότι ιρακινά σκάφη διάσωσης αντέδρασαν άμεσα, καταφέρνοντας να σβήσουν τη φωτιά που εκδηλώθηκε στο δεξαμενόπλοιο αμέσως μετά το πλήγμα από το drone.

BREAKING: Panama-flagged tanker carrying 2 million barrels of Iraqi fuel oil was struck by drone in Iraqi territorial waters, according to Reuter, citing two port officials. 🔴 More on https://t.co/OwhgaIGyGh pic.twitter.com/dVIrc0VlOV — Al Jazeera Breaking News (@AJENews) September 9, 2026

Καλά στην υγεία τους οι δύο Έλληνες ναυτικοί – Ασφαλές όλο το πλήρωμα

Καλά στην υγεία τους είναι οι δύο Έλληνες ναυτικοί, ο πλοίαρχος και ο Α΄ μηχανικός, που βρίσκονται στο ελληνικών συμφερόντων δεξαμενόπλοιο New Andros, το οποίο δέχθηκε επίθεση με drone ενώ έπλεε σε ιρακινά χωρικά ύδατα, σύμφωνα με το υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.

Το δεξαμενόπλοιο, που φέρει σημαία Παναμά, μετέφερε περίπου 2 εκατομμύρια βαρέλια ιρακινού μαζούτ όταν χτυπήθηκε από drone. Μετά το πλήγμα, ιρακινά σκάφη διάσωσης κινητοποιήθηκαν στην περιοχή και προχώρησαν στην κατάσβεση της φωτιάς που εκδηλώθηκε.

Όλα τα μέλη του πληρώματος είναι ασφαλή και καλά στην υγεία τους, μεταξύ αυτών και οι δύο Έλληνες ναυτικοί.

Η επίθεση σημειώθηκε σε μια περίοδο ιδιαίτερα αυξημένης έντασης στον Περσικό Κόλπο. Παράλληλα, η βρετανική υπηρεσία UKMTO ανέφερε ότι αρκετά εμπορικά πλοία στην περιοχή δέχθηκαν πυρά κατά τη διάρκεια της νύχτας, με αποτέλεσμα ορισμένα από αυτά να τεθούν εκτός λειτουργίας.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό ποιος βρίσκεται πίσω από την επίθεση στο New Andros.