Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Γεγονότα

1861: Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Kαρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής Νομικής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.

Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Kαρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής Νομικής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται. 1886: Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.

Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές. 1967: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Έβρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.

Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Έβρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό. 1971: Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο «Ολλανδός».

Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο «Ολλανδός». 1974: Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.

Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους. 1984: Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ.

Γεννήσεις

1828: Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας.

Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας. 1882: Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. (Θαν. 5/3/1964)

Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. (Θαν. 5/3/1964) 1922: Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Θαν. 30/3/2020)

Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Θαν. 30/3/2020) 1960: Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. («4 Γάμοι και μία Κηδεία»)

Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. («4 Γάμοι και μία Κηδεία») 1966: Άνταμ Σάντλερ, Αμερικανός ηθοποιός.

Άνταμ Σάντλερ, Αμερικανός ηθοποιός. 1984: Μιχάλης Σηφάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.

Μιχάλης Σηφάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής. 1985: Λούκα Μόντριτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι