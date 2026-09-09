Σαν σήμερα 9 Σεπτεμβρίου: Τα σημαντικότερα γεγονότα της ημέρας

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Μανώλης Γλέζος
Σαν σήμερα, στις 9 Σεπτεμβρίου 1922, γεννήθηκε στην Απείρανθο της Νάξου ο Έλληνας πολιτικός, συγγραφέας και ήρωας της Εθνικής Αντίστασης, Μανώλης Γλέζος
ΣΥΝΟΨΗ ΑΡΘΡΟΥ

Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • 1861: Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο.
  • 1886: Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων, η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία.
  • 1984: Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Διαβάστε τα σημαντικότερα γεγονότα που έγιναν σαν σήμερα στην Ελλάδα και τον κόσμο.

Επέτειοι

  • Διεθνής Ημέρα για την Προστασία της Εκπαίδευσης από Επιθέσεις
  • Διεθνής Ημέρα Σουντόκου

Γεγονότα

  • 1861: Το πρώτο μέρος του άρθρου «Aναρχία» δημοσιεύεται στην εφημερίδα «Φως» του Σοφοκλή Kαρύδη και θεωρείται το πρώτο αναρχικό δημοσίευμα στον τότε ελλαδικό χώρο. Ως συγγγραφέας του φέρεται ο φοιτητής Νομικής Δημήτριος Παπαρρηγόπουλος, γιος του ιστορικού Κωνσταντίνου Παπαρρηγόπουλου. Η εφημερίδα διώκεται και το φύλλο κατάσχεται.
  • 1886: Υπογράφεται η Σύμβαση της Βέρνης για την προστασία των λογοτεχνικών και καλλιτεχνικών έργων. Είναι η πρώτη διεθνής συμφωνία για την πνευματική ιδιοκτησία και η βάση για όλες τις κατοπινές.
  • 1967: Ο δικτάτορας Γεώργιος Παπαδόπουλος συναντάται στον Έβρο με τον Τούρκο πρωθυπουργό, Σουλεϊμάν Ντεμιρέλ. Συζητούν τις ελληνοτουρκικές σχέσεις και το Κυπριακό.
  • 1971: Σκοτώνεται σε αυτοκινητιστικό δυστύχημα ο ολλανδός γεωπόνος Πάουλ Κάιπερς, πρωτοπόρος των θερμοκηπίων στην Ελλάδα. Ήταν ευρύτερα γνωστός στην Ιεράπετρα της Κρήτης ως ο «Ολλανδός».
  • 1974: Ο δικηγόρος Αλέξανδρος Λυκουρέζος καταθέτει μήνυση κατά των πρωτεργατών της Απριλιανής Χούντας, παρέχοντας έτσι τη νομική αφορμή για την ποινική δίωξή τους.
  • 1984: Ενοποιούνται η Χωροφυλακή και η Αστυνομία Πόλεων και δημιουργείται η ΕΛΑΣ.

Γεννήσεις

  • 1828: Λέων Τολστόι, Ρώσος συγγραφέας.
  • 1882: Μίλτος Μανάκης, από τους πρωτοπόρους του ελληνικού κινηματογράφου, μαζί με τον αδελφό του Γιαννάκη. (Θαν. 5/3/1964)
  • 1922: Μανώλης Γλέζος, Έλληνας πολιτικός και συγγραφέας. (Θαν. 30/3/2020)
  • 1960: Χιου Γκραντ, Βρετανός ηθοποιός. («4 Γάμοι και μία Κηδεία»)
  • 1966: Άνταμ Σάντλερ, Αμερικανός ηθοποιός.
  • 1984: Μιχάλης Σηφάκης, Έλληνας ποδοσφαιριστής.
  • 1985: Λούκα Μόντριτς, Κροάτης ποδοσφαιριστής.

Θάνατοι

  • 1901: Ανρί Τουλούζ Λοτρέκ, Γάλλος ζωγράφος, που έκανε την αφίσα τέχνη. (Γεν. 24/11/1864)
  • 1976: Μάο Τσε Τουνγκ, Κινέζος κομμουνιστής ηγέτης, ιδρυτής της Λαϊκής Δημοκρατίας της Kίνας. (Γεν. 26/12/1893)
  • 1981: Ζακ Λακάν, Γάλλος ψυχαναλυτής και ψυχίατρος.
  • 2019: Λαυρέντης Μαχαιρίτσας, Έλληνας τραγουδοποιός. (Γεν. 5/11/1956)
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