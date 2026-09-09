Πετρέλαιο: Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του Brent εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν

Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανοδική τους πορεία, με το Brent να πλησιάζει τα 100 δολάρια το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή του Κόλπου. Η άνοδος αυτή σημειώνεται στον απόηχο πρόσφατων ιρανικών επιθέσεων εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στον Περσικό Κόλπο.

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Τα βασικά σημεία του άρθρου

  • Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης ΗΠΑ-Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για τον ενεργειακό εφοδιασμό.
  • Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,6% στα 99,49 δολάρια το βαρέλι, με τη νέα άνοδο να σημειώνεται στον απόηχο των τελευταίων επιθέσεων του Ιράν εναντίον αμερικανικών στόχων.
  • Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον Κόλπο και τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

Το κείμενο κάθε σύνοψης ελέγχεται από δημοσιογράφους του ENIKOS

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Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή του Κόλπου.

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,57 δολάρια ή 1,6%, στα 99,49 δολάρια το βαρέλι, στις 00:01. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,60 δολαρίου ή 1,72%, στα 94,63 δολάρια το βαρέλι.

Η νέα άνοδος σημειώνεται στον απόηχο των τελευταίων επιθέσεων του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στον Περσικό Κόλπο, καθώς η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξακολουθεί να επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι προσδοκίες για οριστική διευθέτηση της εξάμηνης σύγκρουσης υποχωρούν και οι εχθροπραξίες επανέρχονται με μεγαλύτερη ένταση.

Η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αγορών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον Κόλπο και τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις διεθνείς ενεργειακές ροές.

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