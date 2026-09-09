Ιράν: Οι Φρουροί της Επανάστασης υποστηρίζουν ότι έπληξαν δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ

Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω κλιμακούμενης στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες. Οι ισχυρισμοί αυτοί δεν έχουν επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η κατάσταση στην περιοχή παραμένει τεταμένη, προκαλώντας ανησυχία για τη διεθνή ναυσιπλοΐα και τη ροή πετρελαίου.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ.
  • Το IRGC ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του πραγματοποίησε τις επιθέσεις «σε απάντηση στην επιθετικότητα και την εχθρική δράση του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως πλήξει πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα.
  • Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Οι Φρουροί της Ισλαμικής Επανάστασης του Ιράν (IRGC) υποστηρίζουν ότι οι δυνάμεις τους έπληξαν δύο αμερικανικά πλοία και οκτώ πετρελαιοφόρα στα Στενά του Ορμούζ, εν μέσω της κλιμάκωσης της στρατιωτικής αντιπαράθεσης με τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Σε ανακοίνωση που μετέδωσε το ημιεπίσημο ιρανικό πρακτορείο Tasnim, το IRGC ανέφερε ότι το Πολεμικό Ναυτικό του πραγματοποίησε τις επιθέσεις «σε απάντηση στην επιθετικότητα και την εχθρική δράση του αμερικανικού τρομοκρατικού στρατού», υποστηρίζοντας ότι οι ΗΠΑ είχαν προηγουμένως πλήξει πέντε ιρανικά πετρελαιοφόρα.

Παράλληλα, οι Φρουροί της Επανάστασης ανέφεραν ότι στοχοποιήθηκαν ακόμη δέκα πλοία, τα οποία χαρακτήρισαν «παραβατικά», κατηγορώντας τα ότι επιχείρησαν να διασχίσουν «απαγορευμένη και μη ασφαλή ζώνη» των Στενών, με την υποστήριξη και την παρότρυνση των ΗΠΑ.

Το IRGC υποστήριξε ακόμη ότι τα Στενά του Ορμούζ εξακολουθούν να βρίσκονται υπό «ισχυρή και αποφασιστική επιτήρηση και διαχείριση» των ιρανικών δυνάμεων.

Οι συγκεκριμένοι ισχυρισμοί δεν έχουν μέχρι στιγμής επιβεβαιωθεί ανεξάρτητα, ενώ η κατάσταση στα Στενά του Ορμούζ παραμένει ιδιαίτερα τεταμένη, με τις εξελίξεις να προκαλούν ανησυχία για την ασφάλεια της διεθνούς ναυσιπλοΐας και τη ροή πετρελαίου από την περιοχή.

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