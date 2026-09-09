Πετρέλαιο: Κοντά στα 100 δολάρια το βαρέλι οι τιμές του Brent εν μέσω κλιμάκωσης του πολέμου ΗΠΑ-Ιράν

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Ανοδική πορεία συνεχίζουν να καταγράφουν οι τιμές του πετρελαίου, πλησιάζοντας εκ νέου το όριο των 100 δολαρίων το βαρέλι, καθώς η κλιμάκωση της σύγκρουσης μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εντείνει τις ανησυχίες για την ασφάλεια του ενεργειακού εφοδιασμού στην περιοχή του Κόλπου.

Η τιμή του Brent ενισχύθηκε κατά 1,57 δολάρια ή 1,6%, στα 99,49 δολάρια το βαρέλι, στις 00:01. Παράλληλα, το αμερικανικό αργό West Texas Intermediate (WTI) σημείωσε άνοδο 1,60 δολαρίου ή 1,72%, στα 94,63 δολάρια το βαρέλι.

Oil nears $100 as US launches new strikes on Iranian tankers https://t.co/6ixPZkZz7q — Financial Times (@FT) September 8, 2026

Η νέα άνοδος σημειώνεται στον απόηχο των τελευταίων επιθέσεων του Ιράν εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών στόχων στον Περσικό Κόλπο, καθώς η πολεμική σύγκρουση μεταξύ Ουάσινγκτον και Τεχεράνης εξακολουθεί να επεκτείνεται στην ευρύτερη περιοχή.

Το Brent έχει καταγράψει άνοδο περίπου 25% από τις αρχές Αυγούστου, καθώς οι προσδοκίες για οριστική διευθέτηση της εξάμηνης σύγκρουσης υποχωρούν και οι εχθροπραξίες επανέρχονται με μεγαλύτερη ένταση.

Η εξέλιξη των τιμών του πετρελαίου βρίσκεται πλέον στο επίκεντρο των αγορών, με τους επενδυτές να παρακολουθούν στενά τις εξελίξεις στον Κόλπο και τον κίνδυνο περαιτέρω διαταραχών στις διεθνείς ενεργειακές ροές.